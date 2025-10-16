Покупка намордника превратилась в лотерею? Вот как выбрать идеальный размер с первого раза

Намордник — не просто аксессуар, а важный элемент безопасности и комфорта. Он помогает обезопасить питомца и окружающих во время прогулок, поездок в транспорте или визитов к ветеринару. Но чтобы намордник выполнял свою функцию и не доставлял собаке дискомфорта, нужно правильно подобрать размер и форму.

Почему важен точный размер

Многие владельцы совершают ошибку, ориентируясь только на описание производителя: "для овчарок", "для лабрадоров" и т. д. Однако даже среди собак одной породы различия в форме головы и длине морды могут быть значительными. Поэтому правильный выбор начинается с точных замеров.

"Удобный намордник — тот, в котором собака может дышать свободно и не испытывает давления на морду", — отмечает кинолог Анна Белова.

Подготовка к измерениям

Перед тем как снять мерки:

Успокойте питомца, дайте ему обнюхать рулетку или сантиметровую ленту.

Лучше измерять после прогулки, когда собака расслаблена.

Все измерения проводите при открытой пасти - это важно для моделей, рассчитанных на свободное дыхание.

Какие мерки нужно снять

Чтобы подобрать подходящий намордник, снимите следующие параметры:

Длина носа - от переносицы (начала лба) до кончика носа. Расстояние от затылка до глаз - помогает определить длину ремешка и расположение застёжки. Объём пасти под глазами (пасть открыта) - измеряется в самой широкой части морды. Высота и ширина морды - при слегка открытой пасти. Объём шеи за ушами - примерно в том месте, где будет застёжка.

Эти показатели помогут выбрать намордник, который не будет натирать и обеспечит нормальное дыхание.

Как выбрать правильный размер

Для мелких пород (йоркширский терьер, шпиц, той-терьер) добавьте 2-3 см к окружности морды - чтобы питомцу было комфортно дышать.

Для крупных пород (овчарка, ротвейлер, доберман) запас должен быть 5-7 см.

Важно:

От края намордника до кончика носа должен оставаться зазор не менее 1 см - это предотвращает трение и позволяет собаке свободно облизываться.

Намордник не должен наезжать на глаза и давить на переносицу.

При открытой пасти собака должна свободно дышать и высовывать язык.

Таблица: примерные параметры по породам

Порода Длина морды (см) Объём пасти (см) Запас в окружности (см) Той-терьер 5-6 15-18 +2,5 Бигль 8-9 25-30 +3 Немецкая овчарка 10-11 35-40 +6-7 Доберман 9-10 33-38 +6 Лабрадор 8-9 34-39 +5 Ротвейлер 10-11 40-45 +7

Эти данные ориентировочные. Всегда уточняйте размеры конкретной модели — у разных брендов лекала могут отличаться.

Виды намордников и особенности выбора

Пластиковый или нейлоновый намордник Лёгкий и недорогой.

Подходит для коротких прогулок и поездок.

Минус — ограничивает возможность открывать пасть, поэтому не подходит для лета и активных тренировок. Металлический или проволочный Обеспечивает хорошую вентиляцию.

Идеален для крупных собак и служебных пород.

Зимой может примерзать к морде — будьте осторожны в мороз. Кожаный намордник Прочный и удобный при правильной подгонке.

Подходит для повседневных прогулок.

Требует ухода, иначе кожа со временем грубеет. Анатомический (пластиково-тканевый) Совмещает вентиляцию и комфорт.

Подходит для повседневных прогулок и дрессировок.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбрать намордник "на вырост".

Последствие: будет сползать и мешать дыханию.

Альтернатива: покупать строго по меркам и при необходимости заменить, когда собака подрастёт.

Ошибка: ориентироваться только на породу.

Последствие: может не подойти по длине или форме морды.

Альтернатива: всегда измеряйте индивидуально.

Ошибка: брать модель без возможности регулировки.

Последствие: натирание или спадание при движении.

Альтернатива: выбирайте намордник с регулируемыми ремешками.

Как приучить собаку к наморднику

Дайте понюхать и осмотреть изделие. Положите внутрь лакомство — пусть собака сама просунет морду. Повторите несколько раз без застёгивания. Постепенно увеличивайте время ношения, обязательно хвалите.

При правильном подходе питомец воспринимает намордник спокойно и не испытывает стресса.

FAQ

Как понять, что намордник подходит по размеру?

Собака может дышать, открывать пасть и не трёт морду. Если изделие оставляет следы на коже — оно тесное.

Нужен ли намордник маленьким породам?

Да, особенно при визитах к врачу или поездках — это требование безопасности.

Можно ли гулять в тканевом наморднике летом?

Нет, он плохо пропускает воздух. Лучше выбрать проволочный или анатомический с вентиляцией.

Мифы и правда

Миф: намордник нужен только агрессивным собакам.

Правда: он обязателен по закону в общественных местах и транспорте, даже для дружелюбных животных.

Миф: если собака не кусается, намордник не нужен.

Правда: он защищает не только окружающих, но и питомца — например, от поедания мусора на улице.

Миф: намордник ограничивает дыхание.

Правда: правильно подобранная модель не мешает дыханию и терморегуляции.

3 полезных совета

После прогулки проверяйте, не появилось ли раздражение на коже.

Не используйте один намордник для разных собак.

Если сомневаетесь — приходите в магазин с питомцем для примерки.