Мама-собака не кормит: 3 критические ошибки, которые убивают щенков
Иногда даже самые заботливые и любящие собаки могут отказаться от своих малышей. Это тяжёлый момент для владельца, ведь на него ложится ответственность за жизнь и развитие щенков. Но, как показывает опыт, при внимательном подходе и соблюдении нескольких правил можно вырастить крепкое потомство даже без участия матери.
Почему собака могла отказаться от щенков
Причин много — от физиологических до психологических. Иногда сука слишком истощена после родов или испытывает боль, мешающую кормлению. Бывает, что у неё просто не хватает молока на весь помёт. В некоторых случаях собака не проявляет интереса к потомству из-за гормональных нарушений или скрытых заболеваний.
Особенно часто отказ происходит у молодых или нервных собак, которые впервые рожают. Срабатывает стресс: животное не осознаёт, что перед ним щенки, и инстинкты "матери" не включаются.
Если же спустя сутки собака продолжает избегать потомства, хозяину придётся взять заботу о щенках на себя.
Как организовать тёплое гнездо
Новорождённые щенки не умеют поддерживать температуру тела, поэтому им необходим постоянный источник тепла.
-
Подготовьте коробку или пластиковый контейнер с высокими стенками.
-
На дно положите мягкую подстилку, которую легко стирать.
-
Установите грелку или пластиковую бутылку с горячей водой, обёрнутую в полотенце.
-
Меняйте воду каждые 3-4 часа, чтобы тепло не угасало.
Температура в "гнезде" должна быть около 30-32 °C в первую неделю и постепенно снижаться до 25 °C к концу первого месяца. Если щенки скучиваются в кучу и пищат — им холодно; если расползаются по углам — жарко.
Как правильно кормить щенков
Главная задача — обеспечить малышей питанием, максимально близким к материнскому молоку.
-
Используйте специальные заменители сучьего молока, продающиеся в ветаптеках. Смеси для человеческих детей не подходят — в них другое соотношение жиров и белков.
-
Для кормления подойдут пипетка, шприц без иглы или бутылочка с соской.
-
Смесь должна быть тёплой (около 37 °C).
-
После каждого кормления протирайте мордочку влажной салфеткой и слегка массируйте животик — это помогает пищеварению.
Количество кормлений зависит от возраста:
|Возраст щенков
|Частота кормлений
|Объём смеси за одно кормление
|1-10 дней
|каждые 3 часа
|2-4 мл на 100 г веса
|10-20 дней
|каждые 4 часа
|5-7 мл на 100 г веса
|20-30 дней
|каждые 5 часов
|8-10 мл на 100 г веса
После трёх недель можно постепенно вводить щенячий паштет или размоченный сухой корм.
Круглосуточный уход
В первые 10 дней жизни малыши требуют внимания почти постоянно. Ночью им тоже нужно питание, поэтому придётся организовать дежурства — хотя бы поочерёдно с другими членами семьи.
Важно следить за состоянием каждого щенка: активные и сытые малыши спят спокойно и дышат ровно. Если один из них постоянно пищит, отказывается от еды или отстаёт в весе — нужно обратиться к ветеринару.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: кормить щенков смесью для детей.
Последствие: расстройство желудка, замедленное развитие.
Альтернатива: только специализированные зоосмеси.
-
Ошибка: давать холодную смесь.
Последствие: переохлаждение, слабость.
Альтернатива: подогрев до температуры тела.
-
Ошибка: слишком быстро увеличивать объём порции.
Последствие: вздутие и срыгивание.
Альтернатива: плавное увеличение нормы по мере роста.
А что если щенков слишком много?
Когда помёт большой, а молока не хватает, стоит подключить искусственное докармливание. Слабейших щенков кормят вручную, остальных — дают под маму. Даже если сука не отказалась полностью, важно следить, чтобы все получали достаточно питания.
В особо сложных случаях можно найти кормящую приёмную собаку - в ветеринарных клиниках и приютах нередко помогают с этим вопросом.
Плюсы и минусы искусственного вскармливания
|Плюсы
|Минусы
|Полный контроль за питанием
|Большие временные затраты
|Возможность спасти осиротевших щенков
|Требуется строгий режим
|Минимальный риск заражения инфекцией
|Нет материнского иммунитета
FAQ
Можно ли поить щенков коровьим молоком?
Нет. Оно слишком жирное и вызывает понос. Лучше использовать заменители сучьего молока.
Когда можно начинать приучать к твёрдой пище?
С трёх недель, начиная с размоченного корма для щенков.
Что делать, если щенок не сосёт смесь?
Попробуйте слегка массировать его животик и бок — это стимулирует сосательный рефлекс.
Мифы и правда
Миф: Собака всегда заботится о своих детёнышах.
Правда: Иногда материнский инстинкт не срабатывает, особенно при стрессе или болезни.
Миф: Без матери щенки не выживут.
Правда: При правильном уходе и кормлении шансы на выживание очень высоки.
Миф: Достаточно грелки, чтобы щенки не замёрзли.
Правда: Температуру нужно контролировать термометром и менять воду по мере остывания.
3 интересных факта
-
Щенки рождаются слепыми и глухими, но чувствуют тепло и запах матери с первых минут жизни.
-
Материнское молоко содержит антитела, защищающие малышей от инфекций первые недели жизни.
-
Щенки начинают самостоятельно ходить примерно на 15-й день жизни.
Исторический контекст
В старину собак, отказавшихся от потомства, называли "пустыми матерями" и нередко осуждали. Но уже в XIX веке заводчики поняли: это не каприз, а биологическая особенность. Сегодня ветеринары знают, как действовать в таких случаях, и помогают владельцам сохранить весь помёт.
