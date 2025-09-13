Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Грустная собака
Грустная собака
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:16

Хозяйка пришла в недоумение: живот у собаки вырос, но причина другая

Признаки беременности у собак и отличие от ложной: рекомендации ветеринаров

Беременность собаки — особый период, который требует от хозяина максимальной заботы и внимания. Несмотря на кажущуюся простоту, вокруг этого процесса существует множество мифов. Чтобы не ошибиться, важно знать, где истина, а где заблуждение.

Ранняя беременность: возможно ли это?

Да, сука может забеременеть уже в юном возрасте — начиная с первой течки, которая бывает в 6 месяцев. Именно поэтому ветеринары часто рекомендуют стерилизацию до её наступления, чтобы избежать нежелательного потомства и стресса.

Грудь и живот: всегда ли это признак беременности?

Набухание молочных желёз действительно бывает у беременных собак, но оно может указывать и на ложную беременность, воспаление или даже опухоль. Если симптом сохраняется без других признаков — нужен осмотр у врача.

Что касается живота — заметное увеличение обычно появляется лишь к 40-му дню. На ранних сроках живот может быть увеличен по иным причинам, в том числе из-за набора веса или проблем с желудком.

Поведение и физическое состояние

Уже в первый месяц будущая мама меняется: становится спокойнее, меньше играет и больше отдыхает. Возможны капризы и даже агрессия — это естественная реакция на защиту будущего потомства. Кроме того, собаки испытывают тошноту и рвоту, как и люди на ранних сроках беременности. Поэтому особенно важно следить за гидратацией и качеством питания.

Роды: всегда ли естественные?

Большинство собак рожают без осложнений, однако иногда требуется кесарево сечение. Особенно это касается мелких пород с узким тазом. Решение принимает ветеринар после обследований и наблюдений во время беременности.

Уход и здоровье

  • На сроке 50 дней важно пройти ультразвуковое исследование, чтобы оценить количество и положение щенков.
  • Гигиена обязательна: купать беременную собаку можно и нужно, но лучше делать это дома.
  • Лекарства и витамины назначаются только после консультации с врачом. Обычно дегельминтизация и вакцинация рекомендуются после 45-го дня.
  • Питание — переход на корм для щенков поможет обеспечить организм суки и щенков нужными веществами.

Развенчание мифа о кровотечении

В отличие от женщин, у собак беременность никак не связана с отсутствием кровотечений. Более того, у многих течка протекает без выделений вовсе. Поэтому этот признак не является показателем беременности.

