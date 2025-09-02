Теперь лапы в идеале: использую только пилочку — и питомец спокоен
Казалось бы, если в арсенале хозяина уже есть кусачки для когтей, то дополнительный инструмент — лишняя трата. Но именно пилочка может стать настоящим спасением и для питомца, и для его владельца.
Чем полезна пилочка
Главная её особенность — постепенность. В отличие от кусачек, которые срезают коготь резким движением, пилочка позволяет аккуратно подпиливать лишнюю часть слоя за слоем. Это снижает риск травмы и делает процедуру менее стрессовой для собаки.
Кроме того, пилочка помогает:
- убрать заусенцы и неровности, которые остаются после кусачек,
- придать когтям правильную форму,
- поддерживать гигиену лап в идеальном состоянии.
Многие владельцы отмечают, что использование пилочки удобнее и безопаснее, особенно если питомец подвижный или нервничает во время ухода.
Можно ли использовать обычную пилочку?
Иногда хозяева пытаются обойтись инструментом для человеческих ногтей. Но стоит учитывать: когти у собак гораздо твёрже. В результате процесс затягивается, а сама пилочка быстро выходит из строя. Поэтому специалисты советуют выбирать специальные варианты для животных.
Виды пилочек
В зоомагазинах можно найти более прочные модели, созданные именно для собак. А ещё существует автоматическая пилочка: устройство на батарейках или аккумуляторе, которое само аккуратно подпиливает когти.
Её преимущества очевидны:
- подходит для щенков и взрослых собак,
- экономит время,
- сводит к минимуму риск травм.
Как правильно подпиливать когти
Чтобы процедура прошла спокойно, важно подготовить обстановку:
- дождаться, когда питомец расслаблен;
- аккуратно зафиксировать его лапу, не причиняя боли;
- при необходимости предварительно укоротить коготь кусачками;
- подпиливать аккуратно и недолго, чтобы собака не уставала
В конце нужно сгладить неровности и придать когтям форму.
Привычка с раннего возраста
Лучше всего начинать использовать пилочку ещё в щенячьем возрасте. Тогда собака быстрее привыкнет к инструменту. Но даже взрослые питомцы со временем спокойно относятся к процедуре, если она сопровождается поощрениями.
Лакомство, ласка и похвала помогут животному ассоциировать пилочку с чем-то приятным. И тогда уход за когтями перестанет быть проблемой — превратится в привычный и комфортный ритуал.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru