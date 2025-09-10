Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Собака не хочет гулять в слякоть
Собака не хочет гулять в слякоть
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 17:09

Холод и реагенты губят питомцев: поэтому одежда для собак становится необходимостью

Ветеринары объяснили, как научить собаку носить дождевик и комбинезон

Дождливая осень и снежная зима часто превращают прогулку с собакой в испытание: питомец быстро промокает, мёрзнет и приносит домой грязь. Решить проблему помогает дождевик или утеплённый комбинезон. Но не все животные сразу соглашаются носить одежду — для многих это непривычно и даже пугающе. Научить собаку спокойно относиться к экипировке можно, если действовать постепенно и с заботой.

Почему одежда важна

Дождевик и комбинезон защищают шерсть от влаги, грязи и реагентов, которыми посыпают дороги. Это особенно актуально для маленьких и короткошёрстных собак, которые быстро мёрзнут. Но даже крупным питомцам одежда облегчает уход — после прогулки достаточно протереть лапы, а не мыть всего пса.

Первое знакомство

Начинать стоит дома. Покажите собаке дождевик, дайте понюхать и поощрите лакомством. Пусть одежда какое-то время просто лежит рядом, чтобы животное привыкло к её запаху и виду.

Постепенные шаги

  1. Примерка без застёжек. Аккуратно наденьте дождевик на собаку, но не застёгивайте. Сразу после этого похвалите и дайте вкусняшку.

  2. Короткие тренировки. Пусть питомец походят в одежде по комнате 1-2 минуты, затем снимите. Каждый раз увеличивайте время.

  3. Застёжки и капюшон. Когда собака перестанет волноваться, застегните одежду полностью. Делайте это спокойно, без резких движений.

  4. Первые прогулки. Выйдите на улицу в знакомое место. Если собаке дискомфортно, не заставляйте идти далеко.

На что обратить внимание

  • Одежда не должна сковывать движения и натирать кожу.

  • Лакомства и похвала — главный инструмент в обучении. Никогда не ругайте собаку за отказ.

  • Если питомец панически боится одежды, лучше сделать паузу и вернуться к тренировкам позже.

Научить собаку носить дождевик или комбинезон несложно, если подходить к этому с терпением. Через несколько дней или недель питомец поймёт, что одежда — это не угроза, а защита и комфорт.

