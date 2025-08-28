Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Золотистый ретривер и морская свинка
Золотистый ретривер и морская свинка
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 10:40

Забавно со стороны, но серьёзно по сути: позы сна собаки — это подсказки для хозяина

Эксперты: сон на боку указывает на доверие и спокойствие собаки

Наверное, каждый хозяин хоть раз умилялся, глядя на то, как его питомец спит в самых невероятных позах. Но знаете ли вы, что по положению лап, головы и тела можно понять не только настроение, но и состояние здоровья собаки?

Мы собрали самые распространённые позы сна и объяснили, что они значат.

Сон на боку

Одна из самых спокойных и доверительных поз. Живот — уязвимое место, поэтому, если собака спит на боку, значит, она чувствует себя в безопасности.

  • Часто сопутствует глубокому сну.

  • В жару питомцы так стараются охладиться, растянувшись на полу.

  • Обычно так спят уравновешенные и счастливые собаки.

Поза сфинкса

Собака лежит на животе, голова — на лапах.

  • Такая поза характерна для собак, которые хотят дремать, но при этом быть начеку.

  • Говорит о преданности и заботливости — особенно по отношению к хозяевам и детям.

  • Может указывать и на лёгкое беспокойство.

Поза супермена

Лапы вытянуты вперёд и назад, собака лежит на животе. Часто встречается у мопсов и бульдогов.

  • Признак энергии и жизнерадостности.

  • В этой позе удобно быстро вскочить и снова играть.

  • Смотрится забавно, но для питомца это очень естественно.

Брюхом вверх ("умирающий таракан")

Живот открыт, лапы раскинуты.

  • Означает абсолютное доверие к хозяину и расслабленность.

  • Часто встречается у щенков и игривых пород.

  • С возрастом собаки могут реже так спать из-за нагрузки на позвоночник.

Поза "пончик"

Собака сворачивается клубком, нос касается хвоста.

  • Такой сон сохраняет тепло, часто встречается у щенков или зимой.

  • Может означать лёгкое напряжение или адаптацию к новому месту.

  • Если поза необычна для вашей собаки и повторяется часто — это повод проконсультироваться с ветеринаром.

Позы-"обнимашки"

Собака спит, прижавшись к хозяину или другому питомцу.

  • Признак дружелюбия и потребности в контакте.

  • Такие собаки обычно очень социальны и ориентированы на семью.

  • С ними комфортно жить не только людям, но и другим животным.

Поза сна — это язык собаки, её способ рассказать о своём доверии, эмоциях и самочувствии. Важно наблюдать: если поза внезапно меняется или питомец выглядит напряжённым, стоит присмотреться к его состоянию.

