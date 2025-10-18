Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 18:13

Блохи не спят даже зимой: вот как микроскопический паразит разрушает кожу изнутри

Блохи — самая частая причина кожных заболеваний у собак круглый год

Кожа — самый большой орган собаки и первый барьер, защищающий её от внешней среды. Поэтому любые высыпания, зуд или выпадение шерсти — тревожный сигнал. И, как ни странно, виновниками большинства кожных проблем оказываются не аллергии и не плохое питание, а обыкновенные блохи.

Почему блохи — враг №1 для собачьей кожи

Многие владельцы уверены, что блохи появляются только летом, в жару. Это миф. На самом деле паразиты активны круглый год - просто зимой они чаще скрываются в домах, подстилках, коврах и щелях, дожидаясь удобного момента, чтобы напасть.

Даже одна блоха способна вызвать сильную реакцию: её слюна содержит раздражающие вещества, вызывающие зуд, воспаление и аллергию. Поэтому профилактика и регулярная обработка питомца — не роскошь, а необходимость.

Как понять, что у собаки завелись блохи

Признаки могут проявляться не сразу, но внимательный хозяин заметит изменения:

  • Постоянный зуд. Собака чешется, кусает себя, особенно у основания хвоста, на животе и за ушами.

  • Покраснение и воспаление кожи. Иногда видны царапины или ранки от расчёсов.

  • Выпадение шерсти (алопеция). Местами кожа становится голой, а шерсть тускнеет.

  • Мелкие чёрные точки на коже или подстилке. Это экскременты блох — если их намочить, появится красновато-коричневое пятно (переваренная кровь).

  • Нервное поведение. Собака не может спокойно лежать, постоянно встряхивается.

Если паразитов не видно, не спешите радоваться: блохи быстро перемещаются и часто прячутся в труднодоступных местах — под хвостом, между пальцами, за ушами и в паху.

Чем опасны блохи

Эти маленькие паразиты наносят вред не только коже.

  • Аллергический дерматит. У чувствительных животных развивается воспаление, сопровождающееся зудом и болями.

  • Бактериальные инфекции. Из-за расчёсов в ранки попадают микробы.

  • Глисты. Блохи переносят личинки ленточных паразитов, и собака может заразиться, просто выкусывая блоху.

  • Анемия. При сильном заражении у мелких собак возможно снижение уровня крови.

Как проводится диагностика

Если вы заметили подозрительные симптомы, обратитесь к ветеринару. Специалист осмотрит кожу и шерсть питомца. Иногда используют тест с влажной бумагой - если тёмные точки превращаются в красноватые пятна, это точно экскременты блох.

Чтобы исключить другие болезни (например, клещей или грибок), могут понадобиться дополнительные анализы: микроскопия, соскоб или тесты на дерматофиты.

Как лечить собаку от блох

  1. Обратитесь к ветеринару. Не все препараты подходят каждому животному.

  2. Примените противопаразитарное средство:

    • капли на холку;

    • спрей;

    • жевательные таблетки;

    • противопаразитарный ошейник.
      Часто назначают комбинацию — например, капли + ошейник.

  3. Обработайте дом. Блохи живут не только на собаке. Вымойте пол, постирайте подстилку при высокой температуре, пропылесосьте ковры и мебель.

  4. Повторите обработку через 3-4 недели. Это нужно, чтобы уничтожить личинки, которые вылупятся позже.

Если кожа воспалена, ветеринар может назначить противовоспалительные мази или антибиотики, чтобы предотвратить осложнения.

Профилактика: защита круглый год

  • Используйте капли или таблетки от паразитов каждые 4-6 недель, даже зимой.

  • Меняйте ошейник от блох каждые 6-8 месяцев.

  • Регулярно мойте собаку специальным шампунем, особенно после прогулок в парке или контакта с другими животными.

  • Содержите в чистоте место, где питомец спит и играет.

Помните: гораздо проще предотвратить заражение, чем потом лечить зуд, дерматит и инфекции.

Ошибки, которых стоит избегать

  • Ошибка: использовать только шампунь.
    Последствие: он убивает взрослых блох, но не личинки — заражение вернётся.
    Альтернатива: применяйте комплексное средство (капли или таблетки).

  • Ошибка: обрабатывать только собаку.
    Последствие: личинки в доме выживут и снова нападут.
    Альтернатива: обработайте и помещение, и все аксессуары.

  • Ошибка: думать, что зимой блох нет.
    Последствие: паразиты продолжают размножаться в доме.
    Альтернатива: защита круглый год.

Интересные факты

  1. Одна самка блохи откладывает до 50 яиц в день.

  2. Эти паразиты могут прыгать на расстояние, превышающее собственное тело в 200 раз.

  3. Блохи жили на Земле ещё до динозавров — более 100 миллионов лет.

Кожные болезни у собак часто начинаются с простого зуда. Но если не устранить причину вовремя, маленькая блоха может превратиться в большую проблему. Забота о чистоте, регулярная обработка и внимание к поведению питомца — лучшая защита от паразитов и залог его здоровья.

