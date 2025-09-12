Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Собаки приветствуют друг друга
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:26

Обучение против любопытства: секреты контроля за поведением питомца на улице

Собаки нюхают друг друга под хвостом для обмена запахами: исследование ветеринаров

Представьте: вы видите, как две собаки встречаются и тут же тянутся носом к… хвосту. Странно? Зато для них это как крепкое рукопожатие! Но почему именно так, а не просто виляние хвостом? Давайте разберёмся в этом весёлом ритуале наших четвероногих друзей.

Почему они это делают?

Собаки могут узнать о друг друге почти всю подноготную, просто понюхав под хвостом. Там находятся специальные железы, которые передают информацию о самочувствии, питании, настроении и даже желании познакомиться поближе. Это как сканирование QR-кода с полным досье!

Интересно, что не только собаки так общаются. Кошки тоже используют химические сигналы для идентификации, а большинство животных в природе полагаются на запахи для обмена данными. И привлекает их не сам хвост, а именно эти железы. К тому же, кобели чаще занимаются таким "расследованием" по сравнению с самками.

Как отучить от чрезмерного любопытства?

Для собак это совершенно нормально и даже полезно — так они знакомятся и узнают важные вещи. Но если ваш питомец слишком рьяно бросается обнюхивать каждую встреченную собаку, можно немного его унять. Попробуйте обучить командам вроде "Сидеть" или "Ко мне" — они помогут удержать поводок и избежать неловких ситуаций. Эти команды пригодятся и тогда, когда чужой собаке такое внимание не по душе. Правда, полностью превратить пса в "аристократа", который игнорирует хвосты, не выйдет — это часть их природы.

Если ваш питомец вообще не пытается обнюхать сородичей, стоит насторожиться. Возможно, проблема в восприятии запахов, и тут поможет ветеринар. А может, ваш пёс просто не слишком общительный с другими собаками и предпочитает компанию людей. Или же предыдущая встреча закончилась неудачно — например, дракой — и теперь он избегает близкого знакомства.

