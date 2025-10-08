Собаки не всегда рады объятиям: то, что кажется лаской, они могут принять за угрозу

Мало кто может устоять перед желанием приласкать собаку, особенно если она кажется дружелюбной. Но для самого животного внезапное объятие незнакомца может быть не проявлением любви, а источником стресса. Эксперты по поведению собак напоминают: не каждая собака готова к близкому контакту — и уважение к её границам помогает избежать неприятностей и укрепить доверие.

"Как и люди, собаки не всегда готовы к новым знакомствам. Одни тянутся к объятиям, другие предпочитают держать дистанцию", — отмечают кинологи.

Почему собакам нравится, когда их гладят

Собаки — социальные животные, и физический контакт для них часто ассоциируется с безопасностью и доверием. Когда любимец получает ласку, в его организме выделяется окситоцин - "гормон любви", который снижает тревожность и укрепляет связь с человеком. Но даже положительные эмоции должны возникать по инициативе самой собаки.

"Контакт приятен, когда собака сама выбирает момент. Если вы подходите к ней без разрешения, даже доброе намерение может быть воспринято как угроза", — подчёркивают специалисты.

Как правильно подойти и погладить собаку

Дайте собаке выбор. Сделайте шаг вперёд и остановитесь. Если животное не подходит, значит, не готово к контакту. Смотрите на язык тела. Успокоенные собаки стоят расслабленно, хвост двигается мягко, уши не напряжены. Начинайте с коротких движений. Проведите рукой два-три раза и остановитесь — пусть собака покажет, хочет ли продолжения. Избегайте прямого взгляда в глаза. Для собаки это может быть знаком доминирования. Не нависайте над ней. Станьте сбоку или присядьте, чтобы не вызывать страха.

Когда нельзя гладить чужую собаку

Прежде чем протянуть руку, всегда спросите разрешения у хозяина. Владельцы знают, как питомец реагирует на незнакомцев, и могут предупредить, если контакт нежелателен.

Если собака без поводка и без человека рядом:

• не приближайтесь резко;

• позвольте ей самой проявить интерес;

• не делайте резких движений и не тяните руки вперёд.

Даже дружелюбные собаки могут быть в плохом настроении, испытывать боль или охранять территорию.

Где собакам приятно, а где нет

Места, где собакам нравится ласка Места, которых лучше избегать За ушами Уши (особенно внутренние) Под подбородком Лицо и морда На груди Лапы По бокам шеи Хвост На спине и бедрах Область гениталий На животе (если собака сама легла) Бока при боли или раздражении кожи

Каждая собака индивидуальна: кто-то любит, когда его чешут за ушами, а кто-то терпеть не может прикосновений к голове.

Признаки, что собаке приятно

• она подходит сама, трётся мордой или лапой;

• кладёт голову на колени;

• прижимается боком или встаёт рядом;

• расслабляет мышцы, медленно машет хвостом.

Признаки, что пора остановиться

• собака отворачивается, уходит или зевает — признак дискомфорта;

• рычит, прижимает уши, застывает — сигнал тревоги;

• облизывает нос, моргает, отводит взгляд — пытается избежать конфликта.

Если вы видите хоть один из этих сигналов, прекратите контакт и дайте собаке пространство.

Ошибки, последствия и альтернативы

• Ошибка: гладить собаку без разрешения хозяина.

Последствие: стресс или агрессия.

Альтернатива: спросите разрешения и подождите, пока собака подойдёт сама.

• Ошибка: наклоняться и обнимать животное.

Последствие: собака может воспринять это как угрозу.

Альтернатива: присядьте и предложите руку для обнюхивания.

• Ошибка: гладить по голове сверху.

Последствие: вызывает страх у тревожных собак.

Альтернатива: начинайте с области груди или шеи.

А что если собака боится людей?

Некоторые животные пережили травму и не готовы к контактам. В таких случаях помогает постепенное привыкание:

спокойно находиться рядом, не пытаясь прикасаться;

поощрять лакомством, если собака подходит сама;

не смотреть прямо в глаза;

не трогать, если она отходит.

Постепенно животное научится доверять и само проявит инициативу.

Мифы и правда

• Миф: если собака виляет хвостом, значит, рада.

Правда: не всегда — при сильном возбуждении хвост может вилять и при страхе.

• Миф: щенки любят, когда их обнимают.

Правда: чрезмерные объятия могут напугать, особенно если ребёнок делает это резко.

• Миф: если собака одна на улице, её можно погладить, чтобы "успокоить".

Правда: неизвестная собака может воспринять прикосновение как угрозу.

FAQ

Можно ли гладить спящую собаку?

Не стоит. Внезапное прикосновение может напугать и вызвать оборонительную реакцию.

Почему моя собака отходит, когда я пытаюсь её обнять?

Возможно, ей неудобно или больно. Дайте ей пространство и попробуйте позже.

Как познакомить ребёнка с собакой?

Объясните, что нужно подождать, пока собака сама подойдёт, и гладить только под подбородком или по спине.

3 интересных факта

Собаки чувствуют запах человека на расстоянии до 100 метров и по нему определяют настроение.

Контакт с питомцем снижает уровень стресса у людей и повышает уровень окситоцина у обоих.

Не каждая собака любит объятия — некоторые воспринимают их как ограничение свободы.

Ласка должна быть взаимной, а не навязанной. Когда собака сама выбирает контакт, она отвечает доверием — и тогда даже простое прикосновение превращается в знак дружбы.