Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Собака-компаньон в городе
Собака-компаньон в городе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 19:17

Вот почему собака нюхает всё подряд, когда гуляет — и это важнее самой прогулки

Доктор Уитни Миллер: нельзя запрещать собакам нюхать предметы на улице

Каждый хозяин собаки знает это чувство: вы торопитесь, а питомец на каждой клумбе останавливается понюхать что-то новое. Иногда это раздражает, но именно эти паузы — самая важная часть прогулки. По словам ветеринаров, нюхание для собаки не просто любопытство, а важнейшая часть её физического и психологического здоровья.

"Запах — это сенсорный опыт, который обеспечивает ментальную стимуляцию и помогает собаке "обновлять” своё представление о мире", — пояснила доктор Уитни Миллер, главный ветеринар Petco.

Почему нельзя запрещать собаке нюхать

Для людей мир раскрывается через зрение, а для собак — через запахи. Каждый вдох приносит информацию: кто проходил здесь раньше, здоровы ли другие животные, какие растения или вещества присутствуют в воздухе. Это своеобразные "социальные сети" собачьего мира — только без лайков и споров.

"Запах — способ коммуникации и источник обогащения среды, жизненно важный для благополучия собаки", — отметил ветеринар Даниэль Бернал (Сидней, Австралия).

Когда собаке не дают понюхать, она теряет возможность понимать происходящее вокруг, что вызывает стресс. В исследовании, проведённом специалистами по поведению, отмечено: у псов, которых не ограничивают в исследовании запахов, снижается уровень кортизола — гормона стресса.

Польза нюхания для здоровья

  1. Ментальная стимуляция. Обонятельные сигналы активируют мозг, помогают собаке концентрироваться и чувствовать себя уверенно.

  2. Физическая активность. При нюхании ускоряется дыхание и кровообращение, а мышцы лица и шеи получают мягкую нагрузку.

  3. Социальное поведение. Через запахи собака узнаёт других животных и выстраивает безопасное взаимодействие.

  4. Эмоциональный баланс. Возможность исследовать мир снижает тревожность и делает пса спокойнее.

"Собаки могут испытывать стресс, если им не разрешают остановиться и понюхать во время прогулки. Для них это способ оценить обстановку и убедиться, что всё безопасно", — подчеркнула Миллер.

Почему это особенно важно для пожилых собак

С возрастом у псов снижается подвижность, но интерес к запахам остаётся. Для таких животных нюхание становится заменой активным играм — безопасным и полезным занятием, которое стимулирует мозг и поддерживает здоровье.

Обоняние как часть ДНК собаки

Желание нюхать уходит корнями к их предкам — серым волкам. Волки ориентировались в пространстве и находили добычу главным образом по запаху. У современных собак та же система:

  • в их носу более 100 миллионов обонятельных рецепторов (у человека — около 6 миллионов);

  • участок мозга, отвечающий за обработку запахов, в 40 раз больше, чем у людей.

Именно поэтому для собаки прогулка без возможности исследовать запахи — всё равно что для человека прогулка с закрытыми глазами.

Советы шаг за шагом: как сделать прогулку полезной

  1. Не торопитесь. Пусть собака сама выбирает темп — прогулка должна быть исследовательской, а не спортивной.

  2. Меняйте маршруты. Новые запахи стимулируют мозг. Иногда достаточно просто пройти другой стороной улицы.

  3. Позвольте останавливаться. Если пёс заинтересовался клумбой или деревом, дайте ему время понюхать.

  4. Следите за безопасностью. Не позволяйте брать в рот мусор, фекалии или неизвестные растения.

  5. В плохую погоду используйте домашние "игры носом”. Прячьте лакомства в комнате, под ковриками, в игрушках-пазлах.

"Даже в дождливый день можно дать собаке возможность "работать носом” дома. Это снимает скуку и помогает сохранять баланс", — напомнила Миллер.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: постоянно тянуть поводок, не давая нюхать.
Последствие: стресс, раздражение и плохое поведение на прогулке.
Альтернатива: использовать длинный поводок и позволить собаке исследовать безопасные участки.

Ошибка: выбирать слишком короткий маршрут ради скорости.
Последствие: недополучение стимулов и скука.
Альтернатива: пусть прогулка займёт больше времени, но принесёт пользу.

Ошибка: не следить, что собака нюхает.
Последствие: риск проглотить вредные вещества или мусор.
Альтернатива: держать питомца в поле зрения и мягко направлять.

Мифы и правда

Миф: чем быстрее прогулка, тем лучше нагрузка.
Правда: собакам важнее качество прогулки и возможность исследовать, чем километраж.

Миф: нюхание — просто привычка.
Правда: это биологическая потребность и форма познания мира.

Миф: если собака нюхает, значит, устала и отвлекается.
Правда: она анализирует информацию и успокаивается.

FAQ

Сколько времени должна длиться прогулка, если собака активно нюхает?
Около 40-60 минут в день в спокойном темпе — этого достаточно для физической и ментальной стимуляции.

Стоит ли запрещать нюхать чужие метки?
Нет, если место безопасно. Через запахи собака узнаёт социальную информацию.

Можно ли тренировать нюх дома?
Да — с помощью поисковых игр и головоломок с лакомствами.

3 интересных факта

  • Собаки различают запахи с концентрацией до одной триллионной доли — это в тысячи раз чувствительнее человеческого носа.
  • После 10 минут активного нюхания собака устаёт так же, как после получасовой пробежки.
  • Щенки начинают различать запахи уже через три дня после рождения.

Позвольте собаке исследовать мир своим способом — через запахи. Для неё это не просто прогулка, а способ чувствовать, понимать и быть счастливой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кошек привлекает запах еды, блеск предмета или внимание хозяев сегодня в 14:31
Ваш кот обворовывает стол, пока вы спите? Ветеринары раскрыли главную причину

Узнайте, почему кошка ворует со стола и как аккуратно и эффективно отучить питомца: пошаговые приёмы, ошибки и полезные альтернативы для дома.

Читать полностью » У породы хаски нет осознанного желания разрушать ваш дом сегодня в 13:54
Ваш хаски убегает при первой возможности? Учёные нашли главную причину — и она удивит вас

Правда ли, что хаски разрушают квартиру и не слушаются хозяина? Разбираем самые частые мифы о северной породе и рассказываем, какие из них действительно заслуживают доверия.

Читать полностью » Ветеринары зафиксировали резкое увеличение случаев осенней линьки у домашних животных сегодня в 13:31
Кошка линяет круглый год? Это может быть опасно — вот что говорят специалисты

Почему питомцы линяют именно осенью и как помочь им пережить этот период без стресса — простые приёмы, которые сделают дом чище, а животное счастливее.

Читать полностью » Кошки разных окрасов имеют характерные черты характера сегодня в 12:42
Триколор, чёрный или рыжий: как цвет шерсти определяет судьбу вашей кошки

Учёные заметили: у кошек разного окраса часто схожие черты характера. Совпадает ли описание с вашим питомцем — проверьте сами, результат может удивить!

Читать полностью » Российские породы собак лидируют по количеству побед на международных соревнованиях сегодня в 12:19
Русские псы, которые заставили весь мир встать на задние лапы от восхищения

От северных лайек до грациозных борзых — российские породы собак восхищают весь мир. Узнайте, кто они, чем отличаются и почему ими гордятся даже за океаном.

Читать полностью » Ветеринары: домашние кошки живут на 5–7 лет дольше уличных сегодня в 11:15
Один порыв — и питомец исчез: как остановить зов улицы, пока не поздно

Почему кошка настойчиво просится на улицу, даже если никогда не гуляла? Рассказываем, как понять причины и сделать дом местом, куда хочется возвращаться.

Читать полностью » Учёные подтвердили: кошки привязываются к хозяевам так же, как дети к родителям сегодня в 10:05
В их молчании больше чувств, чем в наших словах: тайная нежность кошек, которую мы не замечаем

Тысячи лет кошки живут рядом с людьми, но до сих пор окружены мифами. Разбираемся, почему они вовсе не эгоистичны, не всесильны и не глупее собак.

Читать полностью » Историки: кошки сопровождали моряков с времён финикийцев и египтян сегодня в 9:22
Без них не отплывали ни викинги, ни Колумб: удивительная судьба корабельных кошек

Когда-то их брали в плавание ради крыс, а со временем они стали символами удачи. Как кошки превратились в настоящих мореплавателей — и зачем их до сих пор берут на корабли?

Читать полностью »

Новости
Дом
Открытые полки и пыль: почему книги и декор лучше хранить за стеклом
ЮФО
Аквакультура в Крыму увеличила производство на 17% в 2024 году
Дом
Алюминиевая фольга помогает вернуть блеск столовым приборам в посудомойке
Питомцы
Ветеринары напомнили, какие прикосновения вызывают стресс у собак
УрФО
В тюменских вузах академический отпуск теперь дают только по болезни или беременности
Наука
В Ираке обнаружены 15 древних статуй ламассу в царском дворце Ниневии
Спорт и фитнес
Учёные Университета Восточной Каролины доказали пользу спорта во время беременности
Туризм
Закон о платформенной экономике обяжет туристические агрегаторы отвечать за недостоверные данные партнёров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet