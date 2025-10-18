Блохи не спят даже зимой: вот как микроскопический паразит разрушает кожу изнутри
Кожа — самый большой орган собаки и первый барьер, защищающий её от внешней среды. Поэтому любые высыпания, зуд или выпадение шерсти — тревожный сигнал. И, как ни странно, виновниками большинства кожных проблем оказываются не аллергии и не плохое питание, а обыкновенные блохи.
Почему блохи — враг №1 для собачьей кожи
Многие владельцы уверены, что блохи появляются только летом, в жару. Это миф. На самом деле паразиты активны круглый год - просто зимой они чаще скрываются в домах, подстилках, коврах и щелях, дожидаясь удобного момента, чтобы напасть.
Даже одна блоха способна вызвать сильную реакцию: её слюна содержит раздражающие вещества, вызывающие зуд, воспаление и аллергию. Поэтому профилактика и регулярная обработка питомца — не роскошь, а необходимость.
Как понять, что у собаки завелись блохи
Признаки могут проявляться не сразу, но внимательный хозяин заметит изменения:
-
Постоянный зуд. Собака чешется, кусает себя, особенно у основания хвоста, на животе и за ушами.
-
Покраснение и воспаление кожи. Иногда видны царапины или ранки от расчёсов.
-
Выпадение шерсти (алопеция). Местами кожа становится голой, а шерсть тускнеет.
-
Мелкие чёрные точки на коже или подстилке. Это экскременты блох — если их намочить, появится красновато-коричневое пятно (переваренная кровь).
-
Нервное поведение. Собака не может спокойно лежать, постоянно встряхивается.
Если паразитов не видно, не спешите радоваться: блохи быстро перемещаются и часто прячутся в труднодоступных местах — под хвостом, между пальцами, за ушами и в паху.
Чем опасны блохи
Эти маленькие паразиты наносят вред не только коже.
-
Аллергический дерматит. У чувствительных животных развивается воспаление, сопровождающееся зудом и болями.
-
Бактериальные инфекции. Из-за расчёсов в ранки попадают микробы.
-
Глисты. Блохи переносят личинки ленточных паразитов, и собака может заразиться, просто выкусывая блоху.
-
Анемия. При сильном заражении у мелких собак возможно снижение уровня крови.
Как проводится диагностика
Если вы заметили подозрительные симптомы, обратитесь к ветеринару. Специалист осмотрит кожу и шерсть питомца. Иногда используют тест с влажной бумагой - если тёмные точки превращаются в красноватые пятна, это точно экскременты блох.
Чтобы исключить другие болезни (например, клещей или грибок), могут понадобиться дополнительные анализы: микроскопия, соскоб или тесты на дерматофиты.
Как лечить собаку от блох
-
Обратитесь к ветеринару. Не все препараты подходят каждому животному.
-
Примените противопаразитарное средство:
-
капли на холку;
-
спрей;
-
жевательные таблетки;
-
противопаразитарный ошейник.
Часто назначают комбинацию — например, капли + ошейник.
-
-
Обработайте дом. Блохи живут не только на собаке. Вымойте пол, постирайте подстилку при высокой температуре, пропылесосьте ковры и мебель.
-
Повторите обработку через 3-4 недели. Это нужно, чтобы уничтожить личинки, которые вылупятся позже.
Если кожа воспалена, ветеринар может назначить противовоспалительные мази или антибиотики, чтобы предотвратить осложнения.
Профилактика: защита круглый год
-
Используйте капли или таблетки от паразитов каждые 4-6 недель, даже зимой.
-
Меняйте ошейник от блох каждые 6-8 месяцев.
-
Регулярно мойте собаку специальным шампунем, особенно после прогулок в парке или контакта с другими животными.
-
Содержите в чистоте место, где питомец спит и играет.
Помните: гораздо проще предотвратить заражение, чем потом лечить зуд, дерматит и инфекции.
Ошибки, которых стоит избегать
-
Ошибка: использовать только шампунь.
Последствие: он убивает взрослых блох, но не личинки — заражение вернётся.
Альтернатива: применяйте комплексное средство (капли или таблетки).
-
Ошибка: обрабатывать только собаку.
Последствие: личинки в доме выживут и снова нападут.
Альтернатива: обработайте и помещение, и все аксессуары.
-
Ошибка: думать, что зимой блох нет.
Последствие: паразиты продолжают размножаться в доме.
Альтернатива: защита круглый год.
Интересные факты
-
Одна самка блохи откладывает до 50 яиц в день.
-
Эти паразиты могут прыгать на расстояние, превышающее собственное тело в 200 раз.
-
Блохи жили на Земле ещё до динозавров — более 100 миллионов лет.
Кожные болезни у собак часто начинаются с простого зуда. Но если не устранить причину вовремя, маленькая блоха может превратиться в большую проблему. Забота о чистоте, регулярная обработка и внимание к поведению питомца — лучшая защита от паразитов и залог его здоровья.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru