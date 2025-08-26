Не мода, а угроза: как стремление к красоте вредит здоровью питомца

Вы когда-нибудь задумывались, могут ли собаки пользоваться духами? В последние годы производители удивляют нас необычными товарами для домашних животных, и в этом году на рынке появились специальные духи для собак. Эти ароматы обещают подарить вашим питомцам приятный шлейф, особенно если они имеют свойственные им запахи. В интернете активно обсуждаются ароматы с нотами иланг-иланга, мускуса и сандалового дерева.

Ветеринары против парфюмерии для собак

Тем не менее, ветеринары настоятельно предупреждают: использование любых духов для собак, даже тех, что маркируются как безопасные для животных, может быть опасным. Собаки обладают чрезвычайно чувствительным обонянием и воспринимают мир через запахи гораздо лучше, чем мы. Они могут распознавать не только своих хозяев, но и определять болезни по запаху.

Многие ароматические вещества могут вызывать аллергические реакции у собак. Например, масла иланг-иланга, чайного дерева, цитрусовые и эвкалипт могут быть вредны. Также следует избегать таких трав, как анис, душица, герань, тысячелистник, полынь, корица, гвоздика и тимьян, так как они могут негативно сказаться на здоровье вашего питомца.

Как избавиться от неприятного запаха

Если вы заметили, что запах вашей собаки стал невыносимым, не спешите использовать духи. Вместо этого попробуйте регулярно купать питомца. В зависимости от породы и состояния шерсти, некоторые собаки нуждаются в купании раз в неделю, а другим достаточно одного раза в месяц.

Также неприятный запах может быть признаком стресса. В такие моменты у собак выделяются секреты из анальных желез, которые могут иметь неприятный рыбный запах. Если это происходит постоянно, стоит обратиться к ветеринару.

Кроме того, несвежий запах из пасти может свидетельствовать о проблемах с зубами или деснами. В таком случае консультация ветеринара поможет выявить причину, а возможно, вам потребуется пересмотреть рацион собаки.

Вместо того чтобы прибегать к духам, лучше уделить внимание гигиене и здоровью вашего питомца. Это поможет не только избавиться от неприятного запаха, но и улучшить общее состояние вашего четвероногого друга.