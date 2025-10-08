Вот почему собака нюхает всё подряд, когда гуляет — и это важнее самой прогулки

Каждый хозяин собаки знает это чувство: вы торопитесь, а питомец на каждой клумбе останавливается понюхать что-то новое. Иногда это раздражает, но именно эти паузы — самая важная часть прогулки. По словам ветеринаров, нюхание для собаки не просто любопытство, а важнейшая часть её физического и психологического здоровья.

"Запах — это сенсорный опыт, который обеспечивает ментальную стимуляцию и помогает собаке "обновлять” своё представление о мире", — пояснила доктор Уитни Миллер, главный ветеринар Petco.

Почему нельзя запрещать собаке нюхать

Для людей мир раскрывается через зрение, а для собак — через запахи. Каждый вдох приносит информацию: кто проходил здесь раньше, здоровы ли другие животные, какие растения или вещества присутствуют в воздухе. Это своеобразные "социальные сети" собачьего мира — только без лайков и споров.

"Запах — способ коммуникации и источник обогащения среды, жизненно важный для благополучия собаки", — отметил ветеринар Даниэль Бернал (Сидней, Австралия).

Когда собаке не дают понюхать, она теряет возможность понимать происходящее вокруг, что вызывает стресс. В исследовании, проведённом специалистами по поведению, отмечено: у псов, которых не ограничивают в исследовании запахов, снижается уровень кортизола — гормона стресса.

Польза нюхания для здоровья

Ментальная стимуляция. Обонятельные сигналы активируют мозг, помогают собаке концентрироваться и чувствовать себя уверенно. Физическая активность. При нюхании ускоряется дыхание и кровообращение, а мышцы лица и шеи получают мягкую нагрузку. Социальное поведение. Через запахи собака узнаёт других животных и выстраивает безопасное взаимодействие. Эмоциональный баланс. Возможность исследовать мир снижает тревожность и делает пса спокойнее.

"Собаки могут испытывать стресс, если им не разрешают остановиться и понюхать во время прогулки. Для них это способ оценить обстановку и убедиться, что всё безопасно", — подчеркнула Миллер.

Почему это особенно важно для пожилых собак

С возрастом у псов снижается подвижность, но интерес к запахам остаётся. Для таких животных нюхание становится заменой активным играм — безопасным и полезным занятием, которое стимулирует мозг и поддерживает здоровье.

Обоняние как часть ДНК собаки

Желание нюхать уходит корнями к их предкам — серым волкам. Волки ориентировались в пространстве и находили добычу главным образом по запаху. У современных собак та же система:

в их носу более 100 миллионов обонятельных рецепторов (у человека — около 6 миллионов);

участок мозга, отвечающий за обработку запахов, в 40 раз больше, чем у людей.

Именно поэтому для собаки прогулка без возможности исследовать запахи — всё равно что для человека прогулка с закрытыми глазами.

Советы шаг за шагом: как сделать прогулку полезной

Не торопитесь. Пусть собака сама выбирает темп — прогулка должна быть исследовательской, а не спортивной. Меняйте маршруты. Новые запахи стимулируют мозг. Иногда достаточно просто пройти другой стороной улицы. Позвольте останавливаться. Если пёс заинтересовался клумбой или деревом, дайте ему время понюхать. Следите за безопасностью. Не позволяйте брать в рот мусор, фекалии или неизвестные растения. В плохую погоду используйте домашние "игры носом”. Прячьте лакомства в комнате, под ковриками, в игрушках-пазлах.

"Даже в дождливый день можно дать собаке возможность "работать носом” дома. Это снимает скуку и помогает сохранять баланс", — напомнила Миллер.

Ошибки, последствия и альтернативы

• Ошибка: постоянно тянуть поводок, не давая нюхать.

Последствие: стресс, раздражение и плохое поведение на прогулке.

Альтернатива: использовать длинный поводок и позволить собаке исследовать безопасные участки.

• Ошибка: выбирать слишком короткий маршрут ради скорости.

Последствие: недополучение стимулов и скука.

Альтернатива: пусть прогулка займёт больше времени, но принесёт пользу.

• Ошибка: не следить, что собака нюхает.

Последствие: риск проглотить вредные вещества или мусор.

Альтернатива: держать питомца в поле зрения и мягко направлять.

Мифы и правда

• Миф: чем быстрее прогулка, тем лучше нагрузка.

Правда: собакам важнее качество прогулки и возможность исследовать, чем километраж.

• Миф: нюхание — просто привычка.

Правда: это биологическая потребность и форма познания мира.

• Миф: если собака нюхает, значит, устала и отвлекается.

Правда: она анализирует информацию и успокаивается.

FAQ

Сколько времени должна длиться прогулка, если собака активно нюхает?

Около 40-60 минут в день в спокойном темпе — этого достаточно для физической и ментальной стимуляции.

Стоит ли запрещать нюхать чужие метки?

Нет, если место безопасно. Через запахи собака узнаёт социальную информацию.

Можно ли тренировать нюх дома?

Да — с помощью поисковых игр и головоломок с лакомствами.

3 интересных факта

Собаки различают запахи с концентрацией до одной триллионной доли — это в тысячи раз чувствительнее человеческого носа.

После 10 минут активного нюхания собака устаёт так же, как после получасовой пробежки.

Щенки начинают различать запахи уже через три дня после рождения.

Позвольте собаке исследовать мир своим способом — через запахи. Для неё это не просто прогулка, а способ чувствовать, понимать и быть счастливой.