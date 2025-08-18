Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com by Ermolaev Alexandr is licensed under public domain
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 5:08

Для питомца еда — лекарство от скуки: как привычка превращается в проблему

Собаки чувствуют насыщение, но эволюция и генетика заставляют их переедать

Владельцы собак часто сталкиваются с ситуацией: миска пустая всего десять минут назад, а питомец снова смотрит голодными глазами. Возникает логичный вопрос: способны ли собаки вообще чувствовать сытость?

Ответ — да, способны. Но механизмы, регулирующие аппетит у собак, сложнее, чем у людей, и зависят от множества факторов — от генетики до образа жизни.

Как работает чувство сытости у собак

Насыщение формируется через работу желудка, гормонов и нервной системы.

  • Механорецепторы желудка реагируют на его растяжение после еды и подают сигнал мозгу: "Я сыт".

  • Гормоны регулируют аппетит. Грелин повышается перед едой и вызывает чувство голода. Лептин (гормон насыщения) снижается после трапезы. При ожирении часто возникает лептинорезистентность — мозг перестаёт замечать его сигнал. CCK и PYY помогают усилить чувство сытости и замедлить опорожнение желудка.

Почему собаки всё равно постоянно просят еду

Эволюционное наследие

Предки собак — волки — ели редко, но помногу. За один раз они могли съесть до 20% своей массы, запасаясь "впрок". Этот инстинкт сохранился у домашних собак, даже если корм получают регулярно.

Генетика

Учёные обнаружили мутацию в гене POMC, отвечающем за контроль аппетита.

  • У лабрадоров встречается у 25% собак.

  • У прямошёрстных ретриверов — у 66%.
    Такие собаки не чувствуют полного насыщения и склонны к ожирению.

К "группе риска" также относятся бигли, мопсы, кокер-спаниели и кавалер-кинг-чарльз-спаниели.

Дополнительные факторы

  • Состав корма. Белок и клетчатка помогают дольше оставаться сытым, тогда как корма с высоким содержанием углеводов усиливают чувство голода.

  • Стерилизация/кастрация. Снижение половых гормонов может влиять на аппетит.

  • Заболевания. Диабет, гипотиреоз и другие болезни нарушают метаболизм.

  • Психология. Скука или стресс нередко заставляют собаку "заедать" эмоции.

Что делать владельцу: практические советы

  1. Строгий режим. Кормите собаку в одно и то же время, строго отмеренными порциями.

  2. Правильный рацион. Выбирайте корма с высоким содержанием белка и клетчатки.

  3. Активность. Прогулки, игры и тренировки помогают сжечь калории и отвлекают от еды.

  4. Учёт породы. Владельцам собак "с повышенной пищевой мотивацией" нужно быть особенно внимательными.

  5. Регулярные визиты к ветеринару. Если собака внезапно стала есть больше или меньше обычного, важно исключить болезни.

Чувство насыщения у собак есть, но его работа зависит от генов, гормонов, питания и условий жизни. Понимание этих особенностей поможет хозяевам правильно выстроить рацион и сохранить здоровье питомца.

