Собака в наморднике
Собака в наморднике
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:26

Это вам не намордник: хозяева путают с другим устройством и мучают питомцев зря

Ветеринарные эксперты рассказали, как долго собака может носить намордник

Многие владельцы собак до сих пор путают два разных аксессуара — намордник и фиксатор морды. Между тем разница между ними принципиальная, и от правильного выбора зависит комфорт и безопасность питомца.

В чём разница?

Намордник — это защитное приспособление, которое используют в быту, чаще всего на прогулках с животными, склонными к агрессии. Его задача — предотвратить укусы и нападения, при этом не мешая собаке свободно дышать, пить воду и даже есть лакомства.

Фиксатор морды — другое устройство. Оно плотно закрывает пасть, не позволяя собаке открывать её. Такой вариант подходит лишь для коротких процедур: вакцинации, осмотров или купания. Долго носить его нельзя — питомец не сможет охлаждать организм через дыхание, что может привести к перегреву.

Как долго собака может носить намордник?

Всё зависит от привычек животного и материала аксессуара. Специалисты не рекомендуют оставлять намордник на весь день — это вызовет раздражение и физический дискомфорт.

  • Металлические и пластиковые модели могут натирать кожу и повреждать морду.
  • Сетчатые или плетёные варианты считаются более удобными: они обеспечивают вентиляцию и позволяют питомцу пить.

Оптимальный подход — надевать намордник постепенно, давая собаке время привыкнуть. Лакомства помогут сформировать положительные ассоциации.

Когда он действительно необходим

Есть ситуации, когда намордник становится обязательным:

  • агрессивное поведение во время прогулок;
  • визит к ветеринару, если животное нервничает;
  • купание и процедуры, которые собака переносит тяжело.

В ряде регионов законом предусмотрена обязательная амуниция для определённых пород — например, питбулей и ротвейлеров. Но и маленьким собакам иногда нужен намордник: так, даже миниатюрный пинчер может неожиданно проявить агрессию.

Как выбрать удобный вариант

На рынке есть нейлоновые, кожаные и пластиковые модели. Подбирать аксессуар нужно индивидуально, учитывая размер и форму морды. Важно, чтобы собака могла дышать и сохраняла возможность пить воду.

Владельцам стоит помнить: главная цель намордника — не мучить животное, а обеспечить безопасность всех вокруг.

