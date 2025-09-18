Кашель у собаки — не простуда: скрытая болезнь убивает быстрее, чем думают хозяева

Владельцы собак часто воспринимают кашель питомца как легкую простуду. Но за этим симптомом может скрываться куда более серьёзное заболевание — пневмония. Воспаление лёгких у собак развивается стремительно, и промедление с визитом к врачу может стоить жизни.

Как понять, что это не просто простуда

Первые сигналы болезни бывают пугающими: активный вчера пёс становится вялым, теряет интерес к еде и играм, тяжело дышит. Важно различать безобидное покашливание и признаки, указывающие на воспаление лёгких: глубокий влажный кашель, одышка, хрипы, высокая температура, сухой горячий нос, синюшные дёсны и язык.

Разновидности пневмонии у собак

Существует несколько форм заболевания, каждая из которых имеет свои особенности: