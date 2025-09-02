Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Молочные продукты
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 10:44

Чем меньше молока — тем спокойнее желудок: парадокс собачьего рациона

Ветеринары предупредили о риске диареи и аллергии у собак после молочных продуктов

Когда мы думаем о животных, пьющих молоко, в голове сразу возникает картинка кота, устроившегося у миски с этим напитком. Однако в случае с собаками ситуация куда сложнее. Многие питомцы охотно выпьют молоко, но это вовсе не значит, что продукт безвреден для их организма. Здесь важно учитывать особенности пищеварения и возраст животного.

Можно ли собакам молоко?

Дать однозначный ответ на этот вопрос сложно. В малых количествах коровье или козье молоко большинству собак не навредит. Но всё зависит от индивидуальной переносимости. У некоторых питомцев даже несколько глотков могут вызвать проблемы с желудком или кожные реакции.

Ключевая причина осторожного отношения к молоку — лактоза. Этот молочный сахар усваивается только при наличии фермента лактазы. У щенков, находящихся на грудном вскармливании, фермента много, поэтому молоко матери усваивается легко. Но как только щенка переводят на твёрдую пищу или сухой корм, уровень лактазы быстро снижается, и организм хуже справляется с переработкой молочных продуктов.

Почему щенкам не стоит давать молоко?

На первый взгляд кажется логичным, что молоко полезно для малышей. Но в действительности коровье или козье молоко сильно отличается по составу от собачьего. В нём больше лактозы, которую организм щенка уже не способен расщеплять в должном объёме. Отсюда — боли в животе, диарея и даже рвота.

Сколько молока можно давать взрослой собаке?

Если питомец хорошо переносит молочные продукты, иногда можно предложить ему немного молока — буквально пару ложек. Полная миска — это риск расстройства желудка. Среди неприятных последствий:

  • диарея;
  • мягкий стул;
  • тошнота и рвота.

Некоторые животные вообще не проявляют реакции, другие же остро реагируют даже на малые дозы. Именно поэтому безопаснее начинать с минимальных порций и наблюдать за состоянием питомца.

Как распознать непереносимость лактозы?

Хозяину важно вовремя заметить тревожные признаки. Симптомы у собак во многом схожи с человеческими:

  • зуд и покраснение кожи;
  • сыпь;
  • боли в животе;
  • жидкий стул;
  • тошнота и рвота.

Если такие проявления возникли после угощения молочными продуктами, стоит отказаться от них или заменить на более щадящие варианты.

Можно ли собакам безлактозное молоко?

На первый взгляд идея кажется удачной: раз нет лактозы — нет и проблем. Но ветеринары отмечают, что потребности в таком продукте у взрослых собак нет. Основной напиток для питомца — это свежая вода. А безлактозное молоко остаётся молочным продуктом, который способен вызвать индивидуальную непереносимость или аллергию.

Альтернативы молоку

Если хочется разнообразить рацион собаки и порадовать её чем-то молочным, лучше выбирать продукты с пониженным содержанием лактозы:

  1. Козье молоко — примерно на 20% меньше лактозы.

  2. Йогурт — до 35% меньше.

  3. Творожный сыр — около 50% меньше.

  4. Нежирный творог — до 60% меньше.

Такие продукты легче усваиваются и при разумных количествах не вызывают у собак дискомфорта. Главное — давать их как дополнение, а не как основное питание.

Молоко не является обязательной частью собачьего рациона. В малых дозах оно допустимо, если у питомца нет проблем с пищеварением и аллергии. Но увлекаться им не стоит: свежая вода и качественный корм — это всё, что нужно для здоровья животного. Если хочется порадовать питомца молочными вкусностями, лучше выбрать кисломолочные продукты с низким содержанием лактозы.

