Собака породы Доберман
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 8:22

Один штрих — и вся механика тела нарушена: как купирование влияет на движение

Зоопсихологи подтвердили: после купирования собаки чаще испытывают стресс и проблемы в общении

Купирование ушей и хвостов у собак — тема, которая вызывает горячие споры между любителями животных, заводчиками и ветеринарами. Для одних это элемент породного стандарта, для других — болезненная и устаревшая традиция. Чтобы понять, почему практика купирования всё ещё существует, стоит проследить её историю, рассмотреть аргументы сторон и взглянуть на современные тенденции в собаководстве.

Исторические корни процедуры

Купирование — не изобретение нового времени. Первые упоминания о намеренном укорачивании хвостов и ушей встречаются в античных источниках. В Риме легионеры укорачивали уши своим боевым собакам, чтобы защитить их от ранений в схватках. Позже, в Средневековье, охотники и пастухи заметили, что длинные уши и хвосты мешают животным в работе — они чаще травмировались, цеплялись за кусты и становились уязвимыми при нападении хищников.

Со временем практическая необходимость отступила, а традиция осталась. Купирование стало эстетическим признаком силы, выносливости и породы. В XIX веке оно прочно закрепилось в стандартах многих служебных и бойцовых собак. Так, доберманы, боксёры и стаффордширские терьеры десятилетиями воспринимались исключительно с короткими хвостами и острыми стоячими ушами.

Почему раньше купировали собак

  1. Опознавательная функция. В некоторых странах хвосты укорачивали, чтобы различать собак по назначению: охотничьи, сторожевые или бойцовые. Иногда купирование указывало на принадлежность к определённому владельцу.

  2. Маскировка происхождения. В смутные времена, например во время Французской революции, владельцы аристократических пород намеренно укорачивали хвосты и уши своим питомцам, чтобы скрыть их "дворянское происхождение".

  3. Профилактика травм. При охоте или драках укороченные части тела действительно реже травмировались.

  4. Эстетика и выставки. В течение десятилетий купирование считалось обязательным условием для участия в выставках.

  5. Заблуждения о гигиене. Существовало мнение, что укороченные уши легче содержать в чистоте и это снижает риск отита. Однако современные исследования это не подтверждают.

Почему сегодня от купирования отказываются

Современные ветеринары и зоопсихологи отмечают, что уши и хвосты играют гораздо большую роль, чем просто внешний элемент. Это органы коммуникации и равновесия, без которых собака теряет часть своей естественной выразительности.

Коммуникация и эмоции

Хвост помогает собаке выражать настроение и намерения. Его положение и движения позволяют другим животным считывать сигналы — дружелюбие, тревогу, готовность к игре или агрессии. Уши также участвуют в этом "языке тела", помогая передавать эмоции. Собаки с купированными хвостами и ушами хуже понимаются сородичами, что нередко становится причиной конфликтов.

Равновесие и движение

Хвост служит балансиром. Он помогает собаке сохранять устойчивость при резких поворотах, беге и прыжках, а в воде выполняет функцию руля. Укорачивание нарушает естественную механику тела, особенно у активных и спортивных пород.

Боль и стресс

Несмотря на распространённое мнение, что щенки не чувствуют боли, доказано, что их нервная система реагирует на ампутацию уже с первых дней жизни. Даже при анестезии купирование вызывает стресс, а в период восстановления возможны воспаления и осложнения.

Этическая сторона

Во многих странах купирование приравнено к ненужному хирургическому вмешательству. Законодательство Великобритании, Германии, Италии, Нидерландов и ряда других государств запрещает проводить операцию без медицинских показаний. Всё чаще кинологические клубы исключают купированных собак из выставок, чтобы поощрять естественность и гуманное отношение.

Как проводится купирование

Обычно хвост купируют щенкам в первые три дня после рождения, когда ткани мягкие и нервные окончания не полностью развиты. Существуют два способа: хирургическое удаление и перетягивание жгутом до отмирания кончика. Второй метод считается более травматичным и практически не используется.

Купирование ушей проводится позже — от нескольких недель до трёх месяцев в зависимости от породы. Операция выполняется под наркозом с использованием лекал, чтобы придать ушам нужную форму. После неё питомцу требуется тщательный уход, обработка швов и ношение защитного воротника.

Какие породы чаще всего купируют

Среди собак с купированными ушами — доберманы, немецкие доги, стаффордширские терьеры, цвергпинчеры и боксёры. Хвосты традиционно укорачивают ротвейлерам, йоркширским терьерам, спаниелям, пуделям и шнауцерам. Однако всё больше заводчиков предпочитают естественный вид и не прибегают к хирургии ради эстетики.

Сравнение: купированные и естественные собаки

Параметр Купированные Естественные
Внешний вид Соответствие старым стандартам Более мягкий, натуральный облик
Общение с другими собаками Затруднено из-за отсутствия сигналов Естественное восприятие
Уход Требуется послеоперационный контроль Минимальный
Риски Возможны осложнения, стресс Отсутствуют
Участие в выставках В ряде стран ограничено Разрешено

Советы по уходу за собакой после купирования

  1. Следить за чистотой швов и обрабатывать их антисептиком.

  2. Использовать воротник, чтобы питомец не расчёсывал уши или хвост.

  3. Обеспечить спокойную обстановку и ограничить активность в первые дни.

  4. При малейших признаках воспаления обратиться к ветеринару.

Тем не менее, всё больше специалистов рекомендуют полностью отказаться от этой операции, если нет медицинских показаний, например, при травмах или некрозах.

Ошибки владельцев

  • Ошибка: проводить купирование самостоятельно.
    Последствие: высокая вероятность кровотечения и заражения.
    Альтернатива: только профессиональная ветеринарная помощь.
  • Ошибка: купировать ради выставок.
    Последствие: в некоторых странах такие животные не допускаются к участию.
    Альтернатива: выбрать породу, где естественный внешний вид приветствуется.
  • Ошибка: считать, что операция безболезненна.
    Последствие: стресс и развитие хронической чувствительности.
    Альтернатива: отказаться от процедуры, если она не жизненно необходима.

А что если не купировать?

Никаких проблем с внешностью или поведением у собаки не будет. Напротив, она сохранит естественную мимику, выразительность и лучше поймёт сигналы других животных. Заводчики отмечают, что популярность "естественных" собак растёт, и даже доберманы с длинными ушами уже не вызывают удивления.

Плюсы и минусы процедуры

Плюсы:

  • соответствие старым стандартам породы;
  • профилактика некоторых травм в рабочих условиях.

Минусы:

  • боль и стресс у животного;
  • риск осложнений;
  • нарушение коммуникации и равновесия;
  • ограничения в выставках и странах с запретами.

FAQ

Какой возраст считается оптимальным для купирования?
Для хвоста — до трёх дней, для ушей — от двух недель до трёх месяцев, в зависимости от породы.

Сколько стоит операция?
Цена варьируется от 2000 до 10000 рублей, в зависимости от региона, клиники и размера собаки.

Можно ли участвовать в выставках с купированным питомцем?
В ряде стран участие ограничено или запрещено, но внутри России пока разрешено.

Что лучше: купировать или оставить естественный вид?
Современные ветеринары и большинство клубов советуют не вмешиваться без медицинских показаний.

Мифы и правда

  • Миф: щенки не чувствуют боли при купировании.
    Правда: даже новорождённые реагируют на боль и стресс.
  • Миф: купирование предотвращает болезни ушей.
    Правда: нет доказательств, что это снижает риск инфекций.
  • Миф: с короткими ушами собака выглядит "злее" и внушительнее.
    Правда: это вопрос восприятия, не связанный с поведением.

Три интересных факта

  1. В Великобритании купирование без медицинских показаний приравнено к жестокому обращению с животными.

  2. В некоторых странах запрещена даже регистрация собак с искусственно укороченными хвостами.

  3. Международные клубы всё чаще включают в стандарты только естественные формы.

Исторический контекст

Ранее купирование считалось символом служебного предназначения. Однако сегодня, когда собаки чаще живут как домашние компаньоны, необходимость в подобных операциях исчезла. Мир постепенно переходит к гуманным стандартам, и, вероятно, через несколько десятилетий купированные уши и хвосты останутся лишь частью истории кинологии.

