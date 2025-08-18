Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 8:53

Собака рванула к дороге: вот что спасет вашего питомца в критической ситуации

Кинологи рекомендуют использовать короткий поводок при прогулках возле проезжей части

Несчастные случаи с питомцами на дорогах происходят чаще, чем кажется. Причина проста: собака неожиданно оказывается на проезжей части и попадает под машину. Особенно велика опасность в крупных городах с интенсивным движением.

Правила безопасности на прогулках

  • Всегда под контролем. Никогда не позволяйте собаке выбегать из подъезда без поводка или гулять свободно возле дороги. Свободный выгул допустим только на специально оборудованных площадках.

  • Короткий прочный поводок. Особенно вблизи проезжей части. Рулетка уместна в парках, где меньше риска.

Основные команды для перехода дороги

"Стой!"

Жизненно важная команда, которая учит собаку останавливаться перед дорогой.

  • Начинайте тренировки в парке или на пустой площадке.

  • Каждый раз хвалите и поощряйте лакомством за правильное выполнение.

  • Повторяйте регулярно, пока питомец не усвоит правило.

"Рядом!"

Команда помогает контролировать движение собаки при переходе улицы.

  • Учите собаку идти около выбранной ноги и в вашем темпе.

  • Обязательно подкрепляйте успехи похвалой и лакомствами.

  • Только после уверенного освоения переходите к тренировкам у настоящей дороги.

Как перейти дорогу с собакой

  1. Подойдите к проезжей части.

  2. Остановите питомца командой "Стой!".

  3. Дождитесь зелёного сигнала.

  4. Дайте команду "Рядом!" и переходите, сохраняя заданный темп и контроль.

Действия в экстремальной ситуации

Иногда собака может сорваться с поводка. В этом случае:

  • Сразу используйте команду "Ко мне!".

  • Если питомец не реагирует — громко произнесите "Стой!".

  • Никогда не бегите за собакой на дорогу — это опасно и для вас, и для неё.

Чтобы минимизировать подобные ситуации, отрабатывайте команды в более шумных и оживлённых местах.

Советы кинологов

  • Занимайтесь ежедневно и систематично.

  • Постепенно усложняйте задачи: от тихого двора к оживлённым улицам.

  • Будьте терпеливы и последовательны — это залог формирования устойчивого поведения.

Обучение собаки командам "Стой!" и "Рядом!" — это не только удобство на прогулке, но и реальная защита жизни питомца.

