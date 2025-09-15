Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
собака в отеле
собака в отеле
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 9:38

Лапы вверх — не всегда доверие: поза сна у собаки, которая может обернуться бедой

Ветеринары: позы сна у собак помогают выявить доверие и болезни

Собаки не только радуют нас своим присутствием, но и постоянно подсказывают о своём состоянии — достаточно присмотреться к мелочам. Даже поза, в которой питомец спит, может многое рассказать о его настроении, уровне доверия и физическом самочувствии. Иногда это всего лишь привычка, но в некоторых случаях положение тела даёт важные сигналы хозяину.

Сон на боку

Самая распространённая поза сна у собак — вытянувшись на боку. В таком положении живот приоткрыт, а это уязвимая зона. Значит, питомец чувствует себя полностью в безопасности. Чаще всего так спят щенки и взрослые собаки, которые доверяют обстановке и отдыхают по-настоящему глубоко. В жаркие дни они могут специально растягиваться на прохладном полу, чтобы охладиться.

Поза сфинкса

Эта поза напоминает "льва у ворот": собака лежит животом вниз, голова и лапы вытянуты вперёд. Чаще всего так засыпают питомцы, которые не хотят терять контроль над ситуацией и готовы вскочить в любую секунду. Именно поэтому такую позу часто можно увидеть у собак, охраняющих дом или внимательно присматривающих за хозяевами.

Поза супермена

Собака лежит на животе, передние лапы вытянуты вперёд, задние — назад. Это забавное и очень милое положение любимо активными и энергичными породами, например, французскими бульдогами или мопсами. Важно, чтобы у питомца было удобное место для такого отдыха: лучше всего подойдут прочные лежанки-раскладушки, которые можно использовать и дома, и на улице.

Брюхом вверх

Многие хозяева умиляются, когда видят собаку, спящую на спине с поднятыми лапами. Эта поза выглядит нелепо, но на самом деле говорит о максимальном доверии и расслабленности. Так любят отдыхать борзые и щенки. Однако с возрастом питомцы нередко отказываются от такого положения: длительный сон на спине может создавать нагрузку на позвоночник.

Поза пончика

Если собака сворачивается клубком, прижимая лапы и нос к хвосту, чаще всего это связано с холодом или тревогой. Щенки таким образом сохраняют тепло, а взрослые питомцы могут принять такую позу в непривычных условиях. Если для вашей собаки это нехарактерно, но вдруг она стала постоянно спать "пончиком", стоит присмотреться: возможно, речь идёт о дискомфорте или болезни, и лучше обратиться к ветеринару.

Поза обнимашек

Есть собаки, которые любят засыпать рядом с хозяином или другим питомцем, буквально прижимаясь к ним всем телом. Это яркий признак дружелюбия и стремления к общению. Даже если вы предпочитаете, чтобы собака спала отдельно, она наверняка выберет место рядом. Для таких случаев подойдут переносные пледы-подстилки, которые легко перемещать по дому.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Позы сна помогают понять настроение питомца Некоторые позы могут указывать на болезни
Собаки быстрее адаптируются в доме При неправильной подстилке возможен дискомфорт
Хозяин лучше понимает характер любимца Сон на твёрдом полу может вызвать боли с возрастом

Советы шаг за шагом

  1. Подберите лежанку или подстилку по размеру собаки.

  2. Следите, чтобы место сна было в тёплом и тихом месте.

  3. Используйте переносные пледы для поездок или отдыха рядом с хозяином.

  4. Если питомец резко изменил позу сна — обратитесь к ветеринару.

  5. В жаркие дни дайте собаке возможность отдыхать на прохладном полу.

Мифы и правда

  • Миф: собака выбирает позу сна случайно.
    Правда: поза напрямую связана с её состоянием.

  • Миф: сон на спине неудобен и вреден.
    Правда: для молодых собак это показатель доверия и расслабленности.

  • Миф: "пончик" всегда норма.
    Правда: иногда это признак недомогания.

FAQ

Как выбрать лежанку для собаки?
Лучше всего подбирать модель с учётом размера и привычных поз сна.

Что делать, если собака стала спать "пончиком"?
Если раньше это не было характерно, стоит проконсультироваться с ветеринаром.

Можно ли позволять собаке спать в постели с хозяином?
Да, если питомец ухожен и это удобно всем членам семьи.

Исторический контекст

Учёные считают, что привычки сна у собак связаны с их дикими предками. Волки и шакалы часто спали клубком для сохранения тепла и защиты от врагов. Сон на боку или на спине стал возможен только у домашних животных, которые чувствуют себя в безопасности рядом с человеком.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: отсутствие лежанки.
    Последствие: боли в суставах.
    Альтернатива: ортопедическая подстилка.

  • Ошибка: слишком жёсткий пол.
    Последствие: дискомфорт и недосып.
    Альтернатива: мягкий коврик или плед.

  • Ошибка: игнорирование изменений позы сна.
    Последствие: позднее выявление болезней.
    Альтернатива: наблюдение и консультация у ветеринара.

А что если…

А что если собака вдруг начнёт спать в новой для себя позе? Это не всегда повод для тревоги: возможно, питомец взрослеет или реагирует на смену сезона. Но если изменения резкие и сопровождаются другими симптомами — лучше перестраховаться и показать животное врачу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Платиносомоз у собак: ветеринары назвали симптомы и опасные последствия болезни сегодня в 1:26

Охотничий инстинкт оборачивается трагедией: собаки умирают от редкой напасти

Собаки могут заразиться платиносомозом после поедания ящериц. Чем опасна болезнь и какие первые признаки должны насторожить хозяина?

Читать полностью » Почечная недостаточность у собак: ветеринары назвали породы в группе риска сегодня в 0:27

Жажда, рвота и апатия: тревожные сигналы, которые хозяева игнорируют у собак

Почечная недостаточность у собак чаще всего связана с породой и возрастом. Какие симптомы сигнализируют о болезни и чем можно помочь питомцу?

Читать полностью » Волков: кошки не способны мстить хозяевам, их поведение связано с инстинктами вчера в 23:37

Ошибки хозяев делают кошку тревожной и агрессивной

Зоопсихолог развеял миф о кошачьей "мести" и объяснил, почему плохое поведение связано не с обидами, а с инстинктами и нехваткой внимания.

Читать полностью » Эксперты назвали жесты и приёмы, которые помогают кошке лучше понимать хозяина вчера в 22:33

Ошибки хозяина в общении разрушают эмоциональную связь

Кошки не всегда спешат на зов хозяина. Эксперты объясняют, почему голос воспринимается ими не как приказ, а как приглашение, и как наладить контакт.

Читать полностью » Страховка покрывает лечение и операции для домашних животных вчера в 21:15

В США миллионы животных уже застрахованы, а у нас многие даже не слышали об этом

Страховка для питомцев может покрыть дорогостоящее лечение и операции. Разбираем плюсы и минусы, чтобы понять, стоит ли её оформлять.

Читать полностью » Щенков отдают новым хозяевам в возрасте от 8 до 12 недель вчера в 20:11

Щенок без стресса: вот когда можно отдавать малышей новым хозяевам

В каком возрасте можно отдавать щенков новым хозяевам и как подготовить малышей к переезду, чтобы они росли здоровыми и социализированными.

Читать полностью » Кошки проявляют стресс и болезни через поведение, а не из мести вчера в 19:16

Думаете, кошка мстит? На самом деле она просит о помощи

Кошки не мстят хозяевам, но их поведение может сигнализировать о стрессе или болезни. Разбираем причины и способы помочь питомцу.

Читать полностью » Кошки быстрее привыкают к лотку при правильном выборе места и наполнителя вчера в 18:12

Хотите идеальный туалет для кошки? Придётся подумать, как кошка

Как научить кошку пользоваться лотком без наказаний и стрессов? Простые шаги помогут питомцу быстро привыкнуть к туалету.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Современные чемоданы различаются по материалу, размеру и удобству колёс
Красота и здоровье

Гарвардские ученые доказали влияние ягод на память — сколько грамм нужно в неделю
Красота и здоровье

Диетолог Татьяна Солнцева рассказала о пользе стручковой фасоли для сердца и обмена веществ
Наука

5800-летняя березовая жвачка помогла определить внешность и рацион древней женщины
Авто и мото

Audi отказалась от выпуска RS6 e-tron из-за низкого спроса на спортивные электромобили
Авто и мото

Чёрный дым из выхлопной трубы: эксперты FRANK AUTO и Likvi назвали причины
Садоводство

В Удмуртии осенью собирают шишки, рябину, колосья и льняную соломку для декора
Садоводство

Зимний уход за геранью: редкий полив раз в 7–10 дней предотвращает корневую гниль
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet