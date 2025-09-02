Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:12

Теперь лапы в идеале: использую только пилочку — и питомец спокоен

Специалисты советуют использовать пилочку для ухода за когтями собак

Казалось бы, если в арсенале хозяина уже есть кусачки для когтей, то дополнительный инструмент — лишняя трата. Но именно пилочка может стать настоящим спасением и для питомца, и для его владельца.

Чем полезна пилочка

Главная её особенность — постепенность. В отличие от кусачек, которые срезают коготь резким движением, пилочка позволяет аккуратно подпиливать лишнюю часть слоя за слоем. Это снижает риск травмы и делает процедуру менее стрессовой для собаки.

Кроме того, пилочка помогает:

  • убрать заусенцы и неровности, которые остаются после кусачек,
  • придать когтям правильную форму,
  • поддерживать гигиену лап в идеальном состоянии.

Многие владельцы отмечают, что использование пилочки удобнее и безопаснее, особенно если питомец подвижный или нервничает во время ухода.

Можно ли использовать обычную пилочку?

Иногда хозяева пытаются обойтись инструментом для человеческих ногтей. Но стоит учитывать: когти у собак гораздо твёрже. В результате процесс затягивается, а сама пилочка быстро выходит из строя. Поэтому специалисты советуют выбирать специальные варианты для животных.

Виды пилочек

В зоомагазинах можно найти более прочные модели, созданные именно для собак. А ещё существует автоматическая пилочка: устройство на батарейках или аккумуляторе, которое само аккуратно подпиливает когти.

Её преимущества очевидны:

  • подходит для щенков и взрослых собак,
  • экономит время,
  • сводит к минимуму риск травм.

Как правильно подпиливать когти

Чтобы процедура прошла спокойно, важно подготовить обстановку:

  • дождаться, когда питомец расслаблен;
  • аккуратно зафиксировать его лапу, не причиняя боли;
  • при необходимости предварительно укоротить коготь кусачками;
  • подпиливать аккуратно и недолго, чтобы собака не уставала

В конце нужно сгладить неровности и придать когтям форму.

Привычка с раннего возраста

Лучше всего начинать использовать пилочку ещё в щенячьем возрасте. Тогда собака быстрее привыкнет к инструменту. Но даже взрослые питомцы со временем спокойно относятся к процедуре, если она сопровождается поощрениями.

Лакомство, ласка и похвала помогут животному ассоциировать пилочку с чем-то приятным. И тогда уход за когтями перестанет быть проблемой — превратится в привычный и комфортный ритуал.

