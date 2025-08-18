Сухая кожа у питомца: когда забота о любимце становится настоящим испытанием

Шелушение, зуд и перхоть у собак — это не просто косметическая проблема, а возможный сигнал о внутренних нарушениях. Даже под густой шерстью кожа может страдать от сухости, воспалений и других неприятных симптомов.

Как понять, что у питомца проблемы?

Раздвиньте шерсть и осмотрите кожу. Тревожные признаки:

перхоть и шелушение,

прыщи или воспаления,

ломкость и выпадение шерсти,

неприятный запах,

избыток кожного сала,

струпья.

Если заметили что-то из списка, понаблюдайте за собакой несколько дней. Это поможет ветеринару точнее определить причину.

Почему у собаки сохнет кожа?

Причин может быть множество:

аллергия (на корм, цветение, укусы блох),

инфекции (бактериальные или грибковые),

гормональные нарушения (болезнь Кушинга, гипотиреоз),

недостаток питательных веществ,

частое купание или неподходящий шампунь,

сухой воздух в доме (особенно зимой и летом).

особенно уязвимы голые породы и собаки со складками (бульдоги, шарпеи).

Что делать? Лечение и профилактика

Главное — правильно определить причину. Ветеринар может назначить:

лечение основной болезни,

коррекцию питания,

увлажняющие кремы или добавки.

Как предотвратить проблемы: