Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Собака на операционном столе
Собака на операционном столе
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 21:14

Скручивание желудка у собак: вот что нужно знать, чтобы не потерять питомца

Скручивание желудка у собак развивается за несколько часов и требует срочной операции

Поворот желудка — одно из самых опасных состояний, которое может произойти у собаки. Оно развивается стремительно, и каждая минута имеет значение. Знание симптомов и правильная реакция способны спасти жизнь питомца.

История Гектора: ночь, которую я не забуду

Это случилось много лет назад. Спускаясь по лестнице, читатель Topetmou.Gr увидела нашего лабрадора Гектора, лежащего на полу. Его живот был распухшим, рот — полон слюны. Его тошнило. Дыхание было тяжёлым, в глазах — паника. Они немедленно позвонили ветеринару. Он велел срочно ехать в клинику. Диагноз оказался страшным: скручивание желудка.

Врачи успели провести операцию — Гектора спасли. С тех пор читатель запомнила главный урок: при этом заболевании каждая минута решает исход.

Что такое скручивание желудка

Скручивание или заворот желудка (гастро-дуоденальная волвулюция) — это состояние, при котором желудок заполняется воздухом или жидкостью, расширяется и поворачивается вокруг своей оси. Из-за этого перекручиваются сосуды и перекрывается кровоснабжение. Если не вмешаться в течение нескольких часов, животное погибает.

Какие собаки в зоне риска

Наиболее подвержены крупные и гигантские породы: немецкие доги, овчарки, ротвейлеры, сеттеры, лабрадоры, доберманы. Но ошибочно думать, что болезнь угрожает только породистым собакам. Это заболевание может развиться у любой, даже у метиса среднего размера.

Гектор, о котором шла речь в начале, не был породистым и не имел хронических болезней — и всё же это случилось. Поэтому важно помнить: ни одна собака не застрахована.

Почему возникает скручивание желудка

Точные причины до конца не изучены, но ветеринары выделяют несколько факторов риска:

  • собака ест слишком быстро и заглатывает воздух;

  • пьёт много воды залпом;

  • активно бегает до или после еды;

  • питается один раз в день;

  • находится в стрессовом или возбужденном состоянии.

Заворот желудка не подаёт сигналов заранее, поэтому единственный способ защиты — профилактика и внимательность.

Симптомы: как распознать опасность

Первое, на что стоит обратить внимание, — собака пытается рвать, но не может. Другие тревожные признаки:

  • вздутый, твёрдый живот (словно барабан);

  • беспокойство, учащённое дыхание, дрожь;

  • слабость, потеря энергии, коллапс;

  • обильная слюна, белая пена изо рта;

  • учащённый пульс.

При этих симптомах нужно немедленно ехать к ветеринару - каждая минута может спасти жизнь.

Что делает ветеринар

  1. Врач освобождает желудок от воздуха при помощи зонда или иглы.

  2. При необходимости проводится операция, чтобы вернуть желудок в нормальное положение.

  3. Чтобы предотвратить повторный случай, выполняется гастропексия - желудок фиксируют к брюшной стенке.

Операция сложная, но при своевременном обращении шансы на выживание высоки.

Ошибки, которые совершают владельцы

Многие хозяева, даже искренне любящие своих питомцев, совершают опасные ошибки:

  • дают слишком большие порции за один раз;

  • позволяют собаке активно играть сразу после еды;

  • не обращают внимания на вздутие живота;

  • кормят из миски, расположенной слишком высоко;

  • не следят за скоростью поедания пищи.

Такие мелочи могут стоить жизни.

Как снизить риск скручивания желудка

  • Делите дневную норму на 2-3 небольших приёма пищи.

  • Исключите физические нагрузки за час до и после еды.

  • Используйте миску медленного кормления, если собака ест жадно.

  • Обеспечьте спокойную обстановку во время кормления.

  • Регулярно показывайте питомца ветеринару, особенно если он из группы риска.

Если вы заметили первые симптомы — не откладывайте. Быстрая реакция способна решить судьбу вашего питомца. Любовь к собаке — это не только ласка, но и готовность действовать, когда она нуждается в вас больше всего.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кошки из приюта адаптируются в среднем за 45 дней при правильном подходе сегодня в 15:07
Приютская кошка нападает на хозяев? Причина не в ней, а в том, как вы её принимаете

Кошка из приюта — это не просто новый питомец, а живое существо с опытом и страхами. Зоопсихолог Вероника Миронова рассказывает, как помочь мурлыке привыкнуть к дому и начать доверять людям.

Читать полностью » При правильном воспитании хорьки становятся дружелюбными и ласковыми сегодня в 14:48
Ваш кот нервно курит в углу: хорьки умнее и интереснее, но есть подвох

Хорьки жили рядом с человеком ещё до нашей эры и когда-то могли заменить кошек в наших домах. Разбираемся, почему эти очаровательные охотники остались экзотикой среди питомцев.

Читать полностью » Цвергпинчер пробегает до 10 километров без остановки сегодня в 14:45
Почему цвергпинчеры считают себя доберманами: история маленькой собаки с большим характером

Цвергпинчер — крошка с характером добермана: отважный, умный и неутомимый. Рассказываем, откуда появилась порода, почему её зовут "гномом" и чем эти мини-собаки покоряют сердца.

Читать полностью » Питание напрямую влияет на цвет шерсти белых кошек сегодня в 13:14
Кошка меняет цвет — срочно к ветеринару! 5 сигналов опасности, которые нельзя игнорировать

Белая кошка — символ изящества, но её шубка нередко желтеет. Разбираемся, почему это происходит, и как безопасно вернуть питомцу сияющую белизну.

Читать полностью » Регулярный груминг пуделей снижает риск кожных заболеваний на 70% сегодня в 13:11
Пудель без ухода — как принцесса в лохмотьях: эксперты раскрыли секреты идеального груминга

Кудрявая шерсть пуделя — его гордость, но и ежедневный вызов для хозяина. Рассказываем, как правильно ухаживать за ней, чтобы питомец выглядел как с обложки.

Читать полностью » Когда собака лает от радости, её голос высокий и звонкий сегодня в 12:16
Тихий лай или громкий вой: учёные раскрыли все секреты собачьего общения

Лай — это не просто звук, а язык, на котором собаки говорят с нами. Разберёмся, какие эмоции скрываются за разными видами "гавканья" и как правильно реагировать.

Читать полностью » Йоркширские терьеры изначально выводились для ловли крыс на фабриках сегодня в 12:13
Не промахнитесь с выбором: эти породы собак станут идеальными компаньонами для новичков

Если вы мечтаете о собаке, но не знаете, какую выбрать, эта подборка поможет найти идеального питомца для новичков — от миниатюрного йорка до добродушного лабрадора.

Читать полностью » Ветеринары: корги требуют особого ухода за спиной и суставами сегодня в 11:09
Маленький телом, большой духом: почему корги — собака с характером льва

Улыбчивые и энергичные, корги покоряют сердца, но способны перевернуть вашу жизнь вверх лапками. Разбираемся, что скрывается за пушистой харизмой.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Россияне совершили 123 миллиона внутренних поездок с января по август 2025 года — на 3 % больше, чем годом ранее
Авто и мото
Техническое состояние автомобиля напрямую влияет на расход топлива
Авто и мото
Гаишники используют беседу как инструмент для оценки личности и финансового положения водителя
Красота и здоровье
Маникюр признан психологами элементом самоподдержки и способом снижения тревожности
Садоводство
Лариса Зарубина объяснила, какие цветы лучше сеять под зиму для раннего цветения
Авто и мото
Юрист Яковлева: экономия на пошлинах при ввозе машин из Европы часто оборачивается потерей автомобиля
Дом
Фильтры вытяжек и тряпки нужно очищать не реже одного раза в месяц для предотвращения микробного роста
Спорт и фитнес
Эксперты отметили, что норвежская тренировка 4x4 эффективнее классического HIIT для развития выносливости
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet