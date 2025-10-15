Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
команда «Фу!» для собаки
команда «Фу!» для собаки
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 21:17

Вы зовёте, а собака не реагирует? Возможно, вы учили эту команду неправильно

Кинолог Григорий Тавуларис: команда "ко мне" может спасти жизнь питомцу

Команда "ко мне" — одна из самых важных, которым стоит обучить собаку. Она не только делает прогулки безопаснее, но и укрепляет доверие между питомцем и хозяином. Хорошо обученная собака свободнее себя чувствует, лучше слушается и получает больше свободы, а её человек увереннее управляет ситуацией.

"Команда "ко мне” — это не просто навык. Это элемент безопасности, который может однажды спасти жизнь вашему питомцу", — говорит кинолог Григорий Тавуларис.

Зачем нужна команда "ко мне"

Защита от опасностей

Во время прогулки могут случиться непредвиденные ситуации — поводок вырвался из рук, поблизости проезжает машина, кто-то испугал собаку. Если питомец чётко знает команду "ко мне", вы сможете быстро вернуть его к себе, не рискуя, что он выбежит на дорогу или попадёт в драку с другими животными.

Команда помогает также избежать нежелательных контактов — агрессивных собак, кошек или диких животных.

Свобода и уверенность

Когда собака надёжно реагирует на "ко мне", вы можете позволить ей больше свободы - отпускать на длинном поводке, давать возможность исследовать новые запахи, бегать и играть. При этом питомец знает, что в любой момент должен вернуться по вашему зову. Такая "контролируемая свобода" делает прогулки комфортными и для вас, и для него.

Как обучить собаку команде "ко мне"

Обучение этой команде — несложное, но требует последовательности. Главное — создать у собаки положительные ассоциации.

1. Мотивация — ключ к успеху

Используйте всё, что радует вашего питомца: лакомства, игрушки, ласку, похвалу. Каждое успешное выполнение команды должно приносить ему удовольствие. Даже простое "молодец!" произнесённое с радостью, становится для собаки наградой.

2. Начинайте с малого

Начните тренировки дома или в тихом дворе, где нет отвлекающих раздражителей. Произнесите "ко мне" весёлым голосом, покажите лакомство. Когда собака подойдёт — сразу похвалите и наградите.
Повторите упражнение несколько раз, постепенно увеличивая расстояние.

3. Переходите к более сложным условиям

Когда собака уверенно реагирует дома, попробуйте практиковаться на улице. Используйте длинный поводок, чтобы контролировать процесс, и добавляйте отвлекающие факторы — других людей, шум, запахи.

Совет: первые занятия лучше проводить на длинном поводке — если питомец не реагирует, можно спокойно подойти и мягко подвести его к себе, не повышая голос.

4. Сделайте обучение игрой

Обучение должно быть весёлым! Отбегите от собаки и позовите её - пусть догонит вас. Спрячьтесь за дерево и похвалите, когда найдёт. Игра превращает команду в приятный ритуал, а не в обязанность.

5. Закрепляйте результат

После нескольких удачных тренировок усложняйте задачу: увеличивайте расстояние, меняйте места, но обязательно вознаграждайте каждый успех. Даже короткая 5-минутная тренировка в день даёт отличные результаты.

Ошибки, которых стоит избегать

  • Ошибка: звать собаку, чтобы закончить что-то приятное.
    Последствие: команда начинает ассоциироваться с концом прогулки, купания или игры, и собака перестаёт реагировать.
    Альтернатива: зовите питомца не только "по делу", но и просто для похвалы или угощения.

  • Ошибка: слишком быстро повышать требования.
    Последствие: питомец теряет интерес и путается.
    Альтернатива: двигайтесь постепенно — сначала короткие дистанции, потом сложнее.

  • Ошибка: наказание за медленное выполнение.
    Последствие: собака боится подходить.
    Альтернатива: сохраняйте спокойствие и награждайте только за правильное поведение.

  • Ошибка: отсутствие постоянства.
    Последствие: собака реагирует только "когда ей хочется".
    Альтернатива: используйте команду регулярно и в разных ситуациях.

Как создать доверие

Собака подчиняется не из страха, а из доверия. Если она знает, что, подойдя к вам, её ждёт похвала, ласка и уверенность, — она всегда выберет хозяина, даже при сильных раздражителях.

"Настоящее послушание не строится на принуждении, а на уважении и взаимопонимании", — подчёркивает кинолог Григорий Тавуларис.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: кричать, если собака не подходит.
    Последствие: страх и нежелание возвращаться.
    Альтернатива: сохраняйте доброжелательный тон, даже если нужно повторить команду.

  • Ошибка: звать собаку только ради дисциплины.
    Последствие: теряется элемент радости.
    Альтернатива: зовите питомца просто так, чтобы погладить или дать лакомство.

  • Ошибка: прекращать тренировки после первых успехов.
    Последствие: навык быстро ослабевает.
    Альтернатива: закрепляйте результат постоянно, превращая процесс в игру.

FAQ

С какого возраста можно учить команду "ко мне"?
С 2-3 месяцев. Щенки быстро усваивают эту команду через игру и похвалу.

Что делать, если собака игнорирует команду?
Вернитесь к короткому расстоянию и уменьшите отвлекающие факторы. Повторяйте с лакомством до стабильного отклика.

Можно ли обучить взрослую собаку?
Да. Главное — терпение и поощрение. Даже взрослые собаки учатся, если обучение позитивное.

Как часто нужно тренироваться?
Короткие сессии по 5-10 минут ежедневно дают лучший результат, чем редкие долгие занятия.

Мифы и правда

  • Миф: команду "ко мне" учат только щенков.
    Правда: любой собаке полезно знать этот навык, независимо от возраста.

  • Миф: нужно быть строгим, чтобы собака слушалась.
    Правда: уважение и доверие работают лучше наказаний.

  • Миф: собака, знающая команду, всегда послушна.
    Правда: навык требует регулярного повторения и поощрения.

Три интересных факта

  • Исследования показывают, что собаки реагируют лучше на команды, произнесённые с позитивной интонацией.

  • У некоторых пород, например у бордер-колли, навык "ко мне" формируется быстрее благодаря высокому интеллекту.

  • Собаки способны ассоциировать команду не только со словами, но и с жестами или свистом.

Команда "ко мне" — не просто элемент дрессировки, а фундамент безопасности и доверия. Дайте собаке понять, что возвращение к вам — это радость, и она будет делать это с удовольствием всю жизнь.

