Собака в наморднике
Собака в наморднике
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:03

Ваш пёс сходит с ума в наморднике? Эти ошибки владельцев убивают доверие собаки

Современные модели намордников обеспечивают хорошую вентиляцию и не мешают дыханию

Намордник — один из самых спорных, но при этом необходимых аксессуаров в собачьей амуниции. Многие владельцы воспринимают его как вынужденную меру, связанную с законом или дисциплиной, однако на деле он выполняет гораздо больше функций: защищает не только окружающих, но и саму собаку от неприятностей. Разберёмся, какие бывают виды намордников, как выбрать подходящий и как приучить к нему питомца без стресса.

Зачем нужен намордник

В России действует Федеральный закон № 498 "Об ответственном обращении с животными", который прямо обязывает владельцев выгуливать потенциально опасные породы только в наморднике. Но закон — не единственная причина.

Намордник нужен:

  • при прогулках в общественных местах — транспорте, парках, магазинах, на пляже;

  • для визитов в ветклинику, груминг-салон или поездок в транспорте;

  • чтобы защитить собаку от отравления при попытках подобрать что-то с земли;

  • для обеспечения безопасности других животных и людей;

  • при обучении служебных собак и работе в силовых структурах.

Кроме того, намордник помогает бороться с вредной привычкой подбирать мусор. Часто собаки "пробуют на вкус" всё, что пахнет аппетитно — даже если это опасные вещества или приманки с ядом. Правильно подобранный аксессуар спасает жизнь.

Основные виды намордников и их назначение

Прогулочные

Используются для повседневных выходов и прогулок. Они удобны, не мешают дыханию и позволяют собаке свободно открывать пасть, облизываться и нюхать.

Ветеринарные

Нужны во время медицинских процедур — осмотров, вакцинаций, стрижки когтей. Чаще всего это мягкие, тканевые модели, которые надеваются на короткое время.

Рабочие

Предназначены для служебных собак — полицейских, охранных, спасательных. Изготавливаются из прочных материалов, выдерживают удары и защищают морду.

Зимние

Изготавливаются из материалов, не примерзающих к коже и шерсти. Это особенно важно для северных пород и собак, живущих в холодных регионах.

Ударные

Имеют усиленную конструкцию и часто используются на тренировках. Они защищают морду собаки от повреждений при физической нагрузке.

Материалы и модели

Кожаные

Бывают глухие и сетчатые.

  • Глухие полностью закрывают морду, но имеют отверстия для дыхания. Они надёжно предотвращают укусы и подбирание, но использовать их можно только недолго — при длительном ношении возможен перегрев. Не подходят для собак с короткой мордой (мопсов, бульдогов).

  • Сетчатые кожаные модели лучше вентилируются, позволяют облизываться и дышать свободно. Однако ремешки со временем растягиваются и требуют замены.

Тканевые и нейлоновые

Лёгкие, удобные, но не очень прочные. В них собака не может лаять или открывать пасть, зато может подбирать предметы с земли. Лучше использовать их для приучения щенков к ношению намордника или на короткое время (например, в клинике). Уход прост: достаточно постирать после прогулки.

Пластмассовые (корзины)

Самый популярный вариант для ежедневных прогулок.

  • Они лёгкие, гигиеничные, не боятся влаги, легко моются.

  • Позволяют собаке дышать, нюхать и пить воду.

  • Не дают кусаться и подбирать мусор.
    Минус — хрупкость на морозе: пластик может треснуть при сильном ударе или низкой температуре.

Металлические

Прочные и долговечные, подходят для крупных и сильных собак — овчарок, ротвейлеров, доберманов.
Главное преимущество — идеальная вентиляция и защита.
Недостаток — вес и холодность материала. Зимой стоит выбирать модели с резиновыми или силиконовыми накладками, чтобы металл не примерзал к коже.

Намордники-уздечки (халти)

Особый тип, совмещающий функции намордника и шлейки. Он не препятствует дыханию и лаю, но помогает контролировать рывки: при натяжении поводка голова собаки поворачивается к хозяину. Это безопасный способ корректировать поведение на прогулке, особенно при дрессировке активных или упрямых питомцев.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать намордник "на вырост".
    Последствие: неправильная посадка, натирание, стресс у собаки.
    Альтернатива: брать модель точно по размеру и периодически обновлять.

  • Ошибка: использовать намордник только при наказании.
    Последствие: формируется отрицательная ассоциация, собака сопротивляется.
    Альтернатива: приучать постепенно, через игру и лакомства.

  • Ошибка: выбирать плотную модель для долгих прогулок.
    Последствие: перегрев, трудности с дыханием.
    Альтернатива: лёгкий пластиковый или сетчатый кожаный вариант.

Как правильно выбрать намордник

  1. Измерьте морду. Измеряются длина от переносицы до кончика носа и окружность под глазами.

  2. Определите назначение. Для ежедневных прогулок подойдут пластиковые модели, для визитов к врачу — тканевые.

  3. Учитывайте породу. Брахицефалам (мопсам, бульдогам) подойдут анатомические короткие намордники.

  4. Проверяйте фиксацию. Ремешки должны быть прочными, но не перетягивать.

  5. Смотрите вентиляцию. Собака должна свободно дышать и открывать пасть.

Советы по приучению

  1. Начинайте обучение в спокойной обстановке, без отвлекающих раздражителей.

  2. Дайте собаке обнюхать намордник и вознаградите лакомством.

  3. Надевайте аксессуар на несколько секунд, постепенно увеличивая время.

  4. Не используйте силу — терпение и поощрение работают лучше.

  5. На прогулке играйте и отвлекайте собаку, чтобы она не пыталась снять изделие.

Уход за амуницией

  • Металл - протирать насухо после каждого выхода, чтобы избежать ржавчины.

  • Кожа - очищать и обрабатывать маслом для мягкости.

  • Ткань и нейлон - стирать под проточной водой.

  • Пластик - достаточно промыть с мылом и высушить.

Хорошо ухоженный намордник прослужит годами и не доставит питомцу дискомфорта.

Таблица сравнения видов намордников

Материал Преимущества Недостатки Подходит для
Кожа Прочность, стиль Может перегревать Средние и крупные породы
Ткань Лёгкий, мягкий Недолговечен Щенки, короткие визиты
Пластик Гигиеничный, лёгкий Хрупкий на морозе Повседневные прогулки
Металл Прочность, защита Вес, холод Служебные и охранные собаки
Уздечка Контроль поведения Не защищает от укусов Дрессировка, активные породы

FAQ

Какой намордник выбрать для лета?
Лучше пластиковый или кожаный сетчатый — они обеспечивают вентиляцию и не перегревают.

Можно ли давать собаке пить в наморднике?
В "корзинах" и сетчатых моделях — да. Главное, чтобы миска была невысокой.

Как понять, что намордник подошёл?
Пёс может свободно дышать, облизываться, открывать пасть на 2-3 см, не испытывает дискомфорта.

Нужно ли носить намордник маленьким породам?
Да, если посещаете общественные места — правила одинаковы для всех.

Как часто менять намордник?
При потере формы, растяжении ремешков или появлении трещин. В среднем — раз в 1-2 года.

Мифы и правда

  1. Миф: намордник нужен только агрессивным собакам.
    Правда: это мера безопасности и воспитания — даже самая добрая собака может испугаться и укусить.

  2. Миф: собака страдает в наморднике.
    Правда: если он подобран правильно, питомец быстро привыкает и чувствует себя комфортно.

  3. Миф: намордник ограничивает дыхание.
    Правда: современные модели обеспечивают хорошую вентиляцию и не мешают естественному дыханию.

Интересные факты

Первые намордники появились в Древнем Риме — их использовали на сторожевых псах при охране имений.

В XIX веке в Лондоне без намордника нельзя было выходить на улицу — так боролись с бешенством.

Современные дизайнеры создают анатомические и даже модные намордники из лёгких материалов, совмещая безопасность и комфорт.

