Дарья Казаку Опубликована сегодня в 19:18

Ваша собака дрожит и ищет укрытие? Это не просто страх

Ветеринары подтвердили: собаки могут испытывать панические атаки

Собаки, как и люди, способны испытывать сильный стресс, который иногда доходит до состояния, похожего на паническую атаку. Для хозяина такие эпизоды могут быть неожиданными и пугающими, но понимание их признаков и причин помогает вовремя оказать питомцу поддержку.

Могут ли у собак быть панические атаки?

Ветеринары и специалисты по поведению животных отмечают: собаки действительно могут переживать состояния, которые напоминают человеческие приступы паники. Это не просто нервозность или испуг, а экстремальная реакция организма, несоразмерная реальной угрозе. Споры в научном сообществе касаются того, считать ли такие эпизоды настоящими паническими атаками или тяжёлой формой фобической реакции. Но факт остаётся фактом — животные переживают сильный стресс, сопровождающийся физическими симптомами.

Признаки паники у собак

У четвероногого питомца могут проявляться:
• одышка и дрожь
• нервное хождение из стороны в сторону
• учащённое сердцебиение
• рвота или диарея
• слюнотечение
• попытки спрятаться или, наоборот, привлечь внимание хозяина
• уши прижаты, хвост поджат
• чрезмерное копание или задержка мочеиспускания

Эти симптомы не всегда означают именно паническую атаку — важно исключить болезни или боль.

Возможные причины

По словам специалистов, одной из частых причин является хронический стресс. Он может быть связан с шумом, одиночеством, ограничением свободы или фобиями — например, страхом грозы (кронофобия) или разлуки. В отличие от кратковременной тревоги (например, перед визитом к ветеринару), хронический стресс приводит к истощению и повышает вероятность панических реакций.

Диагностика

Для постановки диагноза важно обратиться к ветеринару. Врач исключит органические причины, проведёт обследование, при необходимости назначит анализы. Если заболеваний не выявлено, к работе подключается зоопсихолог или специалист по поведению, который анализирует обстоятельства эпизодов.

Как помочь питомцу

• Сохраняйте спокойствие — животные чувствуют состояние хозяина.
• Разговаривайте с собакой мягким голосом, предлагайте простые команды и поощряйте за их выполнение.
• Старайтесь отвлечь игрой или лакомством, чтобы снизить уровень тревоги.
• При частых приступах специалист может назначить методы десенсибилизации, коррекцию поведения или даже добавки для снижения стресса.
• Важно обеспечить регулярные прогулки и физическую активность, которые помогают снимать напряжение.

Собаки действительно могут переживать состояния, похожие на панические атаки. Они проявляются внезапными приступами страха и физическими симптомами. Главное — не игнорировать проблему, а вместе с ветеринаром и специалистом по поведению найти подход, который сделает жизнь питомца спокойнее и безопаснее.

