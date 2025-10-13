Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Забавный французский бульдог
Забавный французский бульдог
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:51

Ваш пёс постоянно урчит? Эта простая проверка скажет, здоров ли питомец

В 70% случаев урчание в животе у собак связано с этими ошибками в кормлении

Урчание в животе у собаки — привычный звук, который иногда заставляет хозяина насторожиться. Кажется, будто питомец проголодался, но причины могут быть самыми разными: от естественного переваривания пищи до признаков проблем с ЖКТ. Разберём, когда урчание — норма, а когда сигнал тревоги.

Когда урчание — естественный процесс

После еды живот собаки начинает "работать". В этот момент пища перемешивается с желудочным соком и продвигается по кишечнику, что сопровождается лёгким урчанием или бульканьем. Это абсолютно нормально и свидетельствует о здоровом пищеварении.

Особенно часто такие звуки слышны у питомцев с тонкой брюшной стенкой или у щенков. Если собака чувствует себя хорошо, активно играет и аппетит в порядке, беспокоиться не стоит.

"Небольшое урчание после еды — это просто работа желудочно-кишечного тракта", — пояснила ветеринар Марина Орлова.

Совет: кормите питомца сбалансированным рационом — мясом, кашами из риса или гречки, избегая картофеля и жирной пищи. После еды дайте организму время переварить корм — минимум 1 час, а у активных пород вроде хаски лучше подождать до двух часов перед прогулкой.

Когда урчание говорит о голоде

Если пёс не ел долго, кишечник всё равно продолжает двигаться — так называемая перистальтика создаёт характерные звуки. Такое урчание звучит "пусто" и иногда сопровождается жалобным поскуливанием.

Чтобы избежать этого, важно соблюдать режим кормления. Щенков кормят 3-4 раза в день, взрослых собак — 2 раза в день, в одно и то же время.

Урчание из-за переедания или несварения

Иногда собака съедает слишком много или получает непривычную пищу — тогда урчание становится громким, нередко сопровождается газами или вздутием. Это говорит о замедленном переваривании и избытке воздуха в желудке.

В таких случаях полезно дать активированный уголь (1 таблетка на килограмм веса) и обеспечить питомцу спокойствие без дополнительных кормлений в течение 6-8 часов. Если состояние не улучшается, нужно обратиться к ветеринару.

Таблица "Сравнение" звуков и причин

Тип урчания Возможная причина Что делать
Тихое, после еды Нормальное пищеварение Наблюдать, не тревожиться
Громкое, с газами Переедание, несварение Дать сорбент, выгулять
Жалобное, натощак Голод Установить режим питания
Постоянное, даже во сне Возможные болезни ЖКТ Визит к ветеринару

Опасные причины

Если урчание сопровождается апатией, вздутием живота, поносом или рвотой — это может быть сигналом серьёзных проблем:

  • Глистная инвазия. Паразиты раздражают кишечник, вызывая урчание и понос.

  • Гастрит или язва. Характерны периодические звуки в животе, снижение аппетита и вялость.

  • Проблемы с печенью или поджелудочной железой. Урчание сопровождается неприятным запахом изо рта и изменением стула.

В таких случаях важно не заниматься самолечением: только ветеринар определит причину и подберёт терапию.

Особенности породы

Некоторые собаки более склонны к урчанию и проблемам с ЖКТ.

Порода Особенности пищеварения
Мопс, французский бульдог Склонны к метеоризму и урчанию из-за строения черепа (глотают воздух)
Такса, кокер-спаниель Часто страдают перееданием и несварением
Хаски, маламут Имеют устойчивый желудок, но чувствительны к смене рациона
Йоркширский терьер Склонны к гипогликемии при пропуске кормлений

Советы шаг за шагом

  1. Соблюдайте режим питания. Кормите питомца по графику — это стабилизирует работу кишечника.

  2. Выбирайте качественный корм. Он должен быть адаптирован под возраст, породу и активность.

  3. Следите за свежей водой. Недостаток жидкости ухудшает пищеварение.

  4. Не перекармливайте. Маленькие порции 2-3 раза в день лучше, чем один большой приём пищи.

  5. После еды — отдых. Прогулка сразу после кормления может привести к завороту желудка у крупных пород.

А что если урчит у щенка?

Щенки часто издают такие звуки из-за активной перистальтики и быстрого метаболизма. Но если урчание сопровождается вздутием или отказом от еды — это тревожный сигнал. Возможно, малыш проглотил что-то несъедобное или заразился паразитами.

Совет: не давайте молоко — оно часто вызывает брожение и дискомфорт. Лучше использовать специальные щенячьи смеси или мягкий корм.

FAQ

Можно ли давать собаке активированный уголь?
Да, в дозировке 1 таблетка на килограмм веса, если нет рвоты или диареи.

Как отличить голодное урчание от болезненного?
Если собака бодра и ест с аппетитом — это голод. Если вялая и урчит даже после еды — стоит обратиться к врачу.

