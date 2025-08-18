Собака рванула к дороге: вот что спасет вашего питомца в критической ситуации

Несчастные случаи с питомцами на дорогах происходят чаще, чем кажется. Причина проста: собака неожиданно оказывается на проезжей части и попадает под машину. Особенно велика опасность в крупных городах с интенсивным движением.

Правила безопасности на прогулках

Всегда под контролем. Никогда не позволяйте собаке выбегать из подъезда без поводка или гулять свободно возле дороги. Свободный выгул допустим только на специально оборудованных площадках.

Короткий прочный поводок. Особенно вблизи проезжей части. Рулетка уместна в парках, где меньше риска.

Основные команды для перехода дороги

"Стой!"

Жизненно важная команда, которая учит собаку останавливаться перед дорогой.

Начинайте тренировки в парке или на пустой площадке.

Каждый раз хвалите и поощряйте лакомством за правильное выполнение.

Повторяйте регулярно, пока питомец не усвоит правило.

"Рядом!"

Команда помогает контролировать движение собаки при переходе улицы.

Учите собаку идти около выбранной ноги и в вашем темпе.

Обязательно подкрепляйте успехи похвалой и лакомствами.

Только после уверенного освоения переходите к тренировкам у настоящей дороги.

Как перейти дорогу с собакой

Подойдите к проезжей части. Остановите питомца командой "Стой!". Дождитесь зелёного сигнала. Дайте команду "Рядом!" и переходите, сохраняя заданный темп и контроль.

Действия в экстремальной ситуации

Иногда собака может сорваться с поводка. В этом случае:

Сразу используйте команду "Ко мне!".

Если питомец не реагирует — громко произнесите "Стой!".

Никогда не бегите за собакой на дорогу — это опасно и для вас, и для неё.

Чтобы минимизировать подобные ситуации, отрабатывайте команды в более шумных и оживлённых местах.

Советы кинологов

Занимайтесь ежедневно и систематично.

Постепенно усложняйте задачи: от тихого двора к оживлённым улицам.

Будьте терпеливы и последовательны — это залог формирования устойчивого поведения.

Обучение собаки командам "Стой!" и "Рядом!" — это не только удобство на прогулке, но и реальная защита жизни питомца.