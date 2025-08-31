Тепло не для всех: как сохранить здоровье вашей собаки в жару

Летняя жара может быть настоящим испытанием для собак, особенно в тех странах, где температура поднимется выше 30 градусов. Чтобы прогулки с питомцем не обернулись неприятностями, важно помнить несколько простых, но эффективных правил.

Лучшее время для прогулок с собакой летом

Летом необходимо внимательно следить за временем, когда вы выгуливаете питомца. Из-за повышенной температуры жарким летом собакам особенно тяжело справляться с жарой, поэтому специалисты рекомендуют гулять с ними либо до 8:00, либо после 18:00. В это время солнце не так активно, и температура воздуха и поверхности асфальта уже не настолько высока, чтобы угрожать здоровью питомца.

Обязательно учитывайте состояние дорожного покрытия. Если асфальт сильно раскалён, лучше отложить прогулку до вечера. Горячие тротуары могут легко привести к ожогам лап у собаки, что будет не только болезненно, но и опасно для её здоровья.

Как охладить собаку в жару: 3 варианта для прохлады

Чтобы помочь питомцу справиться с жарой, можно организовать необычные прогулки, которые подарят питомцу не только отдых, но и настоящее удовольствие.

Прогулки по тропам

Походы по лесу или вдоль водоёмов — это идеальный способ охладиться в тени деревьев. В таких местах температура всегда ниже, а прохлада от воды позволяет собаке чувствовать себя комфортнее. Главное — тренировать питомца перед такими походами, ведь собака должна быть послушной и готовой к более долгим прогулкам.

Пляжи

Для любителей водных процедур пляжи — отличная альтернатива обычным прогулкам. Если ваша собака любит плавать, такая прогулка подарит ей массу положительных эмоций. Однако не забудьте уточнить у администрации пляжа, разрешено ли посещение с питомцем, и следите за соблюдением местных правил.

Бассейны

Если на улице жара, а рядом есть бассейн, то почему бы не провести время с питомцем в воде? Однако стоит помнить, что не все собаки умеют плавать, а некоторые породы, например, брахицефалы, более подвержены риску утопления. Также важно, чтобы бассейн разрешал присутствие домашних животных, особенно если это общественное место.

Как понять, что ваша собака перегрелась?

Жаркая погода может быть особенно тяжела для собак, особенно тех, кто переживает период течки. Часто это сопровождается симптомами перегрева, такими как высунутый язык, обильное слюнотечение и вялость. Течка может привести к тому, что собака будет больше лежать, не проявлять активности и даже страдать от рвоты и диареи. В такие моменты важно внимательно следить за состоянием питомца и своевременно принять меры для её охлаждения.

Меры предосторожности для защиты собаки от жары

Помимо правильного времени для прогулок, владельцам стоит обратить внимание на другие меры предосторожности. Например, стоит приобретать специальный солнцезащитный крем для собак, чтобы защитить их от ожогов и предотвратить возможные заболевания кожи. Даже если вы гуляете в более "тихие" часы, жаркие лучи могут повредить шерсть и кожу питомца, что приводит к различным проблемам.