Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пёс в кукурузном поле
Пёс в кукурузном поле
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 17:11

Банка из-под кренделей едва не лишила собаку жизни в Пенсильвании — спасли люди и технологии

Дрон помог спасти истощённого пса с головой, застрявшей в контейнере, в кукурузном поле в Пенсильвании

История, произошедшая в округе Йорк (штат Пенсильвания, США), напоминает сюжет из фильма о дружбе и сострадании. Несколько дней подряд жители округа наблюдали пса, застрявшего головой в контейнере из-под кренделей. Бедное животное не могло есть, пить и даже нормально дышать. Каждый раз, когда спасатели или волонтёры пытались приблизиться, собака убегала и пряталась в кукурузном поле.

Поиск, объединивший весь город

Зоозащитная организация Canine Rescue of Central Pennsylvania обратилась к жителям с просьбой о помощи. Для всех стало ясно: каждая минута была на счету. Пропавшего пса искали всем городом — волонтёры, прохожие и даже те, кто впервые услышал об этой беде в социальных сетях.

Ключевым моментом стала помощь пилота дрона Далласа Фурмана из компании Nighthawk Drone Services. Именно он согласился подключиться к поисковой операции, которая длилась всю ночь. В 3 часа утра дрон помог найти истощённого и дезориентированного питомца глубоко в кукурузном поле.

Спасение и первые шаги к новой жизни

Когда собаку наконец-то поймали, её состояние оказалось критическим: сильное обезвоживание, укусы насекомых, клещи и крайняя усталость. Животное срочно отвезли в ветеринарную клинику, где ему оказали помощь.

В честь своего спасителя пса назвали Даллас. Волонтёры написали:

"В 3 часа ночи Даллас наконец-то был обнаружен в глубине кукурузного поля, измученный и всё ещё борющийся с банкой".

Что ждёт Далласа дальше

Сейчас собака проходит восстановление и пока не готова к переезду в новый дом. Но когда Даллас окрепнет, зоозащитники начнут искать ему любящую семью. Его история уже тронула сердца сотен людей — и, скорее всего, у него не будет проблем с тем, чтобы найти хозяев, готовых подарить ему вторую жизнь.

Интересные факты о подобных спасениях

  • В США действует несколько специализированных групп волонтёров, которые используют дроны для поиска потерявшихся животных.
  • По статистике, более 30% домашних собак хотя бы раз в жизни попадают в ситуации, угрожающие их жизни на улице.
  • Истории спасения животных часто становятся вирусными в соцсетях и помогают быстрее найти им новых хозяев.

История Далласа показывает, как важно единство людей ради спасения жизни даже одного животного. Горожане, волонтёры и современные технологии объединились, чтобы подарить псу шанс на новую судьбу. Теперь у Далласа впереди — долгий путь восстановления и, надеемся, счастливая жизнь в новой семье.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ученые объяснили, как холода влияют на здоровье домашних животных сегодня в 13:14

Холода: как сохранить здоровье питомца и избежать неожиданных проблем

Узнайте, как подготовить вашего питомца к зимним холодам. Советы по уходу, контролю веса и заботе о здоровье помогут избежать неприятностей.

Читать полностью » Как правильно отпускать собаку с поводка: экспертные рекомендации от кинолога сегодня в 12:59

Малоизвестный лайфхак для владельцев собак: как читать улицу глазами питомца

Хотите отпускать собаку без поводка, но не знаете, как сделать это безопасно? Узнайте, какие правила важно соблюдать, чтобы прогулки были в радость и без риска.

Читать полностью » Кошки на выставках: советы по уходу и подготовке от опытных заводчиков сегодня в 12:44

Подготовка к выставке: 7 шагов к победе и признанию вашего питомца

Узнайте, как подготовить кошку к выставке: советы по уходу, необходимые предметы и важные моменты для комфортного участия вашего питомца.

Читать полностью » Исследование: страх и неуверенность повышают риск нападения собаки сегодня в 11:48

Один взгляд — и собака уже решила: кого укусить, а кого пощадить

Ученые опросили 700 человек и выяснили, что собаки нападают на тех, кто проявляет страх. Узнайте, как это связано с вашим поведением.

Читать полностью » Эксперты: сон на боку указывает на доверие и спокойствие собаки сегодня в 10:40

Забавно со стороны, но серьёзно по сути: позы сна собаки — это подсказки для хозяина

Узнайте, какие позы во сне расскажут о психоэмоциональном состоянии вашей собаки. Понимание языка тела поможет заботиться о питомце лучше.

Читать полностью » Волнистые попугаи портят вещи из-за скуки и стресса сегодня в 9:32

Чем сильнее вы злитесь, тем больше он грызёт: неожиданный закон попугайского упрямства

Узнайте, почему ваш волнистый попугай грызет мебель и как избежать разрушений, предлагая безопасные альтернативы и повышая активность.

Читать полностью » У пожилых собак скулеж может быть связан с когнитивными нарушениями сегодня в 8:24

Скулеж — это не каприз: как распознать, когда он сигнал тревоги, а когда радости

Скулеж вашей собаки может быть не только признаком радости, но и указанием на стресс или болезнь. Узнайте, как распознать важные сигналы и что делать.

Читать полностью » Тайские кошки терпимее к детям и другим питомцам, чем сиамские сегодня в 7:18

Боятся сильнее собак, а зря: парадокс сиамских кошек, которые просто хотят любви

Сиамская и тайская кошки часто пугают людей своей репутацией. Узнайте правду о их характере и разберитесь с мифами, которые их окружают.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Учёные объяснили, почему собаки пьют воду иначе, чем кошки и люди
Садоводство

Эксперты назвали самые опасные болезни кукурузы: листовые пятнистости и антракноз снижают урожай
Еда

Сохраните хруст перцев: холодное маринование на зиму с трёхнедельной выдержкой
Авто и мото

В Госдуме предложили ограничить продажу питбайков несовершеннолетним
Спорт и фитнес

Тренер Каролина Араухо перечислила шесть упражнений с гантелями для силы и выносливости
Туризм

Крепость Корела и маршруты по Вуоксе: что посмотреть в Приозерске на Карельском перешейке
Наука и технологии

Учёные выяснили, как мозг обрабатывает одновременные звук и изображение
Наука и технологии

Ученые объяснили, почему снежные барсы выбирают крупных жертв для охоты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru