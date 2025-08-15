Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Гибрид волка и собаки
Гибрид волка и собаки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 20:35

Волки, шакалы или лисицы: от кого на самом деле произошли собаки

Учёные рассказали о версиях происхождения собак и их отличиях от волков

Науке давно известно происхождение большинства домашних животных — от коров до кур. Но история собак всё ещё хранит тайны. Учёные спорят, появились ли они от волков или от нескольких видов псовых, и в чём именно разница между нашими питомцами и их дикими родственниками.

Теории происхождения

Существует две основные версии. Монофилетическая утверждает, что все собаки произошли от одной или нескольких ныне вымерших популяций волков. Полифилетическая предполагает, что в их родословной есть не только волки, но и шакалы, койоты и даже лисицы.

Одомашнивание произошло примерно 11 000-35 000 лет назад. Это был не случайный процесс приручения отдельного животного, а многопоколенная эволюция рядом с человеком, изменившая генетику.

Исследования показывают, что псы пришли к людям добровольно — привлечённые остатками пищи и относительной безопасностью. При этом одомашнивание происходило не единожды и в разных регионах — от Монголии до Европы.

Что роднит собак и волков

У них общие предки, поэтому сохранились схожие черты:

  • Внешность — некоторые породы (хаски, немецкая овчарка, тамасканская собака) очень похожи на волков. У обоих видов по 42 зуба, а ДНК совпадает почти на 99%.
  • Инстинкты — охотничее поведение, умение выследить добычу, быстро реагировать на запахи.
  • Чувства — развитое обоняние и слух.
  • Способность к голодовкам — умение есть много за раз, а затем долго обходиться без пищи (характерно для диких условий).

В чём разница

Главное отличие — образ жизни: волки выживают в природе, собаки живут в тесном союзе с человеком. Есть и другие различия:

  • Строение тела — у собак меньше череп и менее мощная челюсть; у волков — длинные ноги и узкая грудь для выносливого бега.
  • Питание — волки остаются хищниками, а собаки стали всеядными и умеют переваривать крахмал.
  • Внешность — у волков чаще жёлтые глаза, у собак — карие или голубые.
  • Поведение — собаки формируют устойчивую привязанность к человеку, читают эмоции по мимике и голосу, а волки так не умеют.
  • Размножение — у диких животных один цикл в год, у собак — минимум два.
  • Инфантильность — псы сохраняют "детское" поведение и внешние черты дольше.
  • Отношение к новому — волки неофобы, осторожно реагируют на изменения, собаки чаще любопытны.

Елена Семёнова отмечает, что социализация щенка начинается в первые недели жизни.

"Он запечатлевает запахи, звуки и образы людей, с которыми контактирует. Этот период длится до 3,5 месяцев. Всё, что он не успел освоить в это время, может вызывать настороженность и даже агрессию", — уточняет она.

Кинолог также подчеркивает, что у волков гораздо более выражена "исследовательская реакция" — интерес к любым раздражителям, что передаётся их гибридным потомкам (волкособам) и усложняет дрессировку. Кроме того, скорость невербальной коммуникации у волков выше, чем у собак, поэтому читать их язык тела сложнее.

Интересные факты о собаках и волках

  • Первые археологические свидетельства дружбы человека и собаки датируются эпохой палеолита.
  • Гибриды волков и собак встречаются в природе, но чаще всего они не могут давать потомство.
  • Благодаря ферменту амилазе собаки усвоили растительную пищу — это уникальное для псовых эволюционное приспособление.

Точная история происхождения собак пока не раскрыта, но ясно одно: их эволюция прошла бок о бок с человеком. Это сделало их нашими верными спутниками, отличными помощниками и друзьями, без которых жизнь была бы гораздо беднее.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пудели: история породы, особенности ухода и гипоаллергенность сегодня в 14:58

Пудели и их тайная связь с французской аристократией: что вы не знали

Узнайте удивительные факты о пуделях — от их разнообразия до роли в истории. Эти собаки не только красивы, но и имеют интересное прошлое!

Читать полностью » Как правильно дрессировать чихуахуа: рекомендации специалистов по собаководству сегодня в 14:43

Скрытая опасность: что будет, если не дрессировать чихуахуа с первых дней

Узнайте, почему дрессировка чихуахуа так важна! Эти миниатюрные собаки, несмотря на свои размеры, требуют внимания и последовательности в воспитании.

Читать полностью » Почему ксолоитцкуинтли считали проводником в загробный мир — объяснение историков сегодня в 13:25

Щенки-мутанты: как в одном помёте рождаются голые и лохматые ксоло

Узнайте о ксолоитцкуинтли — уникальной породе собак из Мексики с древней историей и целебными свойствами. Почему их называют защитниками душ?

Читать полностью » Брошенные щенки: что делать, если собака отказалась от своих малышей сегодня в 13:13

От тепла матери до грелки: как спасти щенков, оставшихся без заботы

Что делать, если ваша собака отказалась от щенков? Узнайте, как создать комфортные условия и обеспечить правильное питание для малышей!

Читать полностью » Исследование: куры способны к логическому мышлению и социальному взаимодействию сегодня в 12:59

Мозг как у курицы – теперь это комплимент: что скрывают домашние птицы

Куры — не просто "глупые птицы". Они умеют считать, манипулировать и даже летать! Почему их интеллект недооценивают — разбираемся в материале.

Читать полностью » Дрессировка кошек: эффективные методы и рекомендации от ветеринаров сегодня в 12:44

Неизвестный трюк: как заставить кошку подчиняться командам

Думаете, кошки не поддаются дрессировке? Это миф! Узнайте, как легко научить питомца давать лапу и сделать ваше общение ещё интереснее.

Читать полностью » Отказ кошки от питья при интересе к воде может быть связан с болезнями зубов или почек сегодня в 11:21

Кошка зависла над миской, как программист над багом: что это значит

Почему кошка смотрит на воду, но не пьет? Инстинкты, любопытство или проблемы со здоровьем? Разбираемся в причинах странного поведения и даем советы.

Читать полностью » Запах, тепло и шнурки: что привлекает кошек в обуви по данным ветеринаров сегодня в 10:33

Кошка снова спит в ботинках? Это не прихоть, вот что значит обувь для питомца

Почему кошка обожает обувь? Разбираем причины странной любви и даём советы, как скорректировать поведение.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Лиз Кингсман присоединилась к актерскому составу новой экранизации "Гордости и предубеждения" от Netflix
Еда

Эксперты: китайцы любят российские сладости, но игнорируют русские блюда
Культура и шоу-бизнес

Музыкант Алексей Вишня рассказал о занятиях Виктора Цоя восточными единоборствами
Красота и здоровье

Эксперты назвали фасоль продуктом для снижения риска ожирения и инсулинорезистентности
ЮФО

В Крыму раскрыли схему незаконной миграции: под подозрением трое местных жителей
Спорт и фитнес

Сколько нужно спать перед спортом — рекомендации вице-президента фитнес-сообщества
Туризм

Гватемалец не поверил, что в России пожарные и скорая работают бесплатно — рассказ туристки
Наука и технологии

Графит использовали в косметике уже 4000 лет назад – исследование
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru