Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Собака лает дома
Собака лает дома
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:35

Не мода, а угроза: как стремление к красоте вредит здоровью питомца

Ветеринары предупреждают о рисках использования духов для собак из-за чувствительного обоняния

Вы когда-нибудь задумывались, могут ли собаки пользоваться духами? В последние годы производители удивляют нас необычными товарами для домашних животных, и в этом году на рынке появились специальные духи для собак. Эти ароматы обещают подарить вашим питомцам приятный шлейф, особенно если они имеют свойственные им запахи. В интернете активно обсуждаются ароматы с нотами иланг-иланга, мускуса и сандалового дерева.

Ветеринары против парфюмерии для собак

Тем не менее, ветеринары настоятельно предупреждают: использование любых духов для собак, даже тех, что маркируются как безопасные для животных, может быть опасным. Собаки обладают чрезвычайно чувствительным обонянием и воспринимают мир через запахи гораздо лучше, чем мы. Они могут распознавать не только своих хозяев, но и определять болезни по запаху.

Многие ароматические вещества могут вызывать аллергические реакции у собак. Например, масла иланг-иланга, чайного дерева, цитрусовые и эвкалипт могут быть вредны. Также следует избегать таких трав, как анис, душица, герань, тысячелистник, полынь, корица, гвоздика и тимьян, так как они могут негативно сказаться на здоровье вашего питомца.

Как избавиться от неприятного запаха

Если вы заметили, что запах вашей собаки стал невыносимым, не спешите использовать духи. Вместо этого попробуйте регулярно купать питомца. В зависимости от породы и состояния шерсти, некоторые собаки нуждаются в купании раз в неделю, а другим достаточно одного раза в месяц.

Также неприятный запах может быть признаком стресса. В такие моменты у собак выделяются секреты из анальных желез, которые могут иметь неприятный рыбный запах. Если это происходит постоянно, стоит обратиться к ветеринару.

Кроме того, несвежий запах из пасти может свидетельствовать о проблемах с зубами или деснами. В таком случае консультация ветеринара поможет выявить причину, а возможно, вам потребуется пересмотреть рацион собаки.

Вместо того чтобы прибегать к духам, лучше уделить внимание гигиене и здоровью вашего питомца. Это поможет не только избавиться от неприятного запаха, но и улучшить общее состояние вашего четвероногого друга.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ветеринары предупреждают: замена игрушек для животных снижает риск заболеваний сегодня в 16:49

Старая игрушка — друг недолговечный: почему новое всегда лучше для животных

Узнайте, почему регулярная замена игрушек так важна для здоровья и счастья ваших питомцев. Заботьтесь о своих хвостиках и укрепляйте ваши отношения!

Читать полностью » Польза тыквы для пищеварения кошек: мнение специалистов по питанию животных сегодня в 13:28

Тыква как тайное оружие: как этот овощ может изменить жизнь вашей кошки

Узнайте, как тыква может обогатить рацион вашей кошки и какие преимущества она приносит. Безопасность и полезные свойства овоща — в нашем материале!

Читать полностью » Как ухаживать за русским чёрным терьером: советы владельцам сегодня в 12:38

Русский чёрный терьер: идеальный защитник с добрым сердцем — как такое возможно

Узнайте, как в СССР создали идеальную служебную собаку — выносливую, умную и преданную. Русский чёрный терьер: история, характер и секреты воспитания.

Читать полностью » Три породы собак, подходящие для жизни в квартире без лишних хлопот, по данным кинологов сегодня в 12:23

Собака без беспорядка: какие породы помогут сохранить ваш дом чистым

Мечтаете о собаке, но боитесь беспорядка? Эти три породы не линяют, почти не пахнут и обожают чистоту. Идеальные питомцы для аккуратных хозяев!

Читать полностью » Ветеринары: ночная активность кошек связана с охотничьими инстинктами сегодня в 11:49

Усмирите кошачий тайфун: простые советы, чтобы кот перестал буянить ночью

Ночной ураган дома? Узнайте, как уменьшить ночную активность кошки. Игры, правильный ужин и немного терпения помогут коту и вам спать спокойно.

Читать полностью » Восемь опасных жителей российских водоёмов, встреча с которыми грозит травмами сегодня в 10:37

Тихие омуты, злые черти: 8 неожиданных угроз в российских водоемах — остерегайтесь

Купальный сезон в разгаре, но знаете ли вы, кто скрывается в тихих водах? 8 опасных обитателей российских озер и прудов, встреча с которыми может быть болезненной. Как избежать и что делать?

Читать полностью » Ветеринары: манул, саванна и чаузи не подходят для домашнего разведения сегодня в 9:29

Внешность дикого зверя и сердце охотника: почему экзотические кошки рушат иллюзии хозяев

Узнайте, какие 3 породы кошек могут представлять опасность для вас и вашего дома. Манул, саванна и чаузи: экзотическая внешность и дикие инстинкты, стоит ли заводить?

Читать полностью » Врачи предупредили: позднее кормление повышает риск заворота желудка у крупных пород собак сегодня в 8:40

Ужин по часам не делает питомца счастливее: миф, который портит сон всей семье

Узнайте, что важнее, чем правило не кормить после 17:00. Соблюдение интервалов между кормлением, прогулкой и сном — залог здоровья и комфорта вашего питомца.

Читать полностью »

Новости
Дом

Эксперт рассказал, как сократить потери энергии от техники в дежурном режиме
Садоводство

Удивительный лайфхак: как заставить томаты плодоносить обильнее ночью
Красота и здоровье

Ученые узнали, какая музыка поможет лучше запомнить детали
Садоводство

Фил Кэтрон: главные причины коричневых пятен на газоне летом — засуха, дожди и грибковые инфекции
Спорт и фитнес

Сертифицированный инструктор Келлс МакФиллипс выделил базовые асаны хатха-йоги
Питомцы

26 августа отмечают Всемирный день собаки: как порадовать вашего пса
Культура и шоу-бизнес

Блогер Олег Пилягин сравнил отношения Shaman и Екатерины Мизулиной с Джастином и Хейли Бибер
ПФО

В Пензе сильнее всего подорожали школьные товары для девочек и канцелярия — исследование
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru