Почему обнюхивание — это не просто игра, а жизненно важный ритуал для вашего питомца

Вы когда-нибудь задумывались, почему ваша собака так тщательно обнюхивает каждый куст и столб на прогулке? Это не каприз — это её способ жить дольше и быть счастливее.

Запахи — это социальные сети для собак

Для питомца мир запахов — это настоящая лента новостей. Через обоняние собака получает информацию, знакомится с окружающей средой и даже принимает решения. Каждый новый запах для неё - как для нас интересный пост или важное уведомление.

Обнюхивание не только развивает умственные способности, но и укрепляет физическое состояние питомца. Этот процесс:

активизирует работу мозга

улучшает метаболизм

снижает уровень стресса

делает собаку более спокойной и уверенной

Уникальное обоняние: цифры и факты

У человека около 6 миллионов обонятельных рецепторов. У собаки — более 100 миллионов! Кроме того, у них есть специальный отдел мозга для анализа запахов, который в 40 раз больше, чем у людей. Именно поэтому собаки воспринимают мир через призму ароматов.

Позвольте своей собаке исследовать мир носом. Не торопите её на прогулке, используйте дома игрушки-головоломки с лакомствами и устраивайте поисковые игры. Это простое действие продлит жизнь вашему питомцу и сделает его счастливее.