Ошибки в воспитании собак
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 21:09

Бессонные ночи и тревожный лай: как собака может вымотать всю семью

Ночное беспокойство у собак: как отличить стресс от симптома болезни

Каждый хозяин хотя бы раз просыпался среди ночи от того, что собака ходит по дому, скулит, лижет руки или не может найти себе места. У щенков это часто связано с адаптацией к новому дому, но у взрослых и пожилых питомцев ночное беспокойство нередко говорит о проблемах со здоровьем или эмоциональном состоянии. Чтобы вернуть и себе, и четвероногому другу полноценный сон, важно разобраться в возможных причинах — от безобидных до тех, что требуют вмешательства ветеринара.

Физический дискомфорт и боль

Первое, что стоит исключить, — это физическая боль. У пожилых собак частой причиной ночного беспокойства становится артрит: в покое суставы могут болеть сильнее, и питомцу сложно найти удобное положение. Боли в мышцах, травмы, проблемы с зубами или хронические заболевания также мешают спать.

Стомашный дискомфорт — вздутие, газообразование, тошнота или необходимость выйти в туалет — способен разбудить даже самого спокойного пса. Зубная боль часто обостряется ночью, когда отвлекающих факторов меньше. Если к беспокойству добавляются пыхтение, облизывание, скрежет зубами или затруднения при подъёме, визит к ветеринару лучше не откладывать.

Эмоциональные и поведенческие причины

Собаки, как и люди, подвержены стрессу и тревожности. Громкие звуки, гроза, шум с улицы или даже одиночество в другой комнате могут стать причиной ночных блужданий. После насыщенного событиями дня — визита к ветеринару, приезда гостей, поездки — нервная система собаки может оставаться возбуждённой.

Даже активные прогулки днём не всегда решают проблему, если у питомца есть склонность к тревожным расстройствам. В таких случаях стоит обсудить с ветеринаром безопасные успокоительные средства. Давать их самостоятельно, даже на основе трав, категорически не рекомендуется.

Старение и собачья бессонница

С возрастом собаки могут спать меньше. Это связано как с физическим дискомфортом, так и с когнитивной дисфункцией — состоянием, напоминающим болезнь Альцгеймера у людей. Питомец теряет ориентацию, не понимает, что ночь — время для сна, может лаять без причины или бесцельно ходить по дому.

Дополнительные признаки — учащённое дыхание, утрата гигиенических привычек, апатия или чрезмерная привязанность к хозяину. Полностью вылечить это состояние нельзя, но можно облегчить симптомы с помощью специального питания, добавок, стабильного распорядка и создания спокойной атмосферы.

Влияние режима дня

Собаки любят предсказуемость. Нерегулярное кормление, прогулки в разное время и поздняя активность могут сбить их внутренние "часы". Особенно это касается молодых и энергичных питомцев. Недостаток физической и умственной нагрузки днём — прямой путь к бессоннице.

Чёткий распорядок снижает тревожность и помогает собаке чувствовать себя увереннее. Даже прогулки в разное время каждый день могут восприниматься как хаос.

Медицинские состояния

Некоторые болезни напрямую влияют на качество сна:

  • проблемы мочевыводящих путей;
  • сахарный диабет;
  • заболевания сердца;
  • гипертиреоз;
  • неврологические расстройства.

Если ночное беспокойство сопровождается другими симптомами, важно провести обследование, чтобы исключить серьёзные патологии.

Инстинкты и породные особенности

Некоторые собаки более чувствительны к звукам и движениям из-за природных инстинктов. Овчарки, терьеры и охотничьи породы могут просыпаться от любого шороха. Здесь ключевым становится обучение расслаблению, создание безопасной обстановки и предоставление "работы" в виде игр или задач.

Что можно сделать дома

  1. Установить стабильный распорядок — кормление, прогулки и сон в одно и то же время.
  2. Давать достаточно нагрузки днём — как физической, так и умственной.
  3. Создать спокойный вечерний ритуал — без активных игр перед сном.
  4. Обеспечить комфортное место для сна — тихое, тёмное, без сквозняков и громких звуков.
  5. Минимизировать шум и свет — закрыть шторы, выключить телевизор.
  6. Использовать вспомогательные средства — диффузоры с феромонами, ароматические подушки, спокойная музыка.
  7. Если проблема сохраняется, несмотря на все усилия, стоит обратиться к ветеринару или кинологу.

Три интересных факта о собачьем сне

  • Щенки могут спать до 18-20 часов в сутки, а взрослые собаки — в среднем 12-14.
  • У собак, как и у людей, есть фазы быстрого сна, во время которых они могут "бегать" лапами или тихо подвывать.
  • Некоторые породы, например бульдоги, из-за особенностей строения дыхательных путей спят беспокойнее.

Ночное беспокойство у собаки — это не просто неудобство для хозяина, а сигнал, что в жизни питомца что-то не так. Причины могут быть самыми разными: от отсутствия режима и недостатка нагрузок до болезней и возрастных изменений. Наблюдательность, забота и готовность при необходимости обратиться к специалисту помогут вернуть вашей собаке спокойный сон — а вместе с ним и вашему дому тишину.

