Собаки страдают от жары так же, как люди — и еда для них уходит на второй план

Любой хозяин внимательно наблюдает за своей собакой: как она спит, сколько раз выходит "по делам", играет ли с привычным рвением. И каждый замечает, что с приходом лета поведение четвероногого друга меняется. Собаки, как и люди, страдают от жары, и один из первых признаков — снижение аппетита.

Почему летом собака ест меньше

Сценарий знаком многим: пёс, который обычно выпрашивает кусочек хлеба или мясо из холодильника, вдруг равнодушно отворачивается даже от любимых лакомств. Чаще всего это не болезнь, а естественная реакция организма на высокую температуру.

Причины просты:

Меньше движения. В жару собаки становятся вялыми, меньше играют, значит, и чувство голода выражено слабее.

Изменение метаболизма. Летом обмен веществ работает иначе, и ветеринары подтверждают: это снижает потребность в пище.

Дискомфорт от жары. Если питомец не может найти прохладное место, он старается экономить энергию, а еда уходит на второй план.

Многие собаки с удовольствием едят только вечером, когда жара спадает. Это абсолютно нормально: ночью они восполняют силы и постепенно возвращают баланс.

Когда стоит волноваться

Если аппетит снижен лишь в жаркие дни, а вечером или ночью собака ест хоть понемногу, причин для паники нет. Но если питомец полностью отказывается от пищи, становится апатичным или у него появляются другие тревожные симптомы (рвота, диарея, слабость), нужно обратиться к ветеринару.

Как помочь собаке в жару

1. Подстраивайте режим питания. Не настаивайте на дневных приёмах пищи. Предлагайте еду ранним утром или поздним вечером, когда температура ниже.

2. Следите за водой. Меняйте воду несколько раз в день и добавляйте кубики льда, чтобы она оставалась прохладной. Расставьте миски в тени и не используйте пластиковую посуду, которая нагревается быстрее.

3. Лёгкое меню. Избегайте жирного мяса и тяжёлых продуктов (говядина, баранина). Предпочтение лучше отдавать курице, индейке, рыбе. Уместны лёгкие овощи и фрукты: кусочки огурца, моркови или арбуза без косточек.

4. Замороженные лакомства. Отличное решение — заморозить банан, клубнику или нежирный йогурт. Можно использовать специальные "лизательные коврики", чтобы собака получала удовольствие постепенно и не переедала.

5. Уберите миску с солнца. Если еда стоит под прямыми лучами, она быстро портится и теряет вкус. Лучше предлагать порции небольшими партиями, а остатки убирать.

Снижение аппетита у собаки летом — естественное явление, связанное с жарой и изменением обмена веществ. Ваша задача как хозяина — облегчить её состояние: позаботиться о прохладной воде, лёгкой еде и удобном режиме питания. Тогда питомец легко переживёт жаркий сезон и останется активным и здоровым.