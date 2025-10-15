Ваш пёс сходит с ума в наморднике? Эти ошибки владельцев убивают доверие собаки
Намордник — один из самых спорных, но при этом необходимых аксессуаров в собачьей амуниции. Многие владельцы воспринимают его как вынужденную меру, связанную с законом или дисциплиной, однако на деле он выполняет гораздо больше функций: защищает не только окружающих, но и саму собаку от неприятностей. Разберёмся, какие бывают виды намордников, как выбрать подходящий и как приучить к нему питомца без стресса.
Зачем нужен намордник
В России действует Федеральный закон № 498 "Об ответственном обращении с животными", который прямо обязывает владельцев выгуливать потенциально опасные породы только в наморднике. Но закон — не единственная причина.
Намордник нужен:
-
при прогулках в общественных местах — транспорте, парках, магазинах, на пляже;
-
для визитов в ветклинику, груминг-салон или поездок в транспорте;
-
чтобы защитить собаку от отравления при попытках подобрать что-то с земли;
-
для обеспечения безопасности других животных и людей;
-
при обучении служебных собак и работе в силовых структурах.
Кроме того, намордник помогает бороться с вредной привычкой подбирать мусор. Часто собаки "пробуют на вкус" всё, что пахнет аппетитно — даже если это опасные вещества или приманки с ядом. Правильно подобранный аксессуар спасает жизнь.
Основные виды намордников и их назначение
Прогулочные
Используются для повседневных выходов и прогулок. Они удобны, не мешают дыханию и позволяют собаке свободно открывать пасть, облизываться и нюхать.
Ветеринарные
Нужны во время медицинских процедур — осмотров, вакцинаций, стрижки когтей. Чаще всего это мягкие, тканевые модели, которые надеваются на короткое время.
Рабочие
Предназначены для служебных собак — полицейских, охранных, спасательных. Изготавливаются из прочных материалов, выдерживают удары и защищают морду.
Зимние
Изготавливаются из материалов, не примерзающих к коже и шерсти. Это особенно важно для северных пород и собак, живущих в холодных регионах.
Ударные
Имеют усиленную конструкцию и часто используются на тренировках. Они защищают морду собаки от повреждений при физической нагрузке.
Материалы и модели
Кожаные
Бывают глухие и сетчатые.
-
Глухие полностью закрывают морду, но имеют отверстия для дыхания. Они надёжно предотвращают укусы и подбирание, но использовать их можно только недолго — при длительном ношении возможен перегрев. Не подходят для собак с короткой мордой (мопсов, бульдогов).
-
Сетчатые кожаные модели лучше вентилируются, позволяют облизываться и дышать свободно. Однако ремешки со временем растягиваются и требуют замены.
Тканевые и нейлоновые
Лёгкие, удобные, но не очень прочные. В них собака не может лаять или открывать пасть, зато может подбирать предметы с земли. Лучше использовать их для приучения щенков к ношению намордника или на короткое время (например, в клинике). Уход прост: достаточно постирать после прогулки.
Пластмассовые (корзины)
Самый популярный вариант для ежедневных прогулок.
-
Они лёгкие, гигиеничные, не боятся влаги, легко моются.
-
Позволяют собаке дышать, нюхать и пить воду.
-
Не дают кусаться и подбирать мусор.
Минус — хрупкость на морозе: пластик может треснуть при сильном ударе или низкой температуре.
Металлические
Прочные и долговечные, подходят для крупных и сильных собак — овчарок, ротвейлеров, доберманов.
Главное преимущество — идеальная вентиляция и защита.
Недостаток — вес и холодность материала. Зимой стоит выбирать модели с резиновыми или силиконовыми накладками, чтобы металл не примерзал к коже.
Намордники-уздечки (халти)
Особый тип, совмещающий функции намордника и шлейки. Он не препятствует дыханию и лаю, но помогает контролировать рывки: при натяжении поводка голова собаки поворачивается к хозяину. Это безопасный способ корректировать поведение на прогулке, особенно при дрессировке активных или упрямых питомцев.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупать намордник "на вырост".
Последствие: неправильная посадка, натирание, стресс у собаки.
Альтернатива: брать модель точно по размеру и периодически обновлять.
-
Ошибка: использовать намордник только при наказании.
Последствие: формируется отрицательная ассоциация, собака сопротивляется.
Альтернатива: приучать постепенно, через игру и лакомства.
-
Ошибка: выбирать плотную модель для долгих прогулок.
Последствие: перегрев, трудности с дыханием.
Альтернатива: лёгкий пластиковый или сетчатый кожаный вариант.
Как правильно выбрать намордник
-
Измерьте морду. Измеряются длина от переносицы до кончика носа и окружность под глазами.
-
Определите назначение. Для ежедневных прогулок подойдут пластиковые модели, для визитов к врачу — тканевые.
-
Учитывайте породу. Брахицефалам (мопсам, бульдогам) подойдут анатомические короткие намордники.
-
Проверяйте фиксацию. Ремешки должны быть прочными, но не перетягивать.
-
Смотрите вентиляцию. Собака должна свободно дышать и открывать пасть.
Советы по приучению
-
Начинайте обучение в спокойной обстановке, без отвлекающих раздражителей.
-
Дайте собаке обнюхать намордник и вознаградите лакомством.
-
Надевайте аксессуар на несколько секунд, постепенно увеличивая время.
-
Не используйте силу — терпение и поощрение работают лучше.
-
На прогулке играйте и отвлекайте собаку, чтобы она не пыталась снять изделие.
Уход за амуницией
-
Металл - протирать насухо после каждого выхода, чтобы избежать ржавчины.
-
Кожа - очищать и обрабатывать маслом для мягкости.
-
Ткань и нейлон - стирать под проточной водой.
-
Пластик - достаточно промыть с мылом и высушить.
Хорошо ухоженный намордник прослужит годами и не доставит питомцу дискомфорта.
Таблица сравнения видов намордников
|Материал
|Преимущества
|Недостатки
|Подходит для
|Кожа
|Прочность, стиль
|Может перегревать
|Средние и крупные породы
|Ткань
|Лёгкий, мягкий
|Недолговечен
|Щенки, короткие визиты
|Пластик
|Гигиеничный, лёгкий
|Хрупкий на морозе
|Повседневные прогулки
|Металл
|Прочность, защита
|Вес, холод
|Служебные и охранные собаки
|Уздечка
|Контроль поведения
|Не защищает от укусов
|Дрессировка, активные породы
FAQ
Какой намордник выбрать для лета?
Лучше пластиковый или кожаный сетчатый — они обеспечивают вентиляцию и не перегревают.
Можно ли давать собаке пить в наморднике?
В "корзинах" и сетчатых моделях — да. Главное, чтобы миска была невысокой.
Как понять, что намордник подошёл?
Пёс может свободно дышать, облизываться, открывать пасть на 2-3 см, не испытывает дискомфорта.
Нужно ли носить намордник маленьким породам?
Да, если посещаете общественные места — правила одинаковы для всех.
Как часто менять намордник?
При потере формы, растяжении ремешков или появлении трещин. В среднем — раз в 1-2 года.
Мифы и правда
-
Миф: намордник нужен только агрессивным собакам.
Правда: это мера безопасности и воспитания — даже самая добрая собака может испугаться и укусить.
-
Миф: собака страдает в наморднике.
Правда: если он подобран правильно, питомец быстро привыкает и чувствует себя комфортно.
-
Миф: намордник ограничивает дыхание.
Правда: современные модели обеспечивают хорошую вентиляцию и не мешают естественному дыханию.
Интересные факты
Первые намордники появились в Древнем Риме — их использовали на сторожевых псах при охране имений.
В XIX веке в Лондоне без намордника нельзя было выходить на улицу — так боролись с бешенством.
Современные дизайнеры создают анатомические и даже модные намордники из лёгких материалов, совмещая безопасность и комфорт.
