Учёные разделили собачников на три типа — к какому относитесь вы

Собаки прошли с человеком тысячелетний путь — от охраны поселений и помощи на охоте до места на диване и роли "члена семьи". В 2024 году венгерские исследователи решили разобраться, как именно люди сегодня воспринимают своих питомцев. Они опросили почти 800 владельцев собак и выделили три яркие категории. Получилось любопытное разделение, в котором многие легко узнают себя.

"Собачьи родители" — почти половина владельцев

Самая многочисленная группа (49,5%) — это люди, которые видят в питомце ребенка. Для них собака — не просто животное, а полноценный член семьи. Такие хозяева спят с питомцами в одной кровати, наряжают их к праздникам, берут на пробежки и редко отпускают без поводка. Это именно те, кто называют собаку "малышом" и относятся к ней как к спутнику жизни, окружая заботой и вниманием.

Владельцы-компаньоны — строгая дружба

Около 19,4% участников исследования относятся к своим питомцам чуть сдержаннее. Они ценят собаку как друга, но не погружаются в "родительский" формат. Эти хозяева уделяют внимание дрессировке, обеспечивают уход, однако проводят с животными меньше времени, чем "родители". Для них собака — верный товарищ, но без излишней сентиментальности.

Двойной статус — баланс любви и пользы

Треть опрошенных (31,1%) совмещают оба подхода. Для них собака — и любимый друг, и помощник, выполняющий практические функции: охрану дома, участие в тренировках или выполнение рабочих задач. Такой подход соединяет эмоциональную привязанность с прагматичностью, создавая гармоничный баланс.

Интересные факты о собачниках

В Японии доля владельцев, называющих своих питомцев "детьми", превысила 50%, и у многих собак есть собственные профили в соцсетях.

В Великобритании проведенные опросы показывают: более 60% владельцев поздравляют своих собак с днем рождения подарками.

В США зафиксирован рост числа "pet-friendly" офисов: многие компании разрешают сотрудникам брать собак на работу, считая это снижением стресса и повышением продуктивности.

Как бы мы ни называли своих питомцев — "ребенком", "другом" или "охранником", — в основе всегда одно: желание быть рядом с существом, которое отвечает нам преданностью. Исследование лишь подтвердило, что собака занимает уникальное место в нашей жизни, а любовь и забота — универсальны для всех типов владельцев.