
© flickr.com by Ruth Ellison is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:25

3 способа дать собаке таблетку, которые сэкономят нервы и время

Как правильно давать таблетку собаке — рекомендации ветеринаров

Знакомо, когда питомец виртуозно выплёвывает лекарство, будто фокусник? Даже вкусные таблетки не всегда помогают — хвостатый гурман может отказаться от угощения. Но есть способы обойти эту проблему!

4 способа дать таблетку без нервов

Спрятать в еду. Главное — проверить инструкцию: некоторые препараты нельзя смешивать с пищей. Если запретов нет, измельчите таблетку и подмешайте в влажный корм или фарш. Важно: собака должна съесть всю порцию!

Растворить в воде. Если лекарство без запаха и вкуса, можно развести его в небольшом количестве воды и дать через шприц (без иглы!). Подходит для тех, кто не отказывается от питья.

Игра + лакомство. Сначала увлеките пса игрой или тренировкой, а потом предложите "вкусняшку" с замаскированной таблеткой. В азарте питомец проглотит её, не заметив подвоха.

Использовать таблеткодаватель. Если руками не получается, поможет специальный прибор. Лекарство фиксируется в нём, затем аккуратно проталкивается на корень языка. После процедуры угостите собаку — так она легче перенесёт неприятный момент.

Лучше всего класть таблетку на корень языка, закрывать пасть и легонько поглаживать горло, чтобы вызвать глотательный рефлекс. Но без опыта можно не рассчитать силу — таблеткодаватель надёжнее.