Как часто нужно глистогонить питомца?
Минимум раз в три месяца, а при частых прогулках — раз в два месяца.

Мифы и правда

  • Миф: урчание — признак голода.
    Правда: не всегда, часто это просто работа кишечника.

  • Миф: можно игнорировать, если пёс весел.
    Правда: при регулярных звуках без видимых причин лучше проверить ЖКТ.

  • Миф: крупным собакам можно гулять сразу после еды.
    Правда: это опасно — возможен заворот желудка.

Три интересных факта

  1. У собак кишечник длиннее, чем у кошек, поэтому пища переваривается дольше и активнее "звучит".

  2. Урчание усиливается при смене корма — желудок адаптируется к новой пище.

  3. Псы с чувствительным желудком реагируют даже на эмоциональный стресс — урчание становится громче.

Исторический контекст

Наблюдения за пищеварением собак ведутся ещё с XIX века. Ветеринары отмечали: урчание — один из первых признаков работы ЖКТ, по которому можно судить о состоянии здоровья. В древности люди считали эти звуки знаком хорошего аппетита. Сегодня специалисты знают: урчание само по себе не болезнь, а важный сигнал, который стоит уметь расшифровывать.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кошки способны на глубокую эмоциональную привязанность к человеку сегодня в 15:21
Подарок от кошки — это не кошмар: почему сюрпризы от питомцев на самом деле знак любви

Учёные доказали: кошки вовсе не такие эгоисты, как принято думать. Пять аргументов, почему мурлыки способны на любовь, заботу и даже благодарность.

Читать полностью » Английский кокер-спаниель признан лучшей собакой-компаньоном для городских жителей сегодня в 15:18
Эмоциональный компаньон или супергерой? Всё, что вы не знали о характере английского кокера

Пять любопытных фактов о породе английский кокер-спаниель: от древних охотничьих корней до удивительного характера и любви к путешествиям.

Читать полностью » Ветеринары назвали основные причины ночных криков у кошек: скука, голод и возрастные болезни сегодня в 9:15
Ночной кошачий террор: как вернуть себе сон и не поссориться с питомцем

Почему кошка превращается в ночного метеора, мешая вам спать? Рассказываем, как понять её сигналы и мягко скорректировать поведение.

Читать полностью » Тайская и сиамская кошки — потомки древнего Сиама: породы развивались разными путями селекции сегодня в 8:12
Восточная загадка с двумя ответами: как отличить тайскую красавицу от сиамской дивы

Чем отличаются тайская и сиамская кошки — только ли формой мордочки или за сходством кроются характер и история? Разберёмся, кого выбрать себе в дом.

Читать полностью » Ветеринары: морские свинки живут до 7 лет, хомяки — не больше трёх сегодня в 7:53
Хотите, чтобы ребёнок стал ответственным? Один зверёк справится с этим лучше любого педагога

Хомяк или морская свинка — кого выбрать для ребёнка? Разбираем отличия, особенности ухода и характер каждого питомца, чтобы выбор стал осознанным.

Читать полностью » Учёные: кошки различают интонации и связывают слова с действиями человека сегодня в 6:43
Один неверный звук — и кошка навсегда теряет доверие: как не стать врагом в её глазах

Почему кошки иногда игнорируют нас, даже когда мы говорим с любовью? Разбираем, как язык интонаций помогает выстроить доверие с питомцем.

Читать полностью » Шотландские кошки чаще сидят по-человечески из-за генетической патологии суставов сегодня в 5:33
Если кот часто садится на попу — не спешите умиляться: это может быть сигнал заболевания

Забавная поза кошки, сидящей как человек, не всегда безобидна. Разбираемся, когда это просто привычка, а когда — тревожный сигнал, требующий визита к ветеринару.

Читать полностью » Грумеры: при тёмных когтях безопаснее делать микроподрезку и ориентироваться на влажную точку пульпы сегодня в 4:22
Один щелчок — и доверие разрушено: как не превратить уход за когтями в борьбу

Стрижка когтей перестанет быть боем, если понять природу страха и действовать по шагам. Разбираем инструменты, технику и план «Б» для самых тревожных собак.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Дерматологи: зуд и трещины на пятках могут быть первыми симптомами печёночной недостаточности
Культура и шоу-бизнес
Певица Анна Семенович объяснила, почему важно позволять себе быть уязвимой
Садоводство
Яичная скорлупа снижает кислотность почвы и укрепляет корни растений — советы агрономов
Туризм
Туристы советуют: в Японии лучше купить eSIM и скачать офлайн-карты — общественный Wi-Fi почти не работает
Авто и мото
Geely Holding Group увеличила продажи на 29% за девять месяцев 2025 года
Красота и здоровье
Переразгибание шеи при мытье головы может привести к сдавлению позвоночных артерий
УрФО
Средняя зарплата в Екатеринбурге достигла 97,5 тысячи рублей — данные "РИА Новости"
Дом
Сода и уксус признаны самым эффективным способом чистки направляющих окон
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet