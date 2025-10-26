Чем короче когти, тем крепче суставы: вот важный закон собачьей анатомии

Когти собаки — это не просто деталь внешнего вида, а важная часть её здоровья. Они помогают животному сохранять равновесие, цепляться за поверхность и даже защищают подушечки лап от повреждений. Однако нередко владельцы пренебрегают уходом за когтями, считая его малозначительным. Между тем, состояние когтей может многое рассказать о здоровье питомца, а проблемы с ними доставляют собаке боль и дискомфорт.

Почему когти требуют внимания

Многие собаки не любят процедуру подрезания когтей, и это вызывает стресс у обеих сторон. Владельцы боятся повредить живую часть когтя, а питомцы чувствуют тревогу хозяина. Иногда ситуация заходит так далеко, что животное начинает сопротивляться даже прикосновению к лапам. Но регулярный уход за когтями необходим — так же, как кормление, купание или прогулки.

Если запустить этот процесс, когти могут начать загибаться, ломаться, врасти в подушечки и вызывать воспаление.

Признаки, что с когтями что-то не так

1. Нарушена походка

Если собака часто поскальзывается, хромает или неохотно идёт по лестнице, стоит проверить когти. Слишком длинные когти мешают нормально опираться на лапу и создают нагрузку на суставы.

2. Когти треснули или сломаны

Причина может быть в активных играх, беге по жёсткому покрытию или недостатке ухода. Трещина вызывает боль, а если коготь оторвался у основания, может начаться кровотечение или инфекция. Если собака не даёт тронуть лапу, дело может быть в болевом травматическом повреждении.

3. Когти застревают в ткани

Длинные когти часто цепляются за ковры, покрывала и ошейники, что приводит к микротравмам. Особенно это касается задних лап, где когти растут быстрее и иногда закручиваются внутрь.

4. Изменение цвета

Здоровые когти имеют равномерный оттенок — белый, серый или чёрный. Если они внезапно потемнели или покраснели, возможно, внутри скопилась засохшая кровь. Это может быть следствием удара или инфекции.

5. Неприятный запах

Запах от лап — тревожный сигнал. Он может указывать на гнойное воспаление или грибковую инфекцию, особенно если сопровождается выделением жёлтоватой жидкости. В этом случае без визита к ветеринару не обойтись.

Как ухаживать за когтями

Приучайте собаку с детства. После усыновления начните трогать лапы, играючи, чтобы питомец привык. Используйте правильные инструменты. Когтерезы подбираются по размеру: для мелких пород — миниатюрные, для крупных — усиленные. Проводите процедуру регулярно. Если при ходьбе вы слышите щёлканье когтей по полу — пора стричь. Не режьте слишком коротко. Внутри когтя проходит живая часть с кровеносными сосудами, повреждение которой вызывает боль. При травмах обращайтесь к врачу. Если коготь треснул у основания, может понадобиться обработка антисептиком или перевязка.

"Здоровые когти — это показатель общего благополучия животного", — отмечает ветеринар Александр Лапшин.

Как часто стричь когти

Частота зависит от активности собаки. Домашним питомцам с мягким полом когти нужно подрезать каждые 3-4 недели, а тем, кто часто гуляет по асфальту, — раз в 2 месяца.

Совет: если вы не уверены в своих силах, доверьте процедуру грумеру или ветеринару. Профессионал покажет, как правильно обрезать когти и не задеть чувствительную часть.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: откладывать уход.

Последствие: когти деформируются, появляется боль при ходьбе.

Альтернатива: запланируйте регулярный график ухода — раз в месяц.

Ошибка: обрезать слишком коротко.

Последствие: кровотечение и страх перед процедурой.

Альтернатива: оставляйте несколько миллиметров до живой ткани, используйте когтерез с ограничителем.

Ошибка: игнорировать запах и воспаление.

Последствие: инфекция и возможное поражение подушечек.

Альтернатива: промывайте антисептиком и при необходимости обращайтесь к ветеринару.

А что если собака боится стричь когти?

Можно постепенно приучить её. Начните с прикосновений к лапам и поощряйте лакомством. Затем позвольте понюхать инструмент, включите его звук (если электрический), не делая резких движений. Главное — спокойствие. Если животное всё равно паникует, процедуру можно проводить в клинике под контролем специалиста.

Плюсы и минусы регулярной стрижки когтей

Плюсы:

предотвращает травмы и боль;

улучшает осанку и походку;

уменьшает риск инфекций.

Минусы:

требует терпения и аккуратности;

при неосторожности возможен стресс у питомца;

необходимо специальное оборудование.

Регулярная обработка когтей — важная часть гигиены, которая делает собаку здоровой и активной.

FAQ

Как понять, что пора стричь когти?

Если когти слышно при ходьбе или они касаются пола в спокойной стойке, пора подрезать.

Что делать, если коготь кровоточит?

Прижмите стерильной салфеткой, можно использовать кровоостанавливающий порошок или перекись водорода.

Можно ли стричь когти обычными ножницами?

Нет, они могут раскрошить коготь. Лучше использовать специальные когтерезы.

Мифы и правда

Миф: у активных собак когти стачиваются сами.

Правда: только частично, особенно на задних лапах когти всё равно растут.

Миф: когти не влияют на здоровье.

Правда: длинные когти изменяют постановку лап и вызывают боли в суставах.

Миф: обрезка — болезненная процедура.

Правда: при правильной технике собака не испытывает боли.

Три интересных факта

У собак когти растут всю жизнь, как волосы или шерсть. У щенков когти мягкие и растут быстрее, чем у взрослых. У некоторых пород (например, у бриаров) когти на задних лапах бывают двойными.

Исторический контекст

Ещё древние пастухи замечали, что у собак с короткими когтями выносливость выше. В XIX веке в Европе начали использовать специальные ножницы для когтей охотничьих пород. Сегодня уход за когтями стал частью профессионального груминга, а ветеринары включают его в стандартные процедуры профилактики.