Собаки не мстят — они выигрывают: хитрые приёмы домашних актёров

Вы приходите домой после долгого дня, мечтая лишь растянуться на диване, но ваш пёс встречает вас с азартом и требует прогулки. Кажется, он готов управлять ситуацией: команды он "забывает", эмоции изображает, а нужный результат всегда получает. И тут невольно возникает вопрос — ваш питомец наивен или настоящий мастер психологических игр?

Собаки — прирождённые актёры

Любой владелец хотя бы раз видел, как собака устраивает целый спектакль. Притворная хромота при слове "ветеринар", жалобный взгляд во время ужина, показное равнодушие к командам — всё это хитрые приёмы. С самого детства щенки усваивают: если поскулить у двери — тебя выведут на улицу, если уронить игрушку под диван — хозяин обязательно поможет достать. Так они понимают, как управлять вниманием человека.

Что говорит наука

Учёные тоже решили проверить способности собак к хитрости. В одном эксперименте животным показывали три коробки с едой. Один человек указывал верное место, другой — специально врал. Первое время собаки доверяли обоим, но вскоре научились игнорировать лжеца даже тогда, когда он случайно указывал правильную коробку. Питомцы делали выводы и накапливали опыт.

В другом тесте рядом с собаками садился "жадный" человек, который забирал лакомство себе. Тут животные выбирали жалобное поведение — скулёж и грустный взгляд, в надежде выпросить кусочек. С более щедрым участником они были настойчивее, толкали лапами руки и требовали добавки. Этот опыт показал, что собаки умеют анализировать поведение людей и подстраиваться под их слабости.

Почему псы врут как дети

Причина проста — эволюция. В дикой природе выживает не самый сильный, а тот, кто умеет хитрить и просчитывать ходы. Так и у домашних питомцев: если жалобный взгляд приносит кусок со стола, они используют его снова и снова. Это стратегия, а не злой умысел.

Учёные сравнивают собак с детьми. Ребёнок плачет ради игрушки, собака скулит ради колбасы. Разница лишь в том, что животные не стремятся к мести или наказанию, их цель всегда выгода. Но, если хозяева слишком часто поддаются, питомцы начинают экспериментировать — от "внезапной глухоты" на прогулке до притворных болезней.

Собачий театр: основные трюки

"Внезапная глухота" — игнорирование команд, пока не прозвучит знакомый шелест пакета с кормом. "Хромая лапа" — показная боль, которая исчезает в момент появления поводка. "Голодный взгляд" — жалобные глаза во время вашей трапезы, несмотря на полную миску рядом.

Как не стать жертвой манипуляций

Чтобы сохранить баланс в отношениях с питомцем, стоит придерживаться нескольких правил:

последовательность — если нельзя спать на кровати, то нельзя всегда;

наблюдение за языком тела — прищуренные глаза или облизывание носа могут говорить о хитрости;

умение договариваться — не хочешь гулять под дождём? предложите активную игру дома;

отказ от подыгрывания — если пёс "заболел" при виде пылесоса, уборку всё равно стоит продолжить;

использование хитрости во благо — команды вроде "ищи!" помогут направить энергию в полезное русло.

Границы доверия

Интересно, что собаки способны обижаться и на человеческий обман. В Японии проводили опыт: хозяева несколько раз указывали питомцам на пустую миску, уверяя, что там есть еда. После нескольких попыток собаки перестали верить даже тогда, когда еда действительно появлялась. Значит, доверие работает в обе стороны.