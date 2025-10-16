Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Собака в наморднике
Собака в наморднике
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:54

Покупка намордника превратилась в лотерею? Вот как выбрать идеальный размер с первого раза

Правильно подобранная модель намордника не мешает дыханию и терморегуляции

Намордник — не просто аксессуар, а важный элемент безопасности и комфорта. Он помогает обезопасить питомца и окружающих во время прогулок, поездок в транспорте или визитов к ветеринару. Но чтобы намордник выполнял свою функцию и не доставлял собаке дискомфорта, нужно правильно подобрать размер и форму.

Почему важен точный размер

Многие владельцы совершают ошибку, ориентируясь только на описание производителя: "для овчарок", "для лабрадоров" и т. д. Однако даже среди собак одной породы различия в форме головы и длине морды могут быть значительными. Поэтому правильный выбор начинается с точных замеров.

"Удобный намордник — тот, в котором собака может дышать свободно и не испытывает давления на морду", — отмечает кинолог Анна Белова.

Подготовка к измерениям

Перед тем как снять мерки:

  • Успокойте питомца, дайте ему обнюхать рулетку или сантиметровую ленту.

  • Лучше измерять после прогулки, когда собака расслаблена.

  • Все измерения проводите при открытой пасти - это важно для моделей, рассчитанных на свободное дыхание.

Какие мерки нужно снять

Чтобы подобрать подходящий намордник, снимите следующие параметры:

  1. Длина носа - от переносицы (начала лба) до кончика носа.

  2. Расстояние от затылка до глаз - помогает определить длину ремешка и расположение застёжки.

  3. Объём пасти под глазами (пасть открыта) - измеряется в самой широкой части морды.

  4. Высота и ширина морды - при слегка открытой пасти.

  5. Объём шеи за ушами - примерно в том месте, где будет застёжка.

Эти показатели помогут выбрать намордник, который не будет натирать и обеспечит нормальное дыхание.

Как выбрать правильный размер

  • Для мелких пород (йоркширский терьер, шпиц, той-терьер) добавьте 2-3 см к окружности морды - чтобы питомцу было комфортно дышать.

  • Для крупных пород (овчарка, ротвейлер, доберман) запас должен быть 5-7 см.

Важно:

  • От края намордника до кончика носа должен оставаться зазор не менее 1 см - это предотвращает трение и позволяет собаке свободно облизываться.

  • Намордник не должен наезжать на глаза и давить на переносицу.

  • При открытой пасти собака должна свободно дышать и высовывать язык.

Таблица: примерные параметры по породам

Порода Длина морды (см) Объём пасти (см) Запас в окружности (см)
Той-терьер 5-6 15-18 +2,5
Бигль 8-9 25-30 +3
Немецкая овчарка 10-11 35-40 +6-7
Доберман 9-10 33-38 +6
Лабрадор 8-9 34-39 +5
Ротвейлер 10-11 40-45 +7

Эти данные ориентировочные. Всегда уточняйте размеры конкретной модели — у разных брендов лекала могут отличаться.

Виды намордников и особенности выбора

  1. Пластиковый или нейлоновый намордник

    • Лёгкий и недорогой.

    • Подходит для коротких прогулок и поездок.

    • Минус — ограничивает возможность открывать пасть, поэтому не подходит для лета и активных тренировок.

  2. Металлический или проволочный

    • Обеспечивает хорошую вентиляцию.

    • Идеален для крупных собак и служебных пород.

    • Зимой может примерзать к морде — будьте осторожны в мороз.

  3. Кожаный намордник

    • Прочный и удобный при правильной подгонке.

    • Подходит для повседневных прогулок.

    • Требует ухода, иначе кожа со временем грубеет.

  4. Анатомический (пластиково-тканевый)

    • Совмещает вентиляцию и комфорт.

    • Подходит для повседневных прогулок и дрессировок.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбрать намордник "на вырост".
    Последствие: будет сползать и мешать дыханию.
    Альтернатива: покупать строго по меркам и при необходимости заменить, когда собака подрастёт.

  • Ошибка: ориентироваться только на породу.
    Последствие: может не подойти по длине или форме морды.
    Альтернатива: всегда измеряйте индивидуально.

  • Ошибка: брать модель без возможности регулировки.
    Последствие: натирание или спадание при движении.
    Альтернатива: выбирайте намордник с регулируемыми ремешками.

Как приучить собаку к наморднику

  1. Дайте понюхать и осмотреть изделие.

  2. Положите внутрь лакомство — пусть собака сама просунет морду.

  3. Повторите несколько раз без застёгивания.

  4. Постепенно увеличивайте время ношения, обязательно хвалите.

При правильном подходе питомец воспринимает намордник спокойно и не испытывает стресса.

FAQ

Как понять, что намордник подходит по размеру?
Собака может дышать, открывать пасть и не трёт морду. Если изделие оставляет следы на коже — оно тесное.

Нужен ли намордник маленьким породам?
Да, особенно при визитах к врачу или поездках — это требование безопасности.

Можно ли гулять в тканевом наморднике летом?
Нет, он плохо пропускает воздух. Лучше выбрать проволочный или анатомический с вентиляцией.

Мифы и правда

Миф: намордник нужен только агрессивным собакам.
Правда: он обязателен по закону в общественных местах и транспорте, даже для дружелюбных животных.

Миф: если собака не кусается, намордник не нужен.
Правда: он защищает не только окружающих, но и питомца — например, от поедания мусора на улице.

Миф: намордник ограничивает дыхание.
Правда: правильно подобранная модель не мешает дыханию и терморегуляции.

3 полезных совета

После прогулки проверяйте, не появилось ли раздражение на коже.

Не используйте один намордник для разных собак.

Если сомневаетесь — приходите в магазин с питомцем для примерки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кошки спят лучше в специальных лежанках сегодня в 12:35
Кошка спит где попало? Эти 6 вариантов лежанок заставят её забыть про вашу кровать

Кошке важно личное место для сна и отдыха. Рассказываем о шести видах лежанок — от гамаков и ватрушек до домиков и норок — и помогаем выбрать идеальный вариант.

Читать полностью » Собачий желудок переваривает пищу в 10 раз быстрее человеческого сегодня в 12:32
Желудочная кислота у собак в 10 раз сильнее человеческой — ветеринары раскрыли секрет

Чтобы корм приносил пользу, важно понимать, как собаки переваривают пищу. Разбираем по шагам работу пищеварительной системы и даём советы для здорового рациона.

Читать полностью » Актинидин в валерьянке действует на кошек как феромон — исследование сегодня в 11:39
Одна капля — и мозг переключается: что на самом деле чувствует кошка под действием валерьянки

Почему кошки теряют голову от валерьянки и что на самом деле происходит в их мозгу, когда они вдыхают этот аромат — объясняем без мифов.

Читать полностью » Исследователи отметили пользу апортировки для психического и физического здоровья собак сегодня в 10:31
Один бросок — тысяча эмоций: почему собаки так счастливы приносить предмет

Как сделать так, чтобы собака приносила и отдавала игрушку с удовольствием? Пошаговая методика, советы по безопасности и разбор типичных ошибок — всё в одной инструкции.

Читать полностью » Учёные: взгляд собаки повышает уровень окситоцина у человека сегодня в 9:22
Собака чувствует ваши эмоции точнее любого психолога — вот как использовать это во благо

Собаки умеют любить так, как мы давно разучились — просто, искренне, всем сердцем. Как понять язык собачьей любви и что он говорит о нас самих?

Читать полностью » Ветеринарная ассоциация: лабрадоры и бульдоги спокойнее других собак в дороге сегодня в 8:17
Эти собаки будто рождены с чемоданом в лапах — кто из них станет идеальным попутчиком

Некоторые собаки паникуют при виде чемодана, а другие сами зовут в дорогу. Разбираемся, какие породы созданы для путешествий и почему им не страшны ни самолёты, ни поезда.

Читать полностью » Экологи: до 40 % ежей погибают зимой — помочь им можно миской воды и кормом сегодня в 7:08
Колючие ангелы под ногами: как простая миска воды спасает ночных жителей сада

Зимой ежам приходится бороться за жизнь, но помочь им может каждый. Узнайте, как сделать свой сад безопасным убежищем для этих удивительных ночных гостей.

Читать полностью » Кинологи предупредили: наказания при обучении ши-тцу вызывают страх и агрессию сегодня в 6:02
Эта собака обидится быстрее, чем вы моргнёте: секрет дрессировки ши-тцу без скандалов

Ши-тцу — не просто милая мордочка, а умный и независимый питомец. Узнайте, как найти с ним общий язык и превратить обучение в игру.

Читать полностью »

Новости
Технологии
Oracle Cloud развернёт 50 000 GPU AMD Instinct MI450 для ИИ-инфраструктуры в 2026 году
УрФО
Региональный маткапитал в Тюменской области для многодетных семей составляет 100 тысяч рублей
Дом
Глубокая уборка в ноябре улучшает качество воздуха и снижает аллергенную нагрузку
Садоводство
Агрономы советуют использовать аспирин для рассады и борьбы с грибковыми болезнями
Садоводство
Пересадка орхидеи в кору и уголь после покупки продлевает срок её жизни
Авто и мото
Обновлённый Subaru REX 2025 получил систему интеллектуального полного привода
Спорт и фитнес
Дуэйн Скала Джонсон тренируется шесть раз в неделю и съедает более 6000 калорий ежедневно
Туризм
Flydubai вводит бесплатное питание и развлечения для всех пассажиров эконом-класса с ноября
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet