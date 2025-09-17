Сон собаки — не просто дремота: что скрывается за каждыми её движениями во сне

Возраст питомца Сколько спит в сутки Особенности сна Щенки до 20-22 часов сон поддерживает рост и развитие организма Взрослые 12-14 часов восстанавливаются силы, закрепляются навыки Пожилые 18-20 часов замедляется обмен веществ, больше отдыха на восстановление

Собаки распределяют сон на ночное и дневное время. Обычно они спят 60-80% ночи и дремлют ещё часть дня. Это естественно: питомцы не обязаны отдыхать одним непрерывным блоком, как люди.

Почему сон влияет на поведение

Недостаток сна отражается на характере собаки. Если питомец не высыпается, он становится более раздражительным, хуже учится новым командам, острее реагирует на стрессовые ситуации. Сначала это проявляется в переменах настроения или отвлечённости, но при хроническом недосыпе собака может стать агрессивной или, наоборот, апатичной.

Слишком продолжительный сон также не норма. Если пес почти не проявляет активности, значит, ему не хватает стимуляции — физических нагрузок или умственных игр. Это ведёт к скуке и проблемному поведению: порче мебели, подбору мусора на улице или бесконтрольной погоне за машинами.

Что говорят специалисты

У собаки должна быть REM-фаза. В этот момент животное может дёргать лапами, поскуливать или шевелить ушами. Именно тогда мозг отдыхает и обрабатывает впечатления. Без этой стадии сон не восстанавливает нервную систему. Если же во сне собака начинает слишком активно "бежать" или лаять, это сигнал перегрузки — питомцу дали слишком много эмоций или нагрузок.

Советы шаг за шагом: как улучшить сон собаки

Создайте режим. Ложитесь спать в одно и то же время, приглушайте свет и выключайте телевизор. Собака быстро поймет ритуал и начнёт заранее готовиться ко сну. Разместите лежанку рядом. Питомцу не обязательно спать в кровати, но присутствие хозяина рядом даёт ощущение безопасности. Исследования показывают: большинство собак предпочитают находиться в одной комнате с человеком. Организуйте тихий уголок. Лежанка под столом или в отдельной части комнаты поможет псу уединиться и спокойно отдохнуть даже во время шумных посиделок. Дайте выбор. Собаки часто меняют места во время сна. Позвольте питомцу переходить с лежанки на ковёр или диван — это естественно и помогает расслабиться.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: держать собаку в другой комнате с закрытой дверью.

Последствие: чувство изоляции, тревожность.

Альтернатива: поставить лежанку в спальне или хотя бы оставить дверь открытой.

Ошибка: слишком длинные прогулки и чрезмерные тренировки.

Последствие: перевозбуждение, нарушение REM-фазы.

Альтернатива: чередовать активные игры с короткими спокойными прогулками.

Ошибка: шум и яркий свет в помещении.

Последствие: поверхностный сон, недосып.

Альтернатива: приглушать свет и убирать источники громких звуков вечером.

А что если собака спит слишком много?

Такое тоже случается. Иногда это связано с возрастом или породными особенностями, но может сигнализировать о болезнях — от эндокринных нарушений до проблем с сердцем. Если собака резко стала спать дольше обычного и теряет интерес к играм или еде, нужно обратиться к ветеринару.

Плюсы и минусы сна рядом с хозяином