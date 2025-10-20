Скручивание желудка у собак: вот что нужно знать, чтобы не потерять питомца
Поворот желудка — одно из самых опасных состояний, которое может произойти у собаки. Оно развивается стремительно, и каждая минута имеет значение. Знание симптомов и правильная реакция способны спасти жизнь питомца.
История Гектора: ночь, которую я не забуду
Это случилось много лет назад. Спускаясь по лестнице, читатель Topetmou.Gr увидела нашего лабрадора Гектора, лежащего на полу. Его живот был распухшим, рот — полон слюны. Его тошнило. Дыхание было тяжёлым, в глазах — паника. Они немедленно позвонили ветеринару. Он велел срочно ехать в клинику. Диагноз оказался страшным: скручивание желудка.
Врачи успели провести операцию — Гектора спасли. С тех пор читатель запомнила главный урок: при этом заболевании каждая минута решает исход.
Что такое скручивание желудка
Скручивание или заворот желудка (гастро-дуоденальная волвулюция) — это состояние, при котором желудок заполняется воздухом или жидкостью, расширяется и поворачивается вокруг своей оси. Из-за этого перекручиваются сосуды и перекрывается кровоснабжение. Если не вмешаться в течение нескольких часов, животное погибает.
Какие собаки в зоне риска
Наиболее подвержены крупные и гигантские породы: немецкие доги, овчарки, ротвейлеры, сеттеры, лабрадоры, доберманы. Но ошибочно думать, что болезнь угрожает только породистым собакам. Это заболевание может развиться у любой, даже у метиса среднего размера.
Гектор, о котором шла речь в начале, не был породистым и не имел хронических болезней — и всё же это случилось. Поэтому важно помнить: ни одна собака не застрахована.
Почему возникает скручивание желудка
Точные причины до конца не изучены, но ветеринары выделяют несколько факторов риска:
-
собака ест слишком быстро и заглатывает воздух;
-
пьёт много воды залпом;
-
активно бегает до или после еды;
-
питается один раз в день;
-
находится в стрессовом или возбужденном состоянии.
Заворот желудка не подаёт сигналов заранее, поэтому единственный способ защиты — профилактика и внимательность.
Симптомы: как распознать опасность
Первое, на что стоит обратить внимание, — собака пытается рвать, но не может. Другие тревожные признаки:
-
вздутый, твёрдый живот (словно барабан);
-
беспокойство, учащённое дыхание, дрожь;
-
слабость, потеря энергии, коллапс;
-
обильная слюна, белая пена изо рта;
-
учащённый пульс.
При этих симптомах нужно немедленно ехать к ветеринару - каждая минута может спасти жизнь.
Что делает ветеринар
-
Врач освобождает желудок от воздуха при помощи зонда или иглы.
-
При необходимости проводится операция, чтобы вернуть желудок в нормальное положение.
-
Чтобы предотвратить повторный случай, выполняется гастропексия - желудок фиксируют к брюшной стенке.
Операция сложная, но при своевременном обращении шансы на выживание высоки.
Ошибки, которые совершают владельцы
Многие хозяева, даже искренне любящие своих питомцев, совершают опасные ошибки:
-
дают слишком большие порции за один раз;
-
позволяют собаке активно играть сразу после еды;
-
не обращают внимания на вздутие живота;
-
кормят из миски, расположенной слишком высоко;
-
не следят за скоростью поедания пищи.
Такие мелочи могут стоить жизни.
Как снизить риск скручивания желудка
-
Делите дневную норму на 2-3 небольших приёма пищи.
-
Исключите физические нагрузки за час до и после еды.
-
Используйте миску медленного кормления, если собака ест жадно.
-
Обеспечьте спокойную обстановку во время кормления.
-
Регулярно показывайте питомца ветеринару, особенно если он из группы риска.
Если вы заметили первые симптомы — не откладывайте. Быстрая реакция способна решить судьбу вашего питомца. Любовь к собаке — это не только ласка, но и готовность действовать, когда она нуждается в вас больше всего.
