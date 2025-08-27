Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 19:06

Лакомство, игрушка или мяч: три правила, которые помогут закрепить команду "ко мне" навсегда

Кинологи перечислили ошибки хозяев при обучении собак команде "ко мне"

Команда "ко мне" — одна из самых важных в воспитании собаки. Она напрямую связана с безопасностью питомца: может спасти от опасной дороги, драки с другими животными или даже от встречи со змеёй. Если собака умеет быстро возвращаться к хозяину, риск травм и потерь значительно снижается. Именно поэтому кинологи называют эту команду "базовой страховкой".

С чего начать обучение

Лучше всего начинать тренировки дома, где нет отвлекающих факторов. Встаньте в 1-2 метрах от питомца, позовите по имени, добавьте команду "ко мне" и покажите лакомство. Когда собака подойдёт, похвалите её радостным тоном и дайте угощение. Постепенно увеличивайте расстояние, усложняя задачу. Если собака перестаёт слушаться — снова сокращайте дистанцию.

Важно закреплять команду положительным подкреплением. Никогда не ругайте собаку, если она подошла не сразу: возвращение к хозяину должно ассоциироваться только с приятными эмоциями.

Что помогает в обучении

  • Правильная мотивация. Вознаграждение должно быть ценным для собаки — кусочек мяса, новая игрушка или любимый мяч. Еда из миски редко работает как стимул.
  • Раннее начало. Щенков можно приучать к "ко мне" уже дома, ещё до первых прогулок. Взрослые собаки тоже успешно обучаются, но процесс займёт больше времени.
  • Безопасность на улице. Для отработки команды используйте длинный поводок. Так собака получает свободу, но остаётся под контролем.
  • Регулярность. Тренировки нужно повторять в разных условиях: дома, во дворе, в парке. Это помогает закрепить навык.

Ошибки, которых стоит избегать

  • Не повышайте голос. Если собака не реагирует, крик только ухудшит ситуацию: она свяжет команду с наказанием и будет избегать хозяина.
  • Не используйте команду без необходимости. "Ко мне" должно звучать только тогда, когда вы действительно хотите, чтобы собака подошла, а не просто ради игры.
  • Не обманывайте питомца. Если после команды всегда следует что-то неприятное (например, уход с площадки), собака перестанет реагировать.

Дополнительные приёмы

Некоторые хозяева используют свисток вместо голоса. Это удобно: звук одинаков в любых условиях и слышен на большом расстоянии. Главное — выработать ассоциацию между сигналом и наградой.

Интересные факты

  • Исследования показывают: собаки быстрее откликаются на короткие чёткие звуки, чем на длинные фразы.
  • В армии и полиции свист используется как стандартный инструмент для команд "ко мне" и "сидеть".
  • У некоторых пород (например, у бордер-колли) команда "ко мне" закрепляется в 2-3 раза быстрее, чем у менее обучаемых пород.

Команда "ко мне" — это основа безопасного и гармоничного общения с собакой. Обучение требует времени, терпения и последовательности, но результат стоит усилий: питомец научится быстро возвращаться к хозяину в любой ситуации.

