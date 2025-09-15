Лапы вверх — не всегда доверие: поза сна у собаки, которая может обернуться бедой

Собаки не только радуют нас своим присутствием, но и постоянно подсказывают о своём состоянии — достаточно присмотреться к мелочам. Даже поза, в которой питомец спит, может многое рассказать о его настроении, уровне доверия и физическом самочувствии. Иногда это всего лишь привычка, но в некоторых случаях положение тела даёт важные сигналы хозяину.

Сон на боку

Самая распространённая поза сна у собак — вытянувшись на боку. В таком положении живот приоткрыт, а это уязвимая зона. Значит, питомец чувствует себя полностью в безопасности. Чаще всего так спят щенки и взрослые собаки, которые доверяют обстановке и отдыхают по-настоящему глубоко. В жаркие дни они могут специально растягиваться на прохладном полу, чтобы охладиться.

Поза сфинкса

Эта поза напоминает "льва у ворот": собака лежит животом вниз, голова и лапы вытянуты вперёд. Чаще всего так засыпают питомцы, которые не хотят терять контроль над ситуацией и готовы вскочить в любую секунду. Именно поэтому такую позу часто можно увидеть у собак, охраняющих дом или внимательно присматривающих за хозяевами.

Поза супермена

Собака лежит на животе, передние лапы вытянуты вперёд, задние — назад. Это забавное и очень милое положение любимо активными и энергичными породами, например, французскими бульдогами или мопсами. Важно, чтобы у питомца было удобное место для такого отдыха: лучше всего подойдут прочные лежанки-раскладушки, которые можно использовать и дома, и на улице.

Брюхом вверх

Многие хозяева умиляются, когда видят собаку, спящую на спине с поднятыми лапами. Эта поза выглядит нелепо, но на самом деле говорит о максимальном доверии и расслабленности. Так любят отдыхать борзые и щенки. Однако с возрастом питомцы нередко отказываются от такого положения: длительный сон на спине может создавать нагрузку на позвоночник.

Поза пончика

Если собака сворачивается клубком, прижимая лапы и нос к хвосту, чаще всего это связано с холодом или тревогой. Щенки таким образом сохраняют тепло, а взрослые питомцы могут принять такую позу в непривычных условиях. Если для вашей собаки это нехарактерно, но вдруг она стала постоянно спать "пончиком", стоит присмотреться: возможно, речь идёт о дискомфорте или болезни, и лучше обратиться к ветеринару.

Поза обнимашек

Есть собаки, которые любят засыпать рядом с хозяином или другим питомцем, буквально прижимаясь к ним всем телом. Это яркий признак дружелюбия и стремления к общению. Даже если вы предпочитаете, чтобы собака спала отдельно, она наверняка выберет место рядом. Для таких случаев подойдут переносные пледы-подстилки, которые легко перемещать по дому.

