Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
собака чешется от блох
собака чешется от блох
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:16

Этот жест для собаки значит больше, чем тысяча слов

Исследование: зрительный контакт и запах помогают собакам понять привязанность хозяина

Собаки — удивительные создания, которые умеют любить нас безоговорочно. Но как показать им, что наши чувства взаимны? На этот вопрос всё чаще отвечает не только опыт хозяев, но и наука. Учёные раскрывают, какие сигналы собаки воспринимают как проявление нашей привязанности, а какие жесты лучше избегать.

Гормон, который сближает

Исследователи называют окситоцин "гормоном любви". Он вырабатывается у человека при ощущении близости и нежности — и у собак работает по тому же принципу. Когда хозяин играет или обнимает питомца, уровень этого гормона повышается не только у человека, но и у животного. Причём собаки реагируют на такое взаимодействие сильнее, чем на контакт с другими собаками. Именно так укрепляется эмоциональная связь.

Чуткий нос: как работает обоняние

Окситоцин собаки могут "почувствовать" и иначе — через запах. Их обоняние настолько тонкое, что они улавливают малейшие изменения в состоянии человека. Когда хозяин испытывает радость и расслабление рядом с питомцем, собака чувствует это и воспринимает как доказательство любви.

Как собаки понимают нас

Помимо обоняния, важную роль играет зрение. Собаки различают человеческие эмоции: они способны отличить радость от гнева и понимать простые жесты, например указание рукой. Это помогает им улавливать настроение и понимать, чего от них ждут.

Лучшие способы показать любовь собаке

  • Проводите время вместе. Для питомца нет ничего важнее прогулки, игры или просто присутствия рядом.
  • Будьте последовательными. Режим и понятные правила дают собаке чувство стабильности и уверенности.
  • Используйте зрительный контакт. Спокойный взгляд и медленное моргание воспринимаются как знак привязанности.
  • Наклоняйтесь к собаке. Этот жест для них равносилен объятию.
  • Хвалите и угощайте. Лакомства и добрые слова формируют позитивные ассоциации.
  • Физический контакт. Нежные объятия и поцелуи — ещё один способ сказать без слов: "Я люблю тебя".

Главное в отношениях с питомцем

Собаки чувствуют любовь через внимание, стабильность и искреннюю привязанность. Наука лишь подтверждает то, что хозяева и так давно знают: чем больше времени мы дарим своему питомцу, тем крепче становится связь, которая не нуждается в словах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Физиотерапевт Танопулу назвала болезни собак, при которых эффективна гидротерапия сегодня в 2:11

Эти занятия в бассейне возвращают собакам силы быстрее любых лекарств

Гидротерапия помогает собакам восстанавливаться после травм, бороться с болезнями и укреплять мышцы. Почему вода — главный союзник здоровья питомцев?

Читать полностью » Норвежская лесная, рагамаффин и другие породы: какая кошка подходит по месяцу рождения сегодня в 1:22

У каждого месяца есть своя кошка — посмотри, кто достался тебе

Каждый месяц рождения связан с особенной породой кошки. Узнайте, какое пушистое отражение вашего характера подойдёт именно вам.

Читать полностью » Мяуканье, хвост и уши: как понять настроение кошки сегодня в 0:22

Почему кошка трётся о человека: ответ заставит взглянуть иначе

Кошки говорят с нами чаще, чем кажется. Их язык — это не только мяуканье, но и жесты, запахи и даже моргание. Узнайте, как расшифровать эти сигналы.

Читать полностью » Учёные объяснили, почему кошки во сне чаще лежат на левом боку вчера в 23:19

Тайна сна кошки: что говорит её поза о мозге

Учёные раскрыли, почему кошки чаще спят на левом боку. Оказывается, эта привычка связана не только с удобством, но и с древним механизмом выживания.

Читать полностью » Ветеринары предупредили об опасных для собак листьях, орехах и грибах осенью вчера в 22:13

Осенние прогулки, которые могут обернуться отравлением для собаки

Листья, орехи, грибы и даже цветы могут быть опасны для собак осенью. Узнайте, какие риски подстерегают питомцев и как их избежать.

Читать полностью » Осенью возрастает риск заражения блохами и клещами вчера в 21:14

Осень без клещей — миф, в который до сих пор верят хозяева: даже сейчас надо быть бдительным

С наступлением осени риск для собак и кошек только растёт: блохи и клещи активизируются перед холодами. Чем опасны паразиты и как защитить питомца?

Читать полностью » Специалисты назвали правила уборки за питомцами в дождливую погоду вчера в 20:17

Опавшие листья не маскируют проблему: вот как правильно убирать за питомцем в сырость

Осенью газоны особенно уязвимы: дожди и листья делают их нежными. Как правильно убирать за собакой, чтобы не испортить зелёные зоны?

Читать полностью » Психолог Деревяга объяснила, почему люди выбирают породистых или беспородных питомцев вчера в 19:19

Породистый друг или дворняжка с улицы: что важно при выборе питомца

Почему одни выбирают породистых питомцев ради предсказуемости и статуса, а другие спасают беспородных животных, даря им шанс на заботу и дом.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Япония закрывает все филиалы Японского центра в России — Есимаса Хаяси
Дом

Эксперт Кэролин Форте объяснила, почему важно регулярно чистить фильтры сушильной машины
Технологии

Забудьте про iPhone 17: на рынке есть более долговечный смартфон, который победит Apple
Еда

Заливное из говядины варится на медленном огне для сохранения нежной текстуры
Красота и здоровье

Учёные: каждый градус жары повышает ежедневное потребление сахара на 0,7 г
Спорт и фитнес

Упражнения с Jawzrsize могут вызвать смещение зубов — стоматолог Чарльз Сутера
Садоводство

Древесная зола при передозировке повышает pH почвы и вызывает ожоги кожи и глаз
Садоводство

Морковь до весны как с грядки: используйте листья рябины – простой секрет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet