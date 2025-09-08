Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Собака с мячом на прогулке
Собака с мячом на прогулке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:18

Как игры с питомцем дарят энергию, о которой мечтают все хозяева

Кинологи рекомендуют игры с собакой для укрепления связи

Знаете ли вы, что игры — это не просто развлечение для собаки, а способ пробудить её природные инстинкты и поддержать здоровье? А для хозяина это отличный повод провести время активно и весело. Пора выходить на улицу и вместе с четвероногим другом устроить настоящий праздник движения!

Прятки: пробуждаем охотника внутри

Игра в прятки — отличный способ задействовать нюх вашей собаки. Она начинает искать вас по следу, словно настоящий охотник. Это пробуждает древний инстинкт выслеживания добычи, который заложен в каждом псе с рождения.

Просто спрячьтесь где-то неподалёку и позовите питомца — наблюдать за его азартом будет настоящим удовольствием!

Ищейка: охота за любимой игрушкой

Для многих собак поиск игрушки — это настоящее приключение. Начните игру с того, что покажите питомцу игрушку, а затем бросьте её за куст или на небольшой холмик. Собака почувствует азарт охоты и с радостью побежит за "добычей".

Если ваш пес не слишком увлечён игрушками, попробуйте спрятать лакомства — вкусняшки точно не оставят его равнодушным!

Перетягивание каната: азарт с правилами

Эта игра требует особого подхода. Чтобы избежать агрессии, важно установить чёткие правила:

  • еачинайте игру только по команде, например, "тяни".
  • завершайте словом "оставь", произнесённым спокойно и один раз.
  • если собака не отпускает, попробуйте аккуратно удержать её за ошейник — это поможет переключить внимание и снизить возбуждение.

Так питомец поймёт, что инициатива в игре принадлежит вам, а значит, всё под контролем.

Лови и возвращай: учим приносить мячик

Гоняться за мячиком — одно из любимых занятий собак. Но не все умеют приносить его обратно. Начните с того, что научите питомца держать игрушку в зубах. Затем бросайте мячик и поощряйте за возвращение его вам в руки или к ногам.

Можно играть в догонялки: вы убегаете с игрушкой, а собака пытается догнать. Со временем пес поймёт, что угощение даётся только за то, что он вернёт мячик именно вам.

Игры с собакой — это не только весело, но и полезно. Они помогают развивать природные способности питомца, укрепляют вашу связь и дарят радость обоим. Весна — идеальное время для активного отдыха вместе с любимцем.

