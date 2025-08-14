Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Собака облизывает пол
Собака облизывает пол
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 15:17

Одиночество собаки: что скрывается за её поведением, когда вы уходите

Собаки испытывают стресс при разлуке с хозяином — исследование

Вы закрываете дверь — и тут же раздаётся лай, вой или звук рвущейся подушки. Знакомая картина? Разберёмся, что на самом деле чувствует ваш питомец, когда вы уходите, и как помочь ему справиться с тревогой.

Собачий SOS: "Не бросай меня!"

Как только вы исчезаете из поля зрения, пёс может начать лаять, выть или грызть вещи. Это не просто баловство — так он пытается привлечь внимание. Даже если вы ушли всего на пять минут, для собаки это стресс.

"Кот из дома — мыши в пляс" — но у собак всё сложнее. Они не радуются свободе, а переживают.

Щенки: страх одиночества

Малыши особенно уязвимы: оставшись одни, они пугаются и начинают шалить. Если вам нужно уйти, лучше попросить кого-то присмотреть за щенком. Постепенно приучайте его к коротким расставаниям, увеличивая время — так он научится спокойнее переносить ваше отсутствие.

Собаки, пережившие предательство (например, бездомные или отказники), могут панически бояться одиночества. Даже в любящей семье они долго помнят старые страхи. Терпение и ласка помогут им почувствовать себя в безопасности.

Для собаки хозяин — не просто владелец, а самый важный "член стаи". Если вы мало общаетесь, не играете и не дрессируете её, она будет страдать от недостатка внимания. Проводите больше времени вместе — и ваш питомец станет спокойнее переносить разлуку.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Породы собак, которые любят плавание: ньюфаундленд, лабрадор и другие сегодня в 14:40

Секрет идеального пловца: какие собаки обожают воду больше людей

Не все собаки одинаково любят воду, но некоторые породы просто не могут без неё! Узнайте, какие псы готовы плавать часами и станут лучшими компаньонами у водоёма.

Читать полностью » Исследование: оптимальное количество домашних питомцев в квартире — не более 3-5 особей сегодня в 13:27

Невидимая грань: когда забота о питомцах становится для них пыткой

Сколько питомцев — это уже перебор? Учёные предупреждают: слишком большое количество животных в доме вредит их здоровью. Как не превратить любовь к братьям меньшим в проблему?

Читать полностью » Ветеринары предупредили о рисках прогулок детей с собаками без присмотра сегодня в 13:22

Невинная прогулка с собакой: когда ребёнок может стать заложником ситуации

Когда можно доверить ребёнку выгул собаки? Разбираемся, какие навыки нужны малышу и питомцу, чтобы прогулка была в радость, а не в тягость.

Читать полностью » Исследование: свободный доступ к корму увеличивает риск диабета у кошек сегодня в 13:11

Свободный доступ к еде или строгий график: что выберет ваша кошка

Свободный доступ к еде или строгий график? Как правильно кормить кошку, чтобы не навредить её здоровью — разбираемся в нюансах кошачьего рациона.

Читать полностью » Почему домашние кошки охотятся на птиц и грызунов сегодня в 12:56

Коты-убийцы: как один питомец может истребить сотни птиц

Зачем кошки приносят хозяевам мёртвых птиц? Это не просто жестокость — так питомцы проявляют любовь. Но как защитить пернатых и самого охотника? Читайте в статье!

Читать полностью » Безопасность собак в лифтах: что нужно знать владельцам животных сегодня в 12:41

Лифт — это не просто коробка: как сохранить спокойствие в поездке с собакой

Не упустите важные советы по безопасности вашей собаки в лифте. Узнайте, как избежать неприятностей и сделать поездки комфортными для всех!

Читать полностью » Гипертиреоз у кошек: как вовремя распознать и помочь питомцу сегодня в 11:20

Щитовидка кошки дала сбой: как вовремя распознать гипертиреоз и спасти питомца

Гипертиреоз у кошек — распространённое заболевание щитовидной железы. Узнайте о симптомах, факторах риска и современных методах диагностики и лечения, чтобы обеспечить своему питомцу долгую и здоровую жизнь.

Читать полностью » Хламидиоз у кошек: симптомы, лечение и как защитить питомца сегодня в 10:16

Красные глаза и вялость кошки: что скрывается за этими симптомами — проверьте питомца срочно

Хламидиоз у кошек: как распознать опасную инфекцию. Симптомы, диагностика и лечение хламидиоза у кошек. Как защитить питомца и избежать распространения болезни.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Как порода кошки влияет на её поведение: мнение ветеринаров
Культура и шоу-бизнес

Дочь Анастасии Волочковой Ариадна вышла замуж за Никиту Григоряна
Наука и технологии

ИИ угадывает ваши цели: как движение глаз раскрывает мотивы чтения
Красота и здоровье

Пульт, выключатели и ручки дверей названы источниками микробов в отелях
Спорт и фитнес

Мышцы задней цепи помогают снизить риск травм и улучшить осанку
Еда

Правило трёх шагов для приготовления яичницы без прилипания
Питомцы

Агрессия у кошек — симптомы и способы коррекции
Туризм

Сочи или Красная Поляна: где на самом деле комфортнее летом
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru