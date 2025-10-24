Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Собака с игрушкой
Собака с игрушкой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:46

Собака грызёт мебель в ваше отсутствие? Эти 5 приёмов помогут забыть о порче вещей

У большинства пород собак чувство одиночества особенно остро проявляется в возрасте до двух лет

Когда хозяин уходит из дома, собака может превратиться в настоящего хулигана: грызёт обувь, воет, тянет шторы или переворачивает миски. Но за таким поведением не стоит злость или желание насолить. Чаще всего — это стресс и страх одиночества. Чтобы помочь питомцу оставаться спокойным, нужно понять причины и научиться их устранять.

Почему собака ведёт себя плохо в одиночестве

Собака — стайное животное, и одиночество для неё неестественно. Пока вы дома, она чувствует себя защищённой. Как только дверь за вами закрывается, привычный порядок рушится, и включается тревога.

Основные причины проблемного поведения:

  • страх разлуки - особенно у щенков и собак, переживших отказ;

  • отсутствие тренировок на самостоятельность;

  • недостаток активности - накопившаяся энергия ищет выход;

  • неустойчивый режим - собака не понимает, когда хозяин уйдёт и вернётся.

Симптомы тревоги разлуки

  • Собака воет и лает, как только вы выходите.

  • Портит мебель, обувь, игрушки.

  • Мочится в неположенных местах, хотя при вас такого не делает.

  • Отказывается от еды или, наоборот, ест с жадностью.

Если поведение повторяется систематически — это не капризы, а сигнал тревоги.

Как приучить собаку оставаться одной

1. Начинайте с малого

Если у вас щенок — не исчезайте сразу на полдня. Сначала оставляйте его одного на 5-10 минут, потом увеличивайте время до часа.

2. Создайте комфортную обстановку

Перед уходом убедитесь, что у питомца:

  • чистая миска с водой,

  • любимая игрушка,

  • уютное место для отдыха.

Некоторым собакам помогает тихая музыка или звуки природы — они создают ощущение присутствия.

3. Усталость — лучший успокоитель

Выгуляйте собаку перед уходом. После активной прогулки или тренировки она будет больше склонна отдыхать, чем скучать. Физическая и умственная нагрузка снижают стресс.

4. Игрушки и занятия

Оставьте интерактивные игрушки: головоломки с лакомством, жевательные кости, резиновые мячики. Это отвлекает внимание и занимает собаку надолго.

Совет: игрушку можно наполнить паштетом или кормом, заморозить — питомец будет занят долго.

5. Не устраивайте театральных прощаний

Когда вы уходите, не сюсюкайтесь и не затягивайте момент. Чем спокойнее вы ведёте себя, тем меньше поводов для тревоги у собаки. При возвращении также действуйте спокойно — без бурных объятий и криков.

Так питомец поймёт: уход и возвращение хозяина — обычная часть дня.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ругать за порчу вещей.
    Последствие: страх перед хозяином и рост тревоги.
    Альтернатива: убрать доступ к опасным предметам и поощрять спокойное поведение.

  • Ошибка: изолировать собаку в маленьком помещении.
    Последствие: усиление паники.
    Альтернатива: выделите комфортную зону, где есть место для движения.

  • Ошибка: оставлять без игрушек и дел.
    Последствие: скука, разрушительное поведение.
    Альтернатива: интерактивные лакомства и пазлы.

Что делать, если собака уже взрослая

Собак из приютов или с тяжёлым прошлым приучать нужно особенно мягко. Первые недели — ключевые: дайте максимум внимания, выстраивайте режим и знакомьте с пространством.

Если страх разлуки выражен сильно (питомец воет часами, царапает двери, может пораниться), стоит обратиться к зоопсихологу. Он поможет подобрать индивидуальную стратегию и упражнения для снижения тревожности.

Таблица "Как помочь собаке пережить одиночество"

Проблема Поведение Решение
Лает и воет Страх потери хозяина Постепенно увеличивать время разлуки
Грызёт вещи Избыточная энергия Дольше гулять, давать игрушки
Гадит дома Стресс Спокойное отношение, контроль режима
Не ест в одиночестве Тоска Игрушки с кормом, звуки природы

FAQ

Сколько времени собака может оставаться одна?
Взрослая собака — до 6-8 часов, но щенки — не больше 2-3.

Стоит ли завести второго питомца?
Не всегда. Иногда это помогает, но если собака тревожная, новая компания может усилить стресс.

Можно ли включать телевизор или музыку?
Да, особенно спокойные звуки или записи с голосом хозяина.

Мифы и правда

Миф: собака мстит, когда хозяин уходит.
Правда: она выражает тревогу, а не злость.

Миф: если оставить еду, собака успокоится.
Правда: еда не заменяет внимания и общения.

Миф: взрослая собака уже не научится оставаться одна.
Правда: научится, если действовать постепенно и спокойно.

3 интересных факта

  1. По исследованиям, уровень кортизола (гормона стресса) у собак снижается, если перед уходом им погладить уши и сказать спокойное "Я скоро вернусь".

  2. У большинства пород чувство одиночества особенно остро проявляется в возрасте до двух лет.

  3. Некоторые собаки "считают минуты" — они распознают распорядок дня по шумам и свету в доме.

Исторический контекст

Собаки тысячелетиями жили рядом с человеком, помогая охранять жилище и пасти стада. Их природа — быть рядом со своей "стаей". Поэтому одиночество для них — испытание. Задача современного владельца — научить питомца воспринимать его уход спокойно, чтобы даже дома один на один со своими игрушками, пёс оставался уверенным и счастливым.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные: кроликам нужны прогулки и просторная клетка сегодня в 9:16
Эти пушистики выглядят безобидно, но одна ошибка превратит их в маленький ураган

Как создать идеальные условия для домашнего кролика: от выбора клетки и питания до ухода и общения. Простые шаги, которые сделают питомца счастливым.

Читать полностью » Этологи выяснили: кошкам нужно до двух часов уединения в день для снижения стресса сегодня в 8:01
Кошка исчезла — и это хорошо: зачем питомцам нужно прятаться от людей

Почему кошке важно иметь личное пространство и как правильно реагировать на её стремление к уединению, чтобы сохранить доверие и гармонию в доме.

Читать полностью » Ветеринары напомнили: внезапный лай у собаки может быть признаком боли или стресса сегодня в 7:52
Собака лает не просто так: один сигнал, который хозяева чаще всего игнорируют

Постоянный лай собаки — не приговор. Узнайте, как понять питомца, скорректировать его поведение и вернуть в дом тишину без наказаний.

Читать полностью » Исследование показало, что кошки чаще откликаются на звуки, похожие на шипение и мурлыканье сегодня в 6:44
Кошки всё понимают, но не всех слушают: как заговорить с питомцем на его языке

Учёные выяснили, что кошки различают десятки звуков, но реагируют лишь на те, что похожи на их собственную «речь». Разбираемся, как научиться говорить с питомцем на одном языке.

Читать полностью » Учёные Стэнфордского университета выявили ген, определяющий рыжий окрас кошек сегодня в 5:08
Рыжие кошки оказались не такими, как мы думали: в их ДНК нашли странный сбой

Учёные раскрыли тайну рыжих кошек: их необычный характер и солнечная шерсть связаны с редкой генетической мутацией, которую не имеет ни одно другое млекопитающее.

Читать полностью » Ветеринары: песок не подходит для кошачьего лотка сегодня в 4:22
Натурально — не значит безопасно: почему естественный песок вреднее покупных наполнителей

Почему многие до сих пор используют обычный песок в кошачьем лотке? Разбираемся, чем он может быть опасен и какие альтернативы действительно лучше.

Читать полностью » Фелинологи отметили, что черепаховый окрас может встречаться у любых пород кошек сегодня в 3:16
Генетический ребус природы: почему почти все черепаховые кошки — самки

Загадочные черепаховые кошки поражают редким сочетанием чёрного и рыжего оттенков. Почему они почти всегда самки и чем отличаются от трёхцветных — разбираемся подробно.

Читать полностью » Кинолог Соколова: австралийская овчарка требует ежедневных нагрузок сегодня в 1:22
Не из Австралии, но покорила Америку: как овчарка стала любимицей мира

Австралийская овчарка — собака с умом, энергией и мягким сердцем. Узнайте, почему она подходит и спортсменам, и семьям с детьми, и как правильно за ней ухаживать.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
В Китае полиция конфисковала Chevrolet с 354 штрафами на 26 950 юаней
Дом
Эксперты напомнили: избавиться от засора в раковине можно без сантехника — достаточно соды и уксуса
Туризм
Чески-Крумлов, Кутна-Гора и Телч признаны главными туристическими жемчужинами Чехии
Наука
Учёные из Базельского университета доказали пользу лёгкого пищевого стресса для долголетия — Энн Спанг
Красота и здоровье
Растушёвка седины помогает сохранить естественный цвет без резкой линии отрастания
Спорт и фитнес
Учёные сравнили эффективность воды и изотоников при физических нагрузках
Еда
Итальянские повара назвали три основных вида теста для пиццы — неаполитанское, римское и быстрое
Еда
Салат из капусты и огурцов подходит для тех, кто следит за питанием и ищет легкий гарнир
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet