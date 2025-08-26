Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Собака покусывает руку хозяина
Собака покусывает руку хозяина
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 21:13

Игрушка вместо руки: как научить собаку играть без агрессии

Кинолог Лиз Палика: манера игры собак зависит от партнёра и требует контроля хозяина

Многие владельцы собак сталкиваются с тем, что их питомцы во время игры становятся чрезмерно возбуждёнными: начинают прыгать, хватать зубами руки или одежду, а с другими собаками ведут себя настолько настойчиво, что те отказываются продолжать игру. Это особенно часто наблюдается у молодых собак и щенков в подростковом возрасте. Американская писательница и кинолог Лиз Палика отмечает, что манера игры у собак сильно зависит от партнёра: с одними они ведут себя аккуратно, а с другими могут быть слишком грубыми.

Основы правильной игры: воспитание и послушание

Чтобы собака научилась играть без вреда для людей и других животных, важно пройти базовое обучение послушанию. Команды "сидеть", "лежать", "рядом", "ко мне" помогают контролировать ситуацию и переключать внимание питомца, когда он начинает перегибать палку. Игры должны прерываться ещё до того, как собака слишком перевозбудится. В такие моменты лучше взять её на поводок, дать команду "лежать" и предложить игрушку для жевания или короткую прогулку с упражнениями на концентрацию.

Главное — не кричать и не наказывать собаку, а мягко, но последовательно помогать ей успокоиться.

Игрушки вместо рук и одежды

Если питомец в игре хватает руки, одежду или кусает других собак, нужно перенаправить его внимание на игрушку. Поощряйте собаку держать в зубах мяч или канат, вместо того чтобы хватать то, что нельзя. Это снижает риск травм и помогает сформировать здоровую привычку.

Дети и собака: правила безопасной игры

Жёсткие игры вроде борьбы или погони не подходят для общения детей и собак. Они провоцируют питомца на агрессию и создают риск травм. Вместо этого лучше выбирать игры-поисковики: "найди игрушку" или "найди лакомство". Такие занятия развивают ум собаки и укрепляют доверие между ребёнком и питомцем.

Взаимоотношения щенков и взрослых собак

Особую осторожность стоит проявлять, если в доме живёт щенок и взрослая собака. Щенки часто бывают назойливыми и играют грубо, в то время как взрослым питомцам может хотеться спокойствия. Старшая собака может защищаться — рычать или щёлкать зубами. В такие моменты лучше прервать игру и развести животных: дать щенку игрушку или отправить его на прогулку, а старшей собаке — возможность отдохнуть.

Когда нужно вмешаться

Не всякая "жёсткая" игра требует вмешательства. Лёгкое рычание или хватание в рамках ролевой игры допустимы. Но если одна собака постоянно убегает, прячется, скулит или явно старается избежать контакта, значит, ей неприятно, и хозяин должен вмешаться. Особенно важно следить за безопасностью, если разница в размерах или возрасте между собаками слишком велика.

Агрессивная игра у собак не всегда свидетельствует о проблемах с поведением — часто это просто избыток энергии. Но именно хозяин отвечает за то, чтобы игра оставалась безопасной и приносила радость всем участникам. Правильное воспитание, использование игрушек, контроль за взаимодействием с детьми и щенками — ключ к гармоничной и дружеской игре.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Зоопсихологи предупреждают: привычки кошек могут указывать на стресс у питомцев сегодня в 15:33

Ваша кошка не любит вас меньше: она просто следует древним инстинктам

Понимание потребностей кошек — залог гармонии в отношениях с питомцем. Узнайте, как уединение, маскировка и территориальность влияют на их благополучие.

Читать полностью » Ветеринар объяснил, почему популярные породы собак могут доставить серьёзные проблемы владельцам сегодня в 15:09

Таксы, бульдоги и даже лабрадоры: список собак "не для всех"

Такса, бульдог и даже лабрадор — ветеринар назвал породы, которые не завёл бы сам. Его список может удивить многих любителей собак.

Читать полностью » Эксперт назвал опасные ингредиенты в промышленных кормах для животных сегодня в 14:46

Опасные добавки в корме: как читать состав и не купить вредный

Яркая упаковка и аппетитный вид не всегда означают пользу: в кормах для животных могут скрываться вещества, способные медленно разрушать здоровье питомца.

Читать полностью » Исследование: кошки чаще выбирают человека, демонстрирующего минимальное внимание сегодня в 14:43

Преданность без причин: почему кошки любят тех, кто их игнорирует

Почему ваша кошка предпочитает другого члена семьи? Узнайте, как животные выбирают своих хозяев, и какие факторы влияют на эту симпатию!

Читать полностью » Ритуалы выбора кошек в Древнем Китае: исторические факты и культурное значение сегодня в 14:31

Чтобы завести мышелова, нужно было отдать серебро: невероятная цена кошки в империи Сун

В древнем Китае кошку выбирали как невесту — с подарками и письмом-предложением. Узнайте, какие ритуалы сопровождали adoption питомца и почему они актуальны до сих пор.

Читать полностью » Креветки могут вызывать аллергию у собак, предупреждают ветеринары сегодня в 13:41

Давать нельзя отказать: где поставить запятую в вопросе о креветках для питомца

Задумывались ли вы, можно ли собакам креветки? Узнайте о полезных и вредных свойствах этого деликатеса для ваших четвероногих друзей.

Читать полностью » Польза тыквы для пищеварения кошек: мнение специалистов по питанию животных сегодня в 13:28

Тыква как тайное оружие: как этот овощ может изменить жизнь вашей кошки

Узнайте, как тыква может обогатить рацион вашей кошки и какие преимущества она приносит. Безопасность и полезные свойства овоща — в нашем материале!

Читать полностью » Как ухаживать за русским чёрным терьером: советы владельцам сегодня в 12:38

Русский чёрный терьер: идеальный защитник с добрым сердцем — как такое возможно

Узнайте, как в СССР создали идеальную служебную собаку — выносливую, умную и преданную. Русский чёрный терьер: история, характер и секреты воспитания.

Читать полностью »

Новости
Дом

Уксус удаляет запахи и налёт в посудомоечной машине без химии
Культура и шоу-бизнес

Свадьба Агаты Муцениеце и Петра Дранги в Москве обошлась в 6 миллионов рублей — Life
Красота и здоровье

Как продукты влияют на волосы: обзор на основе 61 тысячи участников
Туризм

Венесуэла названа страной с высоким риском нападений на туристов с рюкзаком
Спорт и фитнес

Физиотерапевт объяснил, почему нельзя спешить с нагрузками после травмы колена
Еда

Нарколог: безопасная суточная доза алкоголя — не более 10 мл
Наука и технологии

Археологи нашли коровий зуб в Стоунхендж: находка меняет представление о древних миграциях
Авто и мото

Автоэксперт: установка сабвуфера считается вмешательством в конструкцию и влечёт штраф
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru