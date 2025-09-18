Запах собаки, который невозможно перебить — не всегда от шерсти, а сигнал заболевания

Источник Как проявляется Что делать Шерсть "Сырой", маслянистый запах Купание, правильный шампунь Рот Запах из пасти Чистка зубов, осмотр у ветеринара Анальные железы Пёс катается на попе Чистка у врача или дома Моча Резкий запах при инфекциях Анализы, лечение Лежанка/игрушки Вонь от предметов Стирка, мытьё, дезинфекция

FAQ

Как выбрать шампунь для собаки?

Выбирайте по типу шерсти и кожи питомца, избегайте агрессивных составов, используйте средства только для животных.

Сколько стоит уход за зубами собаки у ветеринара?

В среднем профессиональная чистка стоит от 2000 до 5000 рублей, зависит от клиники и региона.

Что лучше для игрушек — мыть или стирать?

Резиновые и латексные — мыть с мылом или в посудомойке, текстильные — стирать вручную или в машинке.

Мифы и правда

Миф: "Все собаки пахнут одинаково плохо".

Правда: запах зависит от породы, здоровья и ухода.

Миф: "Частое купание вредно".

Правда: при правильном шампуне купание не вредит, а помогает избежать вони.

Миф: "Если собака здорова, запаха не будет вовсе".

Правда: лёгкий аромат есть всегда, это природная особенность.

3 интересных факта

У бассет-хаундов и легавых особенно выражен запах из-за количества кожных желез. Собачий пот не охлаждает тело, а служит средством передачи информации другим псам. Увлажнитель воздуха в доме снижает интенсивность запаха шерсти.

