Один штрих — и вся механика тела нарушена: как купирование влияет на движение
Купирование ушей и хвостов у собак — тема, которая вызывает горячие споры между любителями животных, заводчиками и ветеринарами. Для одних это элемент породного стандарта, для других — болезненная и устаревшая традиция. Чтобы понять, почему практика купирования всё ещё существует, стоит проследить её историю, рассмотреть аргументы сторон и взглянуть на современные тенденции в собаководстве.
Исторические корни процедуры
Купирование — не изобретение нового времени. Первые упоминания о намеренном укорачивании хвостов и ушей встречаются в античных источниках. В Риме легионеры укорачивали уши своим боевым собакам, чтобы защитить их от ранений в схватках. Позже, в Средневековье, охотники и пастухи заметили, что длинные уши и хвосты мешают животным в работе — они чаще травмировались, цеплялись за кусты и становились уязвимыми при нападении хищников.
Со временем практическая необходимость отступила, а традиция осталась. Купирование стало эстетическим признаком силы, выносливости и породы. В XIX веке оно прочно закрепилось в стандартах многих служебных и бойцовых собак. Так, доберманы, боксёры и стаффордширские терьеры десятилетиями воспринимались исключительно с короткими хвостами и острыми стоячими ушами.
Почему раньше купировали собак
-
Опознавательная функция. В некоторых странах хвосты укорачивали, чтобы различать собак по назначению: охотничьи, сторожевые или бойцовые. Иногда купирование указывало на принадлежность к определённому владельцу.
-
Маскировка происхождения. В смутные времена, например во время Французской революции, владельцы аристократических пород намеренно укорачивали хвосты и уши своим питомцам, чтобы скрыть их "дворянское происхождение".
-
Профилактика травм. При охоте или драках укороченные части тела действительно реже травмировались.
-
Эстетика и выставки. В течение десятилетий купирование считалось обязательным условием для участия в выставках.
-
Заблуждения о гигиене. Существовало мнение, что укороченные уши легче содержать в чистоте и это снижает риск отита. Однако современные исследования это не подтверждают.
Почему сегодня от купирования отказываются
Современные ветеринары и зоопсихологи отмечают, что уши и хвосты играют гораздо большую роль, чем просто внешний элемент. Это органы коммуникации и равновесия, без которых собака теряет часть своей естественной выразительности.
Коммуникация и эмоции
Хвост помогает собаке выражать настроение и намерения. Его положение и движения позволяют другим животным считывать сигналы — дружелюбие, тревогу, готовность к игре или агрессии. Уши также участвуют в этом "языке тела", помогая передавать эмоции. Собаки с купированными хвостами и ушами хуже понимаются сородичами, что нередко становится причиной конфликтов.
Равновесие и движение
Хвост служит балансиром. Он помогает собаке сохранять устойчивость при резких поворотах, беге и прыжках, а в воде выполняет функцию руля. Укорачивание нарушает естественную механику тела, особенно у активных и спортивных пород.
Боль и стресс
Несмотря на распространённое мнение, что щенки не чувствуют боли, доказано, что их нервная система реагирует на ампутацию уже с первых дней жизни. Даже при анестезии купирование вызывает стресс, а в период восстановления возможны воспаления и осложнения.
Этическая сторона
Во многих странах купирование приравнено к ненужному хирургическому вмешательству. Законодательство Великобритании, Германии, Италии, Нидерландов и ряда других государств запрещает проводить операцию без медицинских показаний. Всё чаще кинологические клубы исключают купированных собак из выставок, чтобы поощрять естественность и гуманное отношение.
Как проводится купирование
Обычно хвост купируют щенкам в первые три дня после рождения, когда ткани мягкие и нервные окончания не полностью развиты. Существуют два способа: хирургическое удаление и перетягивание жгутом до отмирания кончика. Второй метод считается более травматичным и практически не используется.
Купирование ушей проводится позже — от нескольких недель до трёх месяцев в зависимости от породы. Операция выполняется под наркозом с использованием лекал, чтобы придать ушам нужную форму. После неё питомцу требуется тщательный уход, обработка швов и ношение защитного воротника.
Какие породы чаще всего купируют
Среди собак с купированными ушами — доберманы, немецкие доги, стаффордширские терьеры, цвергпинчеры и боксёры. Хвосты традиционно укорачивают ротвейлерам, йоркширским терьерам, спаниелям, пуделям и шнауцерам. Однако всё больше заводчиков предпочитают естественный вид и не прибегают к хирургии ради эстетики.
Сравнение: купированные и естественные собаки
|Параметр
|Купированные
|Естественные
|Внешний вид
|Соответствие старым стандартам
|Более мягкий, натуральный облик
|Общение с другими собаками
|Затруднено из-за отсутствия сигналов
|Естественное восприятие
|Уход
|Требуется послеоперационный контроль
|Минимальный
|Риски
|Возможны осложнения, стресс
|Отсутствуют
|Участие в выставках
|В ряде стран ограничено
|Разрешено
Советы по уходу за собакой после купирования
-
Следить за чистотой швов и обрабатывать их антисептиком.
-
Использовать воротник, чтобы питомец не расчёсывал уши или хвост.
-
Обеспечить спокойную обстановку и ограничить активность в первые дни.
-
При малейших признаках воспаления обратиться к ветеринару.
Тем не менее, всё больше специалистов рекомендуют полностью отказаться от этой операции, если нет медицинских показаний, например, при травмах или некрозах.
Ошибки владельцев
- Ошибка: проводить купирование самостоятельно.
Последствие: высокая вероятность кровотечения и заражения.
Альтернатива: только профессиональная ветеринарная помощь.
- Ошибка: купировать ради выставок.
Последствие: в некоторых странах такие животные не допускаются к участию.
Альтернатива: выбрать породу, где естественный внешний вид приветствуется.
- Ошибка: считать, что операция безболезненна.
Последствие: стресс и развитие хронической чувствительности.
Альтернатива: отказаться от процедуры, если она не жизненно необходима.
А что если не купировать?
Никаких проблем с внешностью или поведением у собаки не будет. Напротив, она сохранит естественную мимику, выразительность и лучше поймёт сигналы других животных. Заводчики отмечают, что популярность "естественных" собак растёт, и даже доберманы с длинными ушами уже не вызывают удивления.
Плюсы и минусы процедуры
Плюсы:
- соответствие старым стандартам породы;
- профилактика некоторых травм в рабочих условиях.
Минусы:
- боль и стресс у животного;
- риск осложнений;
- нарушение коммуникации и равновесия;
- ограничения в выставках и странах с запретами.
FAQ
Какой возраст считается оптимальным для купирования?
Для хвоста — до трёх дней, для ушей — от двух недель до трёх месяцев, в зависимости от породы.
Сколько стоит операция?
Цена варьируется от 2000 до 10000 рублей, в зависимости от региона, клиники и размера собаки.
Можно ли участвовать в выставках с купированным питомцем?
В ряде стран участие ограничено или запрещено, но внутри России пока разрешено.
Что лучше: купировать или оставить естественный вид?
Современные ветеринары и большинство клубов советуют не вмешиваться без медицинских показаний.
Мифы и правда
- Миф: щенки не чувствуют боли при купировании.
Правда: даже новорождённые реагируют на боль и стресс.
- Миф: купирование предотвращает болезни ушей.
Правда: нет доказательств, что это снижает риск инфекций.
- Миф: с короткими ушами собака выглядит "злее" и внушительнее.
Правда: это вопрос восприятия, не связанный с поведением.
Три интересных факта
-
В Великобритании купирование без медицинских показаний приравнено к жестокому обращению с животными.
-
В некоторых странах запрещена даже регистрация собак с искусственно укороченными хвостами.
-
Международные клубы всё чаще включают в стандарты только естественные формы.
Исторический контекст
Ранее купирование считалось символом служебного предназначения. Однако сегодня, когда собаки чаще живут как домашние компаньоны, необходимость в подобных операциях исчезла. Мир постепенно переходит к гуманным стандартам, и, вероятно, через несколько десятилетий купированные уши и хвосты останутся лишь частью истории кинологии.
