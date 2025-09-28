Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Бородатая собака
Бородатая собака
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:25

Собаки кажутся мягкими, но их кости скрывают больше тайн, чем у людей

Ветеринарный союз сообщил, что у собак число костей достигает 321

Собаки кажутся мягкими и пушистыми, но за шерстью скрывается удивительно сложная костная система. У взрослых людей 206 костей, а у собак — более 300. Даже хвост состоит из позвонков, и вся конструкция делится на голову, шею, туловище, конечности и хвост. Разобравшись в деталях, можно лучше понять особенности здоровья и поведения питомца.

Сколько костей у собаки

У разных пород число костей немного отличается: от 319 до 321. Для сравнения, у кошки около 230, а у человека 206. Ещё одно отличие — зубы: клыки у собак гораздо крепче и длиннее.

Позвоночник у этих животных выполняет роль моста, удерживающего вес, в то время как у человека он поддерживает вертикальную стойку. При этом у всех пород сохраняется единая схема строения.

Типы морды и анатомия черепа

Черепные особенности напрямую связаны с формой морды:

  • брахицефальные — с короткой (например, мопсы);

  • мезоцефальные — со средней (овчарки);

  • долихоцефальные — с вытянутой (борзые).

Сам череп включает верхнюю и нижнюю челюсти, носовые ходы, лобную, теменную и затылочную кости. Височная часть образует сустав, позволяющий открывать и закрывать пасть.

Зубы меняются дважды: сначала появляются молочные, которые к 4-6 месяцам заменяются постоянными.

Позвоночник: от шеи до хвоста

Позвонки делятся на четыре отдела:

  1. Шейный — 7 костей.

  2. Грудной — 13 позвонков, к которым крепятся рёбра.

  3. Поясничный — 7 массивных костей, держащих вес.

  4. Хвостовой — от 5 до 20 косточек, в зависимости от породы.

Гибкость позвоночника у собак ниже, чем у кошек, но именно хвост делает их движения выразительными и помогает общению.

Передние конечности

  • Лопатка принимает до 60% нагрузки и служит точкой крепления мышц.

  • Плечевая кость соединяет лопатку с локтевым суставом.

  • Лучевая и локтевая кости формируют "руку" собаки, участвуют в движении лапы.

  • Запястье, пясть и фаланги образуют пальцы и ладонь. У собак их пять, включая маленький "палец", напоминающий большой.

Лапы защищены подушечками, что позволяет питомцу легко двигаться по разным поверхностям.

Задние конечности и таз

На задние лапы приходится около 40% массы. Они состоят из:

  • таза,

  • бедренной кости,

  • надколенника,

  • большеберцовой и малоберцовой костей,

  • предплюсны, плюсны и фаланг.

Здесь нет пятого пальца, как на передних лапах, но есть крепкие когти.

Таблица "Сравнение" скелетов

Животное Количество костей Особенности
Человек 206 Вертикальное положение, руки для хватания
Собака 319-321 Четыре лапы, хвостовые позвонки
Кошка ~230 Более гибкий позвоночник

Советы шаг за шагом: как заботиться о костях собаки

  1. Подбирайте корм с кальцием и витамином D.

  2. Используйте витаминные добавки только после консультации с ветеринаром.

  3. Следите за весом: ожирение перегружает суставы.

  4. Обеспечивайте регулярные прогулки — они укрепляют мышцы и кости.

  5. При выборе игрушек отдавайте предпочтение безопасным косточкам и жевательным палочкам.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: постоянные прыжки щенка с дивана.

  • Последствие: травмы лап и позвоночника.

  • Альтернатива: мягкие лестницы или пандусы для спуска.

  • Ошибка: экономия на качественном корме.

  • Последствие: нехватка минералов, слабые кости.

  • Альтернатива: премиум-корм или добавки по назначению врача.

  • Ошибка: купирование хвоста без медицинских показаний.

  • Последствие: нарушение баланса и коммуникации.

  • Альтернатива: сохранить естественный хвост.

А что если…

Что будет, если собака потеряет часть хвоста? Она сможет жить, но станет хуже выражать эмоции и балансировать при беге. Это особенно критично для охотничьих и пастушьих пород.

Таблица "Плюсы и минусы" длинного хвоста

Плюсы Минусы
Баланс и маневренность Возможность травм при играх
Общение с человеком и другими животными Риск повреждения у рабочих собак
Эстетичность Опасность при чрезмерном натяжении

FAQ

Как выбрать корм для крепких костей?
Лучше брать сбалансированные сухие корма премиум-класса с кальцием и фосфором.

Сколько стоит рентген костей собаки?
Цена зависит от клиники и региона, в среднем от 1500 до 4000 рублей.

Что лучше для суставов — витамины или добавки?
Добавки назначают только при недостатке питательных веществ. Чаще достаточно качественного корма.

Мифы и правда

  • Миф: у всех собак одинаковое количество костей.

  • Правда: число варьируется от породы к породе.

  • Миф: хвост — ненужная часть тела.

  • Правда: он помогает двигаться и выражать эмоции.

  • Миф: короткие лапы у таксы означают другую анатомию.

  • Правда: строение у таксы такое же, просто пропорции отличаются.

3 интересных факта

  1. Таксы чаще страдают от болезней позвоночника из-за удлинённого корпуса.

  2. У щенков изначально больше костей, чем у взрослых, так как часть со временем срастается.

  3. Подушечки на лапах имеют особые железы, оставляющие индивидуальный запах.

Исторический контекст

  • Древние египтяне изображали собак с чётко прорисованным скелетом и длинным хвостом.

  • В Средневековье анатомию собак изучали для военных целей — их использовали в охране.

  • В XIX веке немецкие кинологи вывели таксу с особой формой тела для охоты на норных животных.

