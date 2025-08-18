Сухая кожа у питомца: когда забота о любимце становится настоящим испытанием
Шелушение, зуд и перхоть у собак — это не просто косметическая проблема, а возможный сигнал о внутренних нарушениях. Даже под густой шерстью кожа может страдать от сухости, воспалений и других неприятных симптомов.
Как понять, что у питомца проблемы?
Раздвиньте шерсть и осмотрите кожу. Тревожные признаки:
- перхоть и шелушение,
- прыщи или воспаления,
- ломкость и выпадение шерсти,
- неприятный запах,
- избыток кожного сала,
- струпья.
Если заметили что-то из списка, понаблюдайте за собакой несколько дней. Это поможет ветеринару точнее определить причину.
Почему у собаки сохнет кожа?
Причин может быть множество:
- аллергия (на корм, цветение, укусы блох),
- инфекции (бактериальные или грибковые),
- гормональные нарушения (болезнь Кушинга, гипотиреоз),
- недостаток питательных веществ,
- частое купание или неподходящий шампунь,
- сухой воздух в доме (особенно зимой и летом).
- особенно уязвимы голые породы и собаки со складками (бульдоги, шарпеи).
Что делать? Лечение и профилактика
Главное — правильно определить причину. Ветеринар может назначить:
- лечение основной болезни,
- коррекцию питания,
- увлажняющие кремы или добавки.
Как предотвратить проблемы:
- следите за балансом витаминов в рационе,
- увлажняйте воздух в доме,
- не купайте собаку слишком часто,
- используйте мягкие шампуни,
- особенно тщательно ухаживайте за складками кожи.
