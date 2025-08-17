Собаки остаются прикованными после спаривания — важная причина, о которой умалчивают

Многих владельцев собак удивляет, почему их питомцы после спаривания оказываются буквально "прикованными" друг к другу. На самом деле, это абсолютно естественный процесс, который объясняется особенностями анатомии и инстинктов животных.

Как всё происходит

Чтобы произошло спаривание, самка должна быть в фазе течки, когда её организм готов принять самца. В этот период она выделяет особые феромоны, которые притягивают партнёра. Кобель, уловив запах, проявляет ухаживания, проверяя готовность самки. Если она принимает ухаживания, начинается сам процесс.

После того как кобель вводит пенис во влагалище суки, в организме запускается важный механизм — приток крови усиливается, и так называемая "луковица" на пенисе увеличивается в размере. В это время у самки фиброзно-мышечное кольцо оказывается слишком узким, чтобы пропустить расширившуюся часть органа обратно. Именно поэтому животные остаются "сцепленными" на некоторое время.

Сколько длится сцепка

Продолжительность может быть разной: от 15 минут до часа. Всё зависит от породы и индивидуальных особенностей собак. Животные расходятся только тогда, когда луковица уменьшается и снова может пройти через кольцо.

Главное правило для владельцев — не вмешиваться. Насильное разъединение может привести к травмам, включая перелом кости пениса у кобеля, и причинить сильную боль обоим животным.

Почему это важно для оплодотворения

Спаривание у собак проходит в три этапа:

Первая фаза — подготовка, сперма ещё не выделяется.

— подготовка, сперма ещё не выделяется. Вторая — эякуляция с усиленным притоком крови и увеличением луковицы.

— эякуляция с усиленным притоком крови и увеличением луковицы. Третья — момент, когда сперматозоиды достигают яйцеклетки.

Задержка после спаривания играет роль: чем дольше собаки остаются в сцепке, тем выше вероятность успешного оплодотворения. Это своеобразная природная гарантия продолжения рода.

Что делать владельцам

Если собаки "застряли" вместе, не стоит паниковать. Остаётся только ждать. Обливать их водой или пытаться силой разъединить — категорически нельзя. Это не только опасно, но и пугает животных.

Тем, кто не планирует появление щенков, стоит задуматься о кастрации или стерилизации питомца. Эта процедура не только предотвращает нежелательное потомство, но и снижает риск ряда заболеваний, а также продлевает жизнь животному.