Собаки кажутся мягкими, но их кости скрывают больше тайн, чем у людей
Собаки кажутся мягкими и пушистыми, но за шерстью скрывается удивительно сложная костная система. У взрослых людей 206 костей, а у собак — более 300. Даже хвост состоит из позвонков, и вся конструкция делится на голову, шею, туловище, конечности и хвост. Разобравшись в деталях, можно лучше понять особенности здоровья и поведения питомца.
Сколько костей у собаки
У разных пород число костей немного отличается: от 319 до 321. Для сравнения, у кошки около 230, а у человека 206. Ещё одно отличие — зубы: клыки у собак гораздо крепче и длиннее.
Позвоночник у этих животных выполняет роль моста, удерживающего вес, в то время как у человека он поддерживает вертикальную стойку. При этом у всех пород сохраняется единая схема строения.
Типы морды и анатомия черепа
Черепные особенности напрямую связаны с формой морды:
-
брахицефальные — с короткой (например, мопсы);
-
мезоцефальные — со средней (овчарки);
-
долихоцефальные — с вытянутой (борзые).
Сам череп включает верхнюю и нижнюю челюсти, носовые ходы, лобную, теменную и затылочную кости. Височная часть образует сустав, позволяющий открывать и закрывать пасть.
Зубы меняются дважды: сначала появляются молочные, которые к 4-6 месяцам заменяются постоянными.
Позвоночник: от шеи до хвоста
Позвонки делятся на четыре отдела:
-
Шейный — 7 костей.
-
Грудной — 13 позвонков, к которым крепятся рёбра.
-
Поясничный — 7 массивных костей, держащих вес.
-
Хвостовой — от 5 до 20 косточек, в зависимости от породы.
Гибкость позвоночника у собак ниже, чем у кошек, но именно хвост делает их движения выразительными и помогает общению.
Передние конечности
-
Лопатка принимает до 60% нагрузки и служит точкой крепления мышц.
-
Плечевая кость соединяет лопатку с локтевым суставом.
-
Лучевая и локтевая кости формируют "руку" собаки, участвуют в движении лапы.
-
Запястье, пясть и фаланги образуют пальцы и ладонь. У собак их пять, включая маленький "палец", напоминающий большой.
Лапы защищены подушечками, что позволяет питомцу легко двигаться по разным поверхностям.
Задние конечности и таз
На задние лапы приходится около 40% массы. Они состоят из:
-
таза,
-
бедренной кости,
-
надколенника,
-
большеберцовой и малоберцовой костей,
-
предплюсны, плюсны и фаланг.
Здесь нет пятого пальца, как на передних лапах, но есть крепкие когти.
Таблица "Сравнение" скелетов
|Животное
|Количество костей
|Особенности
|Человек
|206
|Вертикальное положение, руки для хватания
|Собака
|319-321
|Четыре лапы, хвостовые позвонки
|Кошка
|~230
|Более гибкий позвоночник
Советы шаг за шагом: как заботиться о костях собаки
-
Подбирайте корм с кальцием и витамином D.
-
Используйте витаминные добавки только после консультации с ветеринаром.
-
Следите за весом: ожирение перегружает суставы.
-
Обеспечивайте регулярные прогулки — они укрепляют мышцы и кости.
-
При выборе игрушек отдавайте предпочтение безопасным косточкам и жевательным палочкам.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: постоянные прыжки щенка с дивана.
-
Последствие: травмы лап и позвоночника.
-
Альтернатива: мягкие лестницы или пандусы для спуска.
-
Ошибка: экономия на качественном корме.
-
Последствие: нехватка минералов, слабые кости.
-
Альтернатива: премиум-корм или добавки по назначению врача.
-
Ошибка: купирование хвоста без медицинских показаний.
-
Последствие: нарушение баланса и коммуникации.
-
Альтернатива: сохранить естественный хвост.
А что если…
Что будет, если собака потеряет часть хвоста? Она сможет жить, но станет хуже выражать эмоции и балансировать при беге. Это особенно критично для охотничьих и пастушьих пород.
Таблица "Плюсы и минусы" длинного хвоста
|Плюсы
|Минусы
|Баланс и маневренность
|Возможность травм при играх
|Общение с человеком и другими животными
|Риск повреждения у рабочих собак
|Эстетичность
|Опасность при чрезмерном натяжении
FAQ
Как выбрать корм для крепких костей?
Лучше брать сбалансированные сухие корма премиум-класса с кальцием и фосфором.
Сколько стоит рентген костей собаки?
Цена зависит от клиники и региона, в среднем от 1500 до 4000 рублей.
Что лучше для суставов — витамины или добавки?
Добавки назначают только при недостатке питательных веществ. Чаще достаточно качественного корма.
Мифы и правда
-
Миф: у всех собак одинаковое количество костей.
-
Правда: число варьируется от породы к породе.
-
Миф: хвост — ненужная часть тела.
-
Правда: он помогает двигаться и выражать эмоции.
-
Миф: короткие лапы у таксы означают другую анатомию.
-
Правда: строение у таксы такое же, просто пропорции отличаются.
3 интересных факта
-
Таксы чаще страдают от болезней позвоночника из-за удлинённого корпуса.
-
У щенков изначально больше костей, чем у взрослых, так как часть со временем срастается.
-
Подушечки на лапах имеют особые железы, оставляющие индивидуальный запах.
Исторический контекст
-
Древние египтяне изображали собак с чётко прорисованным скелетом и длинным хвостом.
-
В Средневековье анатомию собак изучали для военных целей — их использовали в охране.
-
В XIX веке немецкие кинологи вывели таксу с особой формой тела для охоты на норных животных.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru