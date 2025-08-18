Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ошибки в воспитании собак
Ошибки в воспитании собак
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 15:30

Сухая кожа у питомца: когда забота о любимце становится настоящим испытанием

Шелушение кожи у собак: симптомы и методы лечения по данным клинических исследований

Шелушение, зуд и перхоть у собак — это не просто косметическая проблема, а возможный сигнал о внутренних нарушениях. Даже под густой шерстью кожа может страдать от сухости, воспалений и других неприятных симптомов.

Как понять, что у питомца проблемы?

Раздвиньте шерсть и осмотрите кожу. Тревожные признаки:

  • перхоть и шелушение,
  • прыщи или воспаления,
  • ломкость и выпадение шерсти,
  • неприятный запах,
  • избыток кожного сала,
  • струпья.

Если заметили что-то из списка, понаблюдайте за собакой несколько дней. Это поможет ветеринару точнее определить причину.

Почему у собаки сохнет кожа?

Причин может быть множество:

  • аллергия (на корм, цветение, укусы блох),
  • инфекции (бактериальные или грибковые),
  • гормональные нарушения (болезнь Кушинга, гипотиреоз),
  • недостаток питательных веществ,
  • частое купание или неподходящий шампунь,
  • сухой воздух в доме (особенно зимой и летом).
  • особенно уязвимы голые породы и собаки со складками (бульдоги, шарпеи).

Что делать? Лечение и профилактика

Главное — правильно определить причину. Ветеринар может назначить:

  • лечение основной болезни,
  • коррекцию питания,
  • увлажняющие кремы или добавки.

Как предотвратить проблемы:

  • следите за балансом витаминов в рационе,
  • увлажняйте воздух в доме,
  • не купайте собаку слишком часто,
  • используйте мягкие шампуни,
  • особенно тщательно ухаживайте за складками кожи.

