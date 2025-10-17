Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Русский вольхунд
Русский вольхунд
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 15:22

Возраст собаки по человеческим меркам: почему правило 1 к 7 — полный обман

Собаки различают цвета иначе, чем люди

За годы соседства с человеком собаки стали для нас не просто питомцами, а членами семьи. Мы привыкли считать, что знаем о них всё - от привычек до эмоций. Но некоторые устоявшиеся представления о наших хвостатых друзьях — не более чем мифы. Пора разобраться, где правда, а где давняя выдумка, передаваемая из уст в уста.

Миф 1. Сухой нос — признак болезни

Один из самых популярных мифов — убеждение, что сухой нос у собаки обязательно означает недомогание. На самом деле это не так. Влажность носа зависит от множества факторов: температуры, влажности воздуха, активности животного.

Если питомец спал или просто давно не облизывал нос, он станет сухим — и это абсолютно нормально. Болезнь можно заподозрить лишь при наличии других симптомов: вялости, отказа от пищи, выделений или температуры.

"Сухой нос не равен болезни. Важно оценивать состояние собаки в комплексе, а не по одному признаку", — пояснил ветеринар-терапевт Александр Никитин.

Миф 2. Одежда для собак — прихоть хозяев

Многие уверены, что собаки не нуждаются в одежде, ведь у них есть шерсть. Однако шерсть — не всегда надёжная защита от холода или жары. Некоторые породы, особенно короткошёрстные, декоративные и бесшёрстные, мерзнут даже при лёгком ветре.

Одежда помогает не только согреться зимой, но и защитить кожу от солнца летом. Легавые, борзые, чихуахуа, той-терьеры, китайские хохлатые — все они нуждаются в комбинезонах или лёгких накидках.

Кроме того, одежда облегчает уход — после прогулки достаточно протереть лапы, а не купать целиком.

Миф 3. Послушание достигается силой

Старое представление о дрессировке как о "жёстком воспитании" давно устарело. Современные кинологи сходятся во мнении: силовые методы вызывают страх, а не уважение. Собака, которую часто наказывают, теряет доверие к хозяину и может стать агрессивной.

Эффективнее работает метод позитивного подкрепления: хвалите и поощряйте лакомством каждое правильное действие. Так питомец быстрее усваивает команды и с удовольствием их повторяет.

"Собака учится из любви, а не из страха", — подчеркнула кинолог Мария Григорьева.

Миф 4. Собаки видят мир в чёрно-белом

Долгое время считалось, что собаки различают только свет и тень. Но наука доказала: зрение псов не монохромное. Они действительно видят ограниченное количество цветов, но не только чёрный и белый.

Собаки различают оттенки синего и жёлтого, но не видят красный и зелёный — для них эти цвета выглядят серовато-коричневыми. Так что, если бросить псу красный мячик на зелёную траву, ему будет сложнее его найти.

Это объясняет, почему собаки ориентируются не на цвет, а на движение и запах.

Миф 5. Один год собачьей жизни равен семи человеческим

Формула "1 к 7" — упрощённая и неверная. Развитие и старение у собак зависят от породы и размера. Маленькие собаки взрослеют медленнее и живут дольше, крупные — наоборот.

В первый год жизни пёс развивается как подросток 14-15 лет. К двум годам — это уже молодой взрослый. А вот 16-летняя собака эквивалентна человеку в возрасте 80-90 лет.

Современные ветеринары используют более точную систему расчёта: в первые два года жизни — ускоренное взросление, а затем процесс замедляется.

Таблица "Сравнение": правда против мифов

Миф Реальность
Сухой нос — болезнь Нет, если собака активна и здорова
Одежда — баловство Нет, защита от холода и солнца
Воспитание — силой Нет, только через похвалу и доверие
Мир в ч/б Нет, собаки видят жёлтые и синие оттенки
1 год = 7 лет Нет, зависит от породы и размера

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: наказывать собаку за непослушание.
    Последствие: страх, агрессия, потеря доверия.
    Альтернатива: поощрение и постепенное обучение.

  • Ошибка: не надевать одежду зимой.
    Последствие: переохлаждение, болезни суставов.
    Альтернатива: подобрать комбинезон по размеру.

  • Ошибка: судить о здоровье только по носу.
    Последствие: упущенное время при болезни.
    Альтернатива: наблюдать комплекс признаков: аппетит, активность, дыхание.

Мифы и правда (ClaimReview)

  • Миф: собаки не чувствуют эмоции человека.
    Правда: чувствуют тон голоса и выражение лица, реагируют на настроение хозяина.

  • Миф: собаки едят траву только при болезни.
    Правда: иногда — просто ради очищения желудка или удовольствия.

  • Миф: стерилизованные собаки толстеют.
    Правда: при сбалансированном питании вес не изменится.

3 интересных факта

  1. Учёные из Японии выяснили, что собаки узнают хозяина по запаху, даже если не видят его несколько лет.

  2. У собак есть "доминирующий бок" — как у людей, только вместо руки это лапа.

  3. Улыбка у собак появилась благодаря людям: они копируют наше выражение лица, когда счастливы.

FAQ

Почему собака лижет человека?
Это способ выражения привязанности и подчинения, а не просто желание попробовать на вкус.

Какие собаки больше нуждаются в одежде?
Короткошёрстные, маленькие, пожилые и бесшёрстные — их организм быстрее теряет тепло.

Может ли собака видеть телевизор?
Да, современные экраны с высокой частотой кадров позволяют собакам различать изображение.

Как понять возраст собаки по человеческим меркам?
Умножьте возраст на 7 — это неточно. Лучше использовать ветеринарные таблицы по породам.

Почему собака боится смотреть в глаза?
Это не стыд, а знак уважения — в собачьем мире прямой взгляд означает вызов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

У собак, которых с детства возят в машине, уровень стресса на 60% ниже сегодня в 15:25
Тихий ужас в машине: как превратить стресс собаки в удовольствие

Боится ли ваш питомец машины? Это можно исправить! Рассказываем, как шаг за шагом приучить собаку к поездкам без стресса и паники.

Читать полностью » Басенджи — порода собак, которая не лает: особенности и происхождение сегодня в 10:53
Эти собаки не лают, не пахнут и не скучают по вниманию — идеальные соседи для человека

Молчаливая собака, которая ведёт себя как кошка, умеет думать, спорить и очаровывать. Басенджи ломает все правила и делает это с изяществом.

Читать полностью » Исследование Pet Food Institute: у 70% домашних животных вкусы меняются с возрастом и здоровьем сегодня в 9:46
Один тест — и всё станет ясно: как подобрать идеальное лакомство без потерь и нервов

Как угодить четвероногому гурману, не превращая выбор лакомств в бесконечные эксперименты? Разложим по шагам: что пробовать, как тестировать и какие форматы работают лучше.

Читать полностью » Исследования показали: длительный зрительный контакт вызывает стресс у собак сегодня в 8:02
Одним взглядом можно испортить отношения с псом: что мы делаем не так

Почему нельзя долго смотреть собаке в глаза и как научиться понимать её сигналы без слов — разбираем язык взглядов, эмоций и доверия между человеком и псом.

Читать полностью » Учёные: собаки видят сны о хозяевах, играх и прогулках сегодня в 7:08
Беспокойный сон пса может быть сигналом болезни — как отличить тревогу от сновидений

Собаки спят не просто крепко — они видят сны, переживают эмоции и даже могут видеть кошмары. Что происходит в голове питомца, пока он спит?

Читать полностью » Мята, петрушка и чеснок признаны токсичными для кошек — данные ветеринаров сегодня в 6:04
Безобидный подоконник, смертельная ловушка: какие кухонные травы убивают кошек

Зелёный подоконник может быть смертельно опасен для кошки. Какие привычные кухонные травы скрывают яд и чем их можно заменить — разбираемся подробно.

Читать полностью » Исследование: медленное моргание и мурчание у кошек — признаки доверия сегодня в 5:21
Она молчит, но говорит глазами: как кошки признаются в любви

Кошки не прыгают на шею, как собаки, но умеют любить по-своему. Как понять, что пушистая царица действительно к вам привязана, а не просто требует корм?

Читать полностью » Исследования показали, что фиксированный режим питания улучшает пищеварение собак сегодня в 4:50
Хотите, чтобы питомец ел с аппетитом и не толстел? Всё решает одно правило

Собака не умеет смотреть на часы, но безошибочно чувствует, когда пора обедать. Почему стабильный режим кормления делает питомца спокойнее и здоровее — в нашем материале.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Негормональные методы мужской контрацепции могут появиться благодаря открытию американских биохимиков
Красота и здоровье
Физиологи подтвердили: спорт и белковое питание ускоряют выработку коллагена после похудения
Садоводство
Натуральные удобрения из двух ингредиентов улучшают почву и заменяют химию
Спорт и фитнес
Одежда для первой тренировки в зале: советы специалистов по спортивной экипировке
Культура и шоу-бизнес
Джордж Клуни и Аннетт Бенинг снимутся в экранизации мемуаров Эми Блум "In Love"
Технологии
Американский стартап Beta Technologies развивает сеть зарядных станций для авиации
Спорт и фитнес
Планка и броски медбола делают пресс выносливым — подчеркнули фитнес-тренеры
Спорт и фитнес
Упражнения с весом партнёра улучшают координацию и мотивацию — тренеры назвали ключевые преимущества
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet