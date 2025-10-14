Пёс линяет без конца — не беда или тревожный сигнал: что скрывает шерсть

Линька у собак — естественный, но порой непростой для хозяев процесс. Это не болезнь и не каприз организма, а заложенный природой механизм обновления шерсти. Старые волоски выпадают, на их месте вырастают новые, а кожа при этом очищается и дышит. Важно понимать, что от того, как проходит линька, напрямую зависит внешний вид питомца, его комфорт и даже здоровье кожи.

Почему собака линяет

Главная функция линьки — адаптация к сезонным изменениям. Когда на улице холодает, собаке нужна плотная защита, а с приходом тепла — более лёгкий покров, позволяющий телу "дышать". Кроме того, регулярное обновление шерсти предотвращает появление кожных проблем: омертвевшие волоски не мешают росту новых, не накапливают грязь и себум, а значит, снижается риск воспалений и зуда.

Для многих хозяев линька превращается в испытание — шерсть оказывается на мебели, одежде и полу. Но раздражение здесь — плохой советчик. Гораздо эффективнее воспринимать этот период как часть цикла ухода за питомцем и просто помочь собаке пройти его комфортно.

Сезонная линька: весна и осень

Весной собака сбрасывает густой подшёрсток, "зимнюю шубу", готовясь к тёплым дням. Этот период обычно длится 2-4 недели, но у некоторых пород — до полутора месяцев. Хозяева хаски, колли или немецких овчарок знают, что в это время расчёска становится главным инструментом в доме.

Осенняя линька проходит мягче, но дольше: собака постепенно наращивает плотную шерсть к холодам. Продолжительность — от двух до шести недель, в зависимости от условий содержания и питания. Если питомец живёт преимущественно в квартире, линька может растянуться, ведь на процесс влияют температура и освещение.

Первая линька у щенка

Переход от щенячьей мягкой шерстки к взрослому покрову начинается в возрасте от двух до шести месяцев. У короткошёрстных пород это почти незаметно, а вот у шпицев, терьеров и сеттеров может напоминать миниатюрную "бурю волос". Важно в этот период мягко приучать щенка к расчёсыванию и уходу — щётке, фену, шампуню. Если сделать это спокойно и последовательно, дальнейший груминг станет для собаки привычной и безопасной процедурой.

Сравнение пород по интенсивности линьки