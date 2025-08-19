Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Грустная собака
Грустная собака
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 18:21

Собаки страдают от жары так же, как люди — и еда для них уходит на второй план

Собаки теряют аппетит летом из-за жары и снижения активности

Любой хозяин внимательно наблюдает за своей собакой: как она спит, сколько раз выходит "по делам", играет ли с привычным рвением. И каждый замечает, что с приходом лета поведение четвероногого друга меняется. Собаки, как и люди, страдают от жары, и один из первых признаков — снижение аппетита.

Почему летом собака ест меньше

Сценарий знаком многим: пёс, который обычно выпрашивает кусочек хлеба или мясо из холодильника, вдруг равнодушно отворачивается даже от любимых лакомств. Чаще всего это не болезнь, а естественная реакция организма на высокую температуру.

Причины просты:

  • Меньше движения. В жару собаки становятся вялыми, меньше играют, значит, и чувство голода выражено слабее.
  • Изменение метаболизма. Летом обмен веществ работает иначе, и ветеринары подтверждают: это снижает потребность в пище.
  • Дискомфорт от жары. Если питомец не может найти прохладное место, он старается экономить энергию, а еда уходит на второй план.

Многие собаки с удовольствием едят только вечером, когда жара спадает. Это абсолютно нормально: ночью они восполняют силы и постепенно возвращают баланс.

Когда стоит волноваться

Если аппетит снижен лишь в жаркие дни, а вечером или ночью собака ест хоть понемногу, причин для паники нет. Но если питомец полностью отказывается от пищи, становится апатичным или у него появляются другие тревожные симптомы (рвота, диарея, слабость), нужно обратиться к ветеринару.

Как помочь собаке в жару

1. Подстраивайте режим питания. Не настаивайте на дневных приёмах пищи. Предлагайте еду ранним утром или поздним вечером, когда температура ниже.

2. Следите за водой. Меняйте воду несколько раз в день и добавляйте кубики льда, чтобы она оставалась прохладной. Расставьте миски в тени и не используйте пластиковую посуду, которая нагревается быстрее.

3. Лёгкое меню. Избегайте жирного мяса и тяжёлых продуктов (говядина, баранина). Предпочтение лучше отдавать курице, индейке, рыбе. Уместны лёгкие овощи и фрукты: кусочки огурца, моркови или арбуза без косточек.

4. Замороженные лакомства. Отличное решение — заморозить банан, клубнику или нежирный йогурт. Можно использовать специальные "лизательные коврики", чтобы собака получала удовольствие постепенно и не переедала.

5. Уберите миску с солнца. Если еда стоит под прямыми лучами, она быстро портится и теряет вкус. Лучше предлагать порции небольшими партиями, а остатки убирать.

Снижение аппетита у собаки летом — естественное явление, связанное с жарой и изменением обмена веществ. Ваша задача как хозяина — облегчить её состояние: позаботиться о прохладной воде, лёгкой еде и удобном режиме питания. Тогда питомец легко переживёт жаркий сезон и останется активным и здоровым.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Владельцы поддерживают здоровье стерилизованных кошек с помощью правильного питания сегодня в 17:03

Игры, вода и диета: три столпа здоровья кошки после операции

Стерилизация кошки меняет её жизнь, но не в худшую сторону. Узнайте, как правильно ухаживать за питомцем после операции, чтобы он был здоров и активен.

Читать полностью » Почему кошки перестают кормить потомство: мнение специалистов сегодня в 16:21

Материнский инстинкт дал сбой: почему кошки отказываются от своих котят

Почему кошка отказывается кормить котят? Разбираем 7 возможных причин — от стресса до серьёзных болезней. Узнайте, как помочь питомице и её малышам.

Читать полностью » Рептилии: как выбрать подходящего домашнего питомца для квартиры сегодня в 16:12

Рептилии в квартире: минимальный уход и максимум удовольствия

Хотите питомца, который не требует ежедневного ухода? Змеи, гекконы и черепахи — идеальные рептилии для занятых людей. Узнайте, какая из них подойдёт именно вам!

Читать полностью » Учёные назвали 5 видов морских питомцев с минимальным уходом сегодня в 15:18

Пять морских обитателей, которые сделают вашу жизнь легче и ярче

Хотите питомца, который почти не требует внимания? Эти 5 морских обитателей живут своей жизнью — вам остаётся лишь иногда подбрасывать им корм.

Читать полностью » Ученые подтвердили: кошачий хвост редко становится причиной загрязнения мебели сегодня в 15:04

Кошки и их хвосты: как один эксперимент изменил представление о чистоте в доме

животные, кошки, гигиена, эксперимент, поведение, домашние питомцы, чистота

Читать полностью » Какие породы собак не умеют плавать: объясняют ветеринары сегодня в 14:58

Собачьи неудачники на воде: забавные случаи и опасности для любимцев

Не все собаки рождены для воды! Узнайте, какие породы не умеют плавать из-за особенностей строения и как им безопасно охлаждаться летом.

Читать полностью » Ветеринары предупреждают: генетические заболевания у карманных собак встречаются на 40% чаще сегодня в 14:15

Как выбрать мини-собаку и не стать жертвой мошенников

Карманные собачки — милые, но уязвимые. Почему teacup dogs часто болеют и как выбрать здорового мини-питомца? Читайте о скрытых рисках крошечных пород.

Читать полностью » Причины глухоты у кошек и как это влияет на их поведение сегодня в 13:55

Тихий мир: как глухие кошки видят то, что не слышат

Как помочь глухой кошке жить полноценно? Главные правила ухода, общения и безопасности — чтобы ваш питомец чувствовал себя защищённым и любимым.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Лёгкий массаж и охлаждённые средства стимулируют лимфоток и освежают взгляд
Садоводство

Виноградари применяют бордоскую жидкость для защиты лозы от грибка
Наука и технологии

Учёные обнаружили новый вид вымершего кенгуру Dorcopsoides cowpatensis
Спорт и фитнес

Врач Кали Чанг назвал упражнения для снятия боли в верхней части спины
Дом

Эксперты рассказали, чем безопасно чистить подоконники и какие ошибки сокращают их срок службы
Красота и здоровье

Учёные выяснили, что совместные разговоры о других повышают чувство близости у партнёров
Авто и мото

Продажи Zeekr 7X стартовали в Таиланде после успеха модели в Китае
Красота и здоровье

Диетологи советуют включать дыню в завтрак для увлажнения организма и поддержки давления
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru