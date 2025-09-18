Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 7:24

Запах собаки, который невозможно перебить — не всегда от шерсти, а сигнал заболевания

Запах у собак может быть признаком стоматита или инфекции мочевых путей

Неприятный запах — одна из главных причин, почему многие люди сомневаются, стоит ли заводить собаку. На самом деле у каждого животного есть свой природный аромат, но при правильном уходе он едва ощутим. Резкий запах появляется лишь в определённых условиях, которые важно вовремя заметить и устранить.

Основные источники запаха

Запах собаки может исходить из разных мест:

  1. Шерсть и кожа — естественные железы выделяют особые вещества, у охотничьих пород запах выражен сильнее.

  2. Загрязнения — грязная шерсть быстро становится источником вони.

  3. Ротовая полость — болезни зубов и дёсен нередко дают стойкий "аромат".

  4. Мочевой пузырь и анальные железы — при воспалении или закупорке возникает резкий запах.

  5. Лежанка, игрушки, миски — если их не мыть, они сохраняют неприятный "шлейф".

Сравнение: откуда чаще всего идёт запах

Источник Как проявляется Что делать
Шерсть "Сырой", маслянистый запах Купание, правильный шампунь
Рот Запах из пасти Чистка зубов, осмотр у ветеринара
Анальные железы Пёс катается на попе Чистка у врача или дома
Моча Резкий запах при инфекциях Анализы, лечение
Лежанка/игрушки Вонь от предметов Стирка, мытьё, дезинфекция

FAQ

Как выбрать шампунь для собаки?
Выбирайте по типу шерсти и кожи питомца, избегайте агрессивных составов, используйте средства только для животных.

Сколько стоит уход за зубами собаки у ветеринара?
В среднем профессиональная чистка стоит от 2000 до 5000 рублей, зависит от клиники и региона.

Что лучше для игрушек — мыть или стирать?
Резиновые и латексные — мыть с мылом или в посудомойке, текстильные — стирать вручную или в машинке.

Мифы и правда

  • Миф: "Все собаки пахнут одинаково плохо".
    Правда: запах зависит от породы, здоровья и ухода.

  • Миф: "Частое купание вредно".
    Правда: при правильном шампуне купание не вредит, а помогает избежать вони.

  • Миф: "Если собака здорова, запаха не будет вовсе".
    Правда: лёгкий аромат есть всегда, это природная особенность.

3 интересных факта

  1. У бассет-хаундов и легавых особенно выражен запах из-за количества кожных желез.

  2. Собачий пот не охлаждает тело, а служит средством передачи информации другим псам.

  3. Увлажнитель воздуха в доме снижает интенсивность запаха шерсти.

Исторический контекст

  1. В Средневековье запах собак считался естественным и даже использовался для охраны жилищ — посторонний запах перебивался "ароматом" питомца.

  2. В XVIII веке во Франции начали использовать первые собачьи шампуни на основе трав.

  3. Сегодня груминг-индустрия включает тысячи средств для ухода, от шампуней до специальных салфеток.

