Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Собака кокапу с кудрявой шерстью
Собака кокапу с кудрявой шерстью
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:26

Охотничий инстинкт оборачивается трагедией: собаки умирают от редкой напасти

Платиносомоз у собак: ветеринары назвали симптомы и опасные последствия болезни

Многие привыкли считать, что платиносомоз — исключительно "кошачья болезнь". Однако мало кто знает, что от него страдают и собаки. Всё начинается с их обычной игры: питомцы охотно гоняются за движущимися существами, а ящерицы особенно привлекают их внимание. В такие моменты собака может проглотить добычу, даже не задумываясь о последствиях.

Инстинкт охотника

Любопытство и врождённый охотничий инстинкт — главные причины, по которым собаки едят ящериц. Для питомца встреча с этим необычным существом превращается в своеобразный вызов. Движение рептилии пробуждает в собаке хищные инстинкты, и она воспринимает ящерицу как добычу.

Опасны ли ящерицы для питомцев?

Сами по себе ящерицы не ядовиты и не представляют прямой угрозы для здоровья собаки. Но важно помнить: они живут в самых разных условиях и легко становятся носителями болезнетворных микроорганизмов. Если рептилия заражена, то проглотившая её собака может столкнуться с серьёзными проблемами.

Что такое платиносомоз?

Платиносомоз — заболевание, известное также как "болезнь геккона". Его вызывает паразит Platinosoma, который использует гекконов, лягушек и других ящериц как промежуточных хозяев. Попадая в организм собаки вместе с добычей, паразит оставляет яйца в кишечнике животного.

Наиболее часто страдает пищеварительная система. Среди симптомов:

  • рвота и диарея,
  • потеря веса и слабость,
  • желтуха и цирроз печени,
  • обструкция желчного пузыря.

В тяжёлых случаях болезнь может привести к гибели животного. Однако бывает, что платиносомоз протекает почти незаметно. Именно поэтому владельцу стоит быть особенно внимательным, если собака съела ящерицу.

Как действовать хозяину

Если вы стали свидетелем того, как питомец проглотил ящерицу, лучше не откладывать визит к ветеринару. Врач сможет оценить риски и назначить обследование. Важно подробно рассказать специалисту о ситуации: когда и где собака съела добычу, как изменилась её активность или поведение.

Лечение

При подтверждении диагноза терапия начинается как можно скорее. В основе лечения — специальные дегельминтизирующие препараты, направленные именно на уничтожение Platinosoma. Обычные средства против глистов здесь не помогут. В ряде случаев дополнительно требуется поддерживающая терапия, чтобы снять сопутствующие симптомы.

Своевременное обращение к врачу помогает свести риски к минимуму и сохранить здоровье питомца.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ошибки в кормлении сокращают жизнь домашних питомцев вчера в 17:04

Одна ошибка в миске — и здоровье питомца под угрозой: вот что лучше скорректировать в питании

Чем опасны лакомства "без меры" и корм "со стола"? Разбираем топ-7 ошибок в питании домашних питомцев и подсказываем, как их избежать.

Читать полностью » Газоанализаторы заменили канареек в шахтах: причины перехода вчера в 16:37

Канарейки в шахтах: крошечные стражи, которые шептали секреты метана задолго до приборов

Узнайте, как яркие канарейки помогали шахтёрам избегать опасных взрывов и почему сегодня их заменили современные технологии.

Читать полностью » Ветеринары перечислили риски для здоровья животных после поездки на дачу вчера в 16:04

Перевозка животных из деревни в город: тайны, способные изменить представление о безопасности

Узнайте, как безопасно привезти питомца из загородного дома в город, избегая стресса и болезней. Советы для заботливых хозяев!

Читать полностью » Совместный сон с собакой увеличивает риск передачи паразитов — данные ветеринарных служб вчера в 15:54

Правила сна с собакой: дешевая альтернатива, которую выбирают успешные хозяева

Осенью так хочется тепла под одеялом с любимой собакой, но стоит ли рисковать здоровьем и сном? Разбираемся в плюсах, минусах и правилах совместного отдыха.

Читать полностью » Норма сна декоративных крыс: до 12 часов в день, по данным специалистов вчера в 15:29

Декоративные крысы спят дольше, чем вы думаете: способ сэкономить время на уходе за питомцами

Узнайте, почему ваша декоративная крыска спит весь день — секреты здорового сна, которые удивят и помогут заботиться о питомце лучше!

Читать полностью » Самодельные качели для попугаев имеют свои преимущества вчера в 14:46

Экономия и безопасность: почему самодельные качели лучше магазинных

Представьте, как ваш попугай весело качается на самодельных качелях — это просто и полезно! Узнайте секреты безопасного изготовления и почему это лучше магазинных вариантов.

Читать полностью » Кастрация кота приводит к снижению агрессии вчера в 14:21

От дикого воя к уютному мурлыканью: кастрация кота стирает границы между улицей и домом

Узнайте, как кастрация влияет на поведение и здоровье кота, и почему этот шаг может стать началом новой, спокойной жизни для вашего питомца.

Читать полностью » Ветеринарный центр сообщил о факторах, влияющих на здоровье усов у кошек вчера в 13:39

За обломанными усами — тайна, которую игнорируют большинство владельцев кошек

Усы вашей кошки ломаются? Разбираемся в причинах и даём советы, как помочь питомцу. Узнайте, что скрывается за этой проблемой и как предотвратить её.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Кэролайн Эрвин: капуста и корнеплоды укрепляют друг друга в осеннем огороде
Авто и мото

Штраф за езду без стоп-сигналов составляет 500 рублей — напомнил эксперт Коротков
Авто и мото

Проблемы с коррозией у подержанных автомобилей Citroen C4: мнение экспертов
Туризм

Геолог Марк Аллен объяснил происхождение каменной арки в Джунгарских воротах
Еда

Рецепты корейской моркови на зиму: острый вариант с чили и классический
Еда

Мясо в духовке без майонеза получается нежным с использованием йогурта
Спорт и фитнес

Тренеры назвали оптимальные сочетания упражнений для спины и рук
Культура и шоу-бизнес

Фильм Хлои Чжао "Хамнет" получил People's Choice Award на 50-м кинофестивале в Торонто
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet