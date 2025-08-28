Банка из-под кренделей едва не лишила собаку жизни в Пенсильвании — спасли люди и технологии

История, произошедшая в округе Йорк (штат Пенсильвания, США), напоминает сюжет из фильма о дружбе и сострадании. Несколько дней подряд жители округа наблюдали пса, застрявшего головой в контейнере из-под кренделей. Бедное животное не могло есть, пить и даже нормально дышать. Каждый раз, когда спасатели или волонтёры пытались приблизиться, собака убегала и пряталась в кукурузном поле.

Поиск, объединивший весь город

Зоозащитная организация Canine Rescue of Central Pennsylvania обратилась к жителям с просьбой о помощи. Для всех стало ясно: каждая минута была на счету. Пропавшего пса искали всем городом — волонтёры, прохожие и даже те, кто впервые услышал об этой беде в социальных сетях.

Ключевым моментом стала помощь пилота дрона Далласа Фурмана из компании Nighthawk Drone Services. Именно он согласился подключиться к поисковой операции, которая длилась всю ночь. В 3 часа утра дрон помог найти истощённого и дезориентированного питомца глубоко в кукурузном поле.

Спасение и первые шаги к новой жизни

Когда собаку наконец-то поймали, её состояние оказалось критическим: сильное обезвоживание, укусы насекомых, клещи и крайняя усталость. Животное срочно отвезли в ветеринарную клинику, где ему оказали помощь.

В честь своего спасителя пса назвали Даллас. Волонтёры написали:

"В 3 часа ночи Даллас наконец-то был обнаружен в глубине кукурузного поля, измученный и всё ещё борющийся с банкой".

Что ждёт Далласа дальше

Сейчас собака проходит восстановление и пока не готова к переезду в новый дом. Но когда Даллас окрепнет, зоозащитники начнут искать ему любящую семью. Его история уже тронула сердца сотен людей — и, скорее всего, у него не будет проблем с тем, чтобы найти хозяев, готовых подарить ему вторую жизнь.

Интересные факты о подобных спасениях

В США действует несколько специализированных групп волонтёров, которые используют дроны для поиска потерявшихся животных.

По статистике, более 30% домашних собак хотя бы раз в жизни попадают в ситуации, угрожающие их жизни на улице.

Истории спасения животных часто становятся вирусными в соцсетях и помогают быстрее найти им новых хозяев.

История Далласа показывает, как важно единство людей ради спасения жизни даже одного животного. Горожане, волонтёры и современные технологии объединились, чтобы подарить псу шанс на новую судьбу. Теперь у Далласа впереди — долгий путь восстановления и, надеемся, счастливая жизнь в новой семье.