Скручивание желудка у собак: вот что нужно знать, чтобы не потерять питомца

Поворот желудка — одно из самых опасных состояний, которое может произойти у собаки. Оно развивается стремительно, и каждая минута имеет значение. Знание симптомов и правильная реакция способны спасти жизнь питомца.

История Гектора: ночь, которую я не забуду

Это случилось много лет назад. Спускаясь по лестнице, читатель Topetmou.Gr увидела нашего лабрадора Гектора, лежащего на полу. Его живот был распухшим, рот — полон слюны. Его тошнило. Дыхание было тяжёлым, в глазах — паника. Они немедленно позвонили ветеринару. Он велел срочно ехать в клинику. Диагноз оказался страшным: скручивание желудка.

Врачи успели провести операцию — Гектора спасли. С тех пор читатель запомнила главный урок: при этом заболевании каждая минута решает исход.

Что такое скручивание желудка

Скручивание или заворот желудка (гастро-дуоденальная волвулюция) — это состояние, при котором желудок заполняется воздухом или жидкостью, расширяется и поворачивается вокруг своей оси. Из-за этого перекручиваются сосуды и перекрывается кровоснабжение. Если не вмешаться в течение нескольких часов, животное погибает.

Какие собаки в зоне риска

Наиболее подвержены крупные и гигантские породы: немецкие доги, овчарки, ротвейлеры, сеттеры, лабрадоры, доберманы. Но ошибочно думать, что болезнь угрожает только породистым собакам. Это заболевание может развиться у любой, даже у метиса среднего размера.

Гектор, о котором шла речь в начале, не был породистым и не имел хронических болезней — и всё же это случилось. Поэтому важно помнить: ни одна собака не застрахована.

Почему возникает скручивание желудка

Точные причины до конца не изучены, но ветеринары выделяют несколько факторов риска:

собака ест слишком быстро и заглатывает воздух;

пьёт много воды залпом;

активно бегает до или после еды;

питается один раз в день;

находится в стрессовом или возбужденном состоянии.

Заворот желудка не подаёт сигналов заранее, поэтому единственный способ защиты — профилактика и внимательность.

Симптомы: как распознать опасность

Первое, на что стоит обратить внимание, — собака пытается рвать, но не может. Другие тревожные признаки:

вздутый, твёрдый живот (словно барабан);

беспокойство, учащённое дыхание, дрожь;

слабость, потеря энергии, коллапс;

обильная слюна, белая пена изо рта;

учащённый пульс.

При этих симптомах нужно немедленно ехать к ветеринару - каждая минута может спасти жизнь.

Что делает ветеринар

Врач освобождает желудок от воздуха при помощи зонда или иглы. При необходимости проводится операция, чтобы вернуть желудок в нормальное положение. Чтобы предотвратить повторный случай, выполняется гастропексия - желудок фиксируют к брюшной стенке.

Операция сложная, но при своевременном обращении шансы на выживание высоки.

Ошибки, которые совершают владельцы

Многие хозяева, даже искренне любящие своих питомцев, совершают опасные ошибки:

дают слишком большие порции за один раз;

позволяют собаке активно играть сразу после еды;

не обращают внимания на вздутие живота;

кормят из миски, расположенной слишком высоко;

не следят за скоростью поедания пищи.

Такие мелочи могут стоить жизни.

Как снизить риск скручивания желудка

Делите дневную норму на 2-3 небольших приёма пищи .

Исключите физические нагрузки за час до и после еды .

Используйте миску медленного кормления , если собака ест жадно.

Обеспечьте спокойную обстановку во время кормления.

Регулярно показывайте питомца ветеринару, особенно если он из группы риска.

Если вы заметили первые симптомы — не откладывайте. Быстрая реакция способна решить судьбу вашего питомца. Любовь к собаке — это не только ласка, но и готовность действовать, когда она нуждается в вас больше всего.