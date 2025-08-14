Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:41

Лифт — это не просто коробка: как сохранить спокойствие в поездке с собакой

Безопасность собак в лифтах: что нужно знать владельцам животных

Как вы относитесь к поездкам в лифте со своим питомцем? Это может показаться обычным делом, но лифт в многоквартирных домах — это зона повышенной опасности. Чтобы избежать неприятных ситуаций, следуйте простым правилам безопасности.

Держите собаку на поводке. Никогда не отпускайте питомца с поводка в подъезде и лифте. Если ваша собака крупная, лучше держите её за ошейник, чтобы она не испугала соседей. Маленьких собак лучше брать на руки.

Уважайте пространство других жильцов. Ожидайте прибытие лифта немного в стороне, чтобы не мешать тем, кто выходит. Это поможет избежать ненужного стресса для всех.

Научите собаку спокойствию. Важно, чтобы ваша собака не рвалась в лифт. Входите в лифт одновременно с питомцем, а выходите в следующем порядке: сначала собака, затем вы.

Проверяйте, не осталась ли собака за дверями. Перед тем как закрыть двери, убедитесь, что собака полностью вышла. Часто именно застревание поводков приводит к травмам.

Будьте внимательны на промежуточных этажах. Если лифт остановился, а ваша собака боится замкнутого пространства, вежливо попросите других пассажиров дать вам возможность выйти первым.

Пропустите других пассажиров. Если вы едете с другими людьми, дайте им выйти первыми, а сами выходите последними.

Убирайте за своей собакой. Если ваша собака сделала свои дела в лифте, не забудьте убрать за ней. Это не только ваша ответственность, но и проявление уважения к другим жильцам.

