Как одна простая команда меняет поведение любой собаки навсегда

Представьте: вы гуляете с собакой, и прохожие улыбаются, когда ваш четвероногий друг приветливо протягивает лапу. Это не только мило, но и полезно! Команда "Дай лапу!" подходит собакам любого возраста и здоровья. Она помогает в повседневных делах, например, при стрижке когтей, и служит основой для других трюков с передними лапами. Давайте разберёмся, как научить этому шаг за шагом.

Что понадобится для старта

Вам не нужны специальные инструменты — только хорошее настроение и любимые лакомства питомца. Возьмите вкусняшку, дайте понюхать, но не позволяйте съесть сразу. Это разожжёт интерес и подготовит к уроку.

Сожмите лакомство в кулаке и держите руку на уровне груди собаки. Пёс будет стараться достать угощение, как будто копает. В этот момент отдайте лакомство со словами: "Дай лапу". Повторяйте упражнение несколько раз, чтобы закрепить. Всё просто и весело!

Следующий уровень: обе лапы

Теперь усложним: научите собаку давать не только правую, но и левую лапу. Для правой используйте команду: "Дай лапу". Для левой — скажите: "Дай другую". Это поможет различать стороны и сделает трюк ещё круче.

Обучите команде не только из положения сидя, но и стоя или лёжа. Постепенно меняйте ситуацию: произнесите команду сбоку от собаки или даже лёжа на диване. Пусть пёс подаёт лапу и держит её в воздухе, ожидая вашего ответа. Такие вариации сделают обучение интересным и разнообразным.