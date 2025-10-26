Мама-собака не кормит: 3 критические ошибки, которые убивают щенков

Иногда даже самые заботливые и любящие собаки могут отказаться от своих малышей. Это тяжёлый момент для владельца, ведь на него ложится ответственность за жизнь и развитие щенков. Но, как показывает опыт, при внимательном подходе и соблюдении нескольких правил можно вырастить крепкое потомство даже без участия матери.

Почему собака могла отказаться от щенков

Причин много — от физиологических до психологических. Иногда сука слишком истощена после родов или испытывает боль, мешающую кормлению. Бывает, что у неё просто не хватает молока на весь помёт. В некоторых случаях собака не проявляет интереса к потомству из-за гормональных нарушений или скрытых заболеваний.

Особенно часто отказ происходит у молодых или нервных собак, которые впервые рожают. Срабатывает стресс: животное не осознаёт, что перед ним щенки, и инстинкты "матери" не включаются.

Если же спустя сутки собака продолжает избегать потомства, хозяину придётся взять заботу о щенках на себя.

Как организовать тёплое гнездо

Новорождённые щенки не умеют поддерживать температуру тела, поэтому им необходим постоянный источник тепла.

Подготовьте коробку или пластиковый контейнер с высокими стенками. На дно положите мягкую подстилку, которую легко стирать. Установите грелку или пластиковую бутылку с горячей водой, обёрнутую в полотенце. Меняйте воду каждые 3-4 часа, чтобы тепло не угасало.

Температура в "гнезде" должна быть около 30-32 °C в первую неделю и постепенно снижаться до 25 °C к концу первого месяца. Если щенки скучиваются в кучу и пищат — им холодно; если расползаются по углам — жарко.

Как правильно кормить щенков

Главная задача — обеспечить малышей питанием, максимально близким к материнскому молоку.

Используйте специальные заменители сучьего молока , продающиеся в ветаптеках. Смеси для человеческих детей не подходят — в них другое соотношение жиров и белков.

Для кормления подойдут пипетка, шприц без иглы или бутылочка с соской .

Смесь должна быть тёплой (около 37 °C).

После каждого кормления протирайте мордочку влажной салфеткой и слегка массируйте животик — это помогает пищеварению.

Количество кормлений зависит от возраста:

Возраст щенков Частота кормлений Объём смеси за одно кормление 1-10 дней каждые 3 часа 2-4 мл на 100 г веса 10-20 дней каждые 4 часа 5-7 мл на 100 г веса 20-30 дней каждые 5 часов 8-10 мл на 100 г веса

После трёх недель можно постепенно вводить щенячий паштет или размоченный сухой корм.

Круглосуточный уход

В первые 10 дней жизни малыши требуют внимания почти постоянно. Ночью им тоже нужно питание, поэтому придётся организовать дежурства — хотя бы поочерёдно с другими членами семьи.

Важно следить за состоянием каждого щенка: активные и сытые малыши спят спокойно и дышат ровно. Если один из них постоянно пищит, отказывается от еды или отстаёт в весе — нужно обратиться к ветеринару.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: кормить щенков смесью для детей.

Последствие: расстройство желудка, замедленное развитие.

Альтернатива: только специализированные зоосмеси.

Ошибка: давать холодную смесь.

Последствие: переохлаждение, слабость.

Альтернатива: подогрев до температуры тела.

Ошибка: слишком быстро увеличивать объём порции.

Последствие: вздутие и срыгивание.

Альтернатива: плавное увеличение нормы по мере роста.

А что если щенков слишком много?

Когда помёт большой, а молока не хватает, стоит подключить искусственное докармливание. Слабейших щенков кормят вручную, остальных — дают под маму. Даже если сука не отказалась полностью, важно следить, чтобы все получали достаточно питания.

В особо сложных случаях можно найти кормящую приёмную собаку - в ветеринарных клиниках и приютах нередко помогают с этим вопросом.

Плюсы и минусы искусственного вскармливания

Плюсы Минусы Полный контроль за питанием Большие временные затраты Возможность спасти осиротевших щенков Требуется строгий режим Минимальный риск заражения инфекцией Нет материнского иммунитета

FAQ

Можно ли поить щенков коровьим молоком?

Нет. Оно слишком жирное и вызывает понос. Лучше использовать заменители сучьего молока.

Когда можно начинать приучать к твёрдой пище?

С трёх недель, начиная с размоченного корма для щенков.

Что делать, если щенок не сосёт смесь?

Попробуйте слегка массировать его животик и бок — это стимулирует сосательный рефлекс.

Мифы и правда

Миф: Собака всегда заботится о своих детёнышах.

Правда: Иногда материнский инстинкт не срабатывает, особенно при стрессе или болезни.

Миф: Без матери щенки не выживут.

Правда: При правильном уходе и кормлении шансы на выживание очень высоки.

Миф: Достаточно грелки, чтобы щенки не замёрзли.

Правда: Температуру нужно контролировать термометром и менять воду по мере остывания.

3 интересных факта

Щенки рождаются слепыми и глухими, но чувствуют тепло и запах матери с первых минут жизни. Материнское молоко содержит антитела, защищающие малышей от инфекций первые недели жизни. Щенки начинают самостоятельно ходить примерно на 15-й день жизни.

Исторический контекст

В старину собак, отказавшихся от потомства, называли "пустыми матерями" и нередко осуждали. Но уже в XIX веке заводчики поняли: это не каприз, а биологическая особенность. Сегодня ветеринары знают, как действовать в таких случаях, и помогают владельцам сохранить весь помёт.