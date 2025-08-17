Когда зеркало становится врагом: опасная привычка у домашних собак

Многие владельцы собак сталкиваются с забавной, но иногда назойливой ситуацией: пёс начинает яростно лаять на своё отражение. Что он при этом думает? Узнаёт ли себя?

Что видит собака в зеркале

Исследования показывают, что собаки способны узнавать себя по запаху, но не по отражению. Поэтому, столкнувшись с зеркалом, они часто воспринимают его как "окно" в другой мир, где находится ещё одна собака.

Первые реакции могут быть разными: попытка заглянуть "за" зеркало, угрожающая стойка, рычание или активное принюхивание. Но, не найдя запаха, большинство собак быстро теряют интерес — это называется привыкание.

Почему пёс может лаять постоянно

Если собака не перестаёт реагировать на отражение, причины могут быть в общем уровне её возбудимости или в отношении к другим собакам. Иногда это просто забытая реакция, которая "возвращается" после долгого отсутствия контакта с зеркалами.

Что делать, если собака не успокаивается

Ограничьте доступ к зеркалам и отражающим поверхностям.

Перенаправьте энергию : больше прогулок, игр, тренировки.

Социализация : регулярное общение с другими собаками с щенячьего возраста.

Обучение командам "Тихо", "Место", "Нельзя" с положительным подкреплением.

При необходимости обратитесь к профессиональному кинологу.

Помните: собака считывает ваше настроение. Если хозяин напряжён, пёс тоже будет нервничать.