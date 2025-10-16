Покупка намордника превратилась в лотерею? Вот как выбрать идеальный размер с первого раза
Намордник — не просто аксессуар, а важный элемент безопасности и комфорта. Он помогает обезопасить питомца и окружающих во время прогулок, поездок в транспорте или визитов к ветеринару. Но чтобы намордник выполнял свою функцию и не доставлял собаке дискомфорта, нужно правильно подобрать размер и форму.
Почему важен точный размер
Многие владельцы совершают ошибку, ориентируясь только на описание производителя: "для овчарок", "для лабрадоров" и т. д. Однако даже среди собак одной породы различия в форме головы и длине морды могут быть значительными. Поэтому правильный выбор начинается с точных замеров.
"Удобный намордник — тот, в котором собака может дышать свободно и не испытывает давления на морду", — отмечает кинолог Анна Белова.
Подготовка к измерениям
Перед тем как снять мерки:
-
Успокойте питомца, дайте ему обнюхать рулетку или сантиметровую ленту.
-
Лучше измерять после прогулки, когда собака расслаблена.
-
Все измерения проводите при открытой пасти - это важно для моделей, рассчитанных на свободное дыхание.
Какие мерки нужно снять
Чтобы подобрать подходящий намордник, снимите следующие параметры:
-
Длина носа - от переносицы (начала лба) до кончика носа.
-
Расстояние от затылка до глаз - помогает определить длину ремешка и расположение застёжки.
-
Объём пасти под глазами (пасть открыта) - измеряется в самой широкой части морды.
-
Высота и ширина морды - при слегка открытой пасти.
-
Объём шеи за ушами - примерно в том месте, где будет застёжка.
Эти показатели помогут выбрать намордник, который не будет натирать и обеспечит нормальное дыхание.
Как выбрать правильный размер
-
Для мелких пород (йоркширский терьер, шпиц, той-терьер) добавьте 2-3 см к окружности морды - чтобы питомцу было комфортно дышать.
-
Для крупных пород (овчарка, ротвейлер, доберман) запас должен быть 5-7 см.
Важно:
-
От края намордника до кончика носа должен оставаться зазор не менее 1 см - это предотвращает трение и позволяет собаке свободно облизываться.
-
Намордник не должен наезжать на глаза и давить на переносицу.
-
При открытой пасти собака должна свободно дышать и высовывать язык.
Таблица: примерные параметры по породам
|Порода
|Длина морды (см)
|Объём пасти (см)
|Запас в окружности (см)
|Той-терьер
|5-6
|15-18
|+2,5
|Бигль
|8-9
|25-30
|+3
|Немецкая овчарка
|10-11
|35-40
|+6-7
|Доберман
|9-10
|33-38
|+6
|Лабрадор
|8-9
|34-39
|+5
|Ротвейлер
|10-11
|40-45
|+7
Эти данные ориентировочные. Всегда уточняйте размеры конкретной модели — у разных брендов лекала могут отличаться.
Виды намордников и особенности выбора
-
Пластиковый или нейлоновый намордник
-
Лёгкий и недорогой.
-
Подходит для коротких прогулок и поездок.
-
Минус — ограничивает возможность открывать пасть, поэтому не подходит для лета и активных тренировок.
-
-
Металлический или проволочный
-
Обеспечивает хорошую вентиляцию.
-
Идеален для крупных собак и служебных пород.
-
Зимой может примерзать к морде — будьте осторожны в мороз.
-
-
Кожаный намордник
-
Прочный и удобный при правильной подгонке.
-
Подходит для повседневных прогулок.
-
Требует ухода, иначе кожа со временем грубеет.
-
-
Анатомический (пластиково-тканевый)
-
Совмещает вентиляцию и комфорт.
-
Подходит для повседневных прогулок и дрессировок.
-
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: выбрать намордник "на вырост".
Последствие: будет сползать и мешать дыханию.
Альтернатива: покупать строго по меркам и при необходимости заменить, когда собака подрастёт.
-
Ошибка: ориентироваться только на породу.
Последствие: может не подойти по длине или форме морды.
Альтернатива: всегда измеряйте индивидуально.
-
Ошибка: брать модель без возможности регулировки.
Последствие: натирание или спадание при движении.
Альтернатива: выбирайте намордник с регулируемыми ремешками.
Как приучить собаку к наморднику
-
Дайте понюхать и осмотреть изделие.
-
Положите внутрь лакомство — пусть собака сама просунет морду.
-
Повторите несколько раз без застёгивания.
-
Постепенно увеличивайте время ношения, обязательно хвалите.
При правильном подходе питомец воспринимает намордник спокойно и не испытывает стресса.
FAQ
Как понять, что намордник подходит по размеру?
Собака может дышать, открывать пасть и не трёт морду. Если изделие оставляет следы на коже — оно тесное.
Нужен ли намордник маленьким породам?
Да, особенно при визитах к врачу или поездках — это требование безопасности.
Можно ли гулять в тканевом наморднике летом?
Нет, он плохо пропускает воздух. Лучше выбрать проволочный или анатомический с вентиляцией.
Мифы и правда
Миф: намордник нужен только агрессивным собакам.
Правда: он обязателен по закону в общественных местах и транспорте, даже для дружелюбных животных.
Миф: если собака не кусается, намордник не нужен.
Правда: он защищает не только окружающих, но и питомца — например, от поедания мусора на улице.
Миф: намордник ограничивает дыхание.
Правда: правильно подобранная модель не мешает дыханию и терморегуляции.
3 полезных совета
После прогулки проверяйте, не появилось ли раздражение на коже.
Не используйте один намордник для разных собак.
Если сомневаетесь — приходите в магазин с питомцем для примерки.
